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Швеция - Австрия 14 Мая прямая трансляция

Стадион: Нокиа-Арена (Тампере, Финляндия), вместимость: 13455
14 Мая 2023 года в 20:20 (+03:00). ЧМ-2023, Группа A
Швеция
Австрия

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Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Швеция - Австрия, которое состоится 14 Мая 2023 года в 20:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2023, оно проводится на стадионе: Нокиа-Арена (Тампере, Финляндия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Швеция
Австрия
Главные тренеры
ШвецияСэм Халлам
ШвейцарияРоджер Бадер
История личных встреч
14.05.2022 ЧМ-2022 Группа B Швеция3 : 1Австрия
28.04.2022 Еврохоккейтур Хоккейные игры Carlson Швеция1 : 0Австрия
16.05.2019 ЧМ-2019 Группа B Швеция9 : 1Австрия
09.05.2018 ЧМ-2018 Группа A Швеция7 : 0Австрия
03.05.2015 ЧМ-2015 Группа A. 2-й тур Австрия1 : 6Швеция
02.05.2011 ЧМ-2011 Группа C. 2-й тур Швеция3 : 0Австрия
25.04.2009 ЧМ-2009 Группа C. 1-й тур Швеция7 : 1Австрия
12.05.2023 ЧМ-2023 Группа A Швеция1 : 0
07.05.2023 Еврохоккейтур Чешские игры Швеция4 : 3 ОТ
06.05.2023 Еврохоккейтур Чешские игры 4 : 3Швеция
04.05.2023 Еврохоккейтур Чешские игры Швеция3 : 0
12.02.2023 Еврохоккейтур Хоккейные игры Beijer Швеция3 : 1
13.05.2023 ЧМ-2023 Группа A 2 : 1 ОТАвстрия
23.05.2022 ЧМ-2022 Группа B Австрия5 : 3
21.05.2022 ЧМ-2022 Группа B Австрия0 : 3
20.05.2022 ЧМ-2022 Группа B 4 : 3 БАвстрия
18.05.2022 ЧМ-2022 Группа B 5 : 3Австрия
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
1/4 финала
США13
2
1/4 финала
Дания13
3
1/4 финала
Швеция13
4
1/4 финала
Франция12
5 Австрия11
6 Германия10
7 Венгрия10
8
Зона вылета
Финляндия10
Группа B
КомандаИО
1
1/4 финала
Швейцария13
2
1/4 финала
Канада13
3
1/4 финала
Чехия13
4
1/4 финала
Казахстан12
5 Норвегия11
6 Словакия10
7 Латвия10
8
Зона вылета
Словения10

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