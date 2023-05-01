21:16 ()
Онлайн трансляции
Суббота 13 мая
Воскресенье 14 мая
Свернуть список

Словения - Канада 14 Мая прямая трансляция

Стадион: Арена-Рига (Рига, Латвия), вместимость: 10300
14 Мая 2023 года в 12:20 (+03:00). ЧМ-2023, Группа B
Словения
Канада

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Словения - Канада, которое состоится 14 Мая 2023 года в 12:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2023, оно проводится на стадионе: Арена-Рига (Рига, Латвия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Словения
Канада
Главные тренеры
СловенияМатьяж Копитар
КанадаАндре Туриньи
История личных встреч
07.05.2017 ЧМ-2017 Группа B Словения2 : 7Канада
13.05.2013 ЧМ-2013 Группа A. 7-й тур Канада4 : 3 ОТСловения
02.05.2008 ЧМ-2008 Группа B. 1-й тур Канада5 : 1Словения
13.05.2023 ЧМ-2023 Группа B 7 : 0Словения
29.08.2021 Олимпийские игры (м) - квалификация Группа F. 3-й тур 4 : 1
27.08.2021 Олимпийские игры (м) - квалификация Группа F. 2-й тур 7 : 4
26.08.2021 Олимпийские игры (м) - квалификация Группа F. 1-й тур 4 : 3
20.02.2018 Олимпийские игры 2018 Квалификация 1 : 2 ОТ
12.05.2023 ЧМ-2023 Группа B 0 : 6Канада
29.05.2022 ЧМ-2022 Финал 4 : 3 ОТКанада
28.05.2022 ЧМ-2022 1/2 финала Канада6 : 1
26.05.2022 ЧМ-2022 1/4 финала 3 : 4 ОТКанада
24.05.2022 ЧМ-2022 Группа A Канада7 : 1
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
1/4 финала
США13
2
1/4 финала
Дания13
3
1/4 финала
Швеция13
4
1/4 финала
Франция12
5 Австрия11
6 Германия10
7 Венгрия10
8
Зона вылета
Финляндия10
Группа B
КомандаИО
1
1/4 финала
Швейцария13
2
1/4 финала
Канада13
3
1/4 финала
Чехия13
4
1/4 финала
Казахстан12
5 Норвегия11
6 Словакия10
7 Латвия10
8
Зона вылета
Словения10

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close