Швеция - Австрия 14 Мая прямая трансляция
Стадион: Нокиа-Арена (Тампере, Финляндия), вместимость: 13455
14 Мая 2023 года в 20:20 (+03:00). ЧМ-2023, Группа A
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Швеция - Австрия, которое состоится 14 Мая 2023 года в 20:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2023, оно проводится на стадионе: Нокиа-Арена (Тампере, Финляндия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Швеция
Австрия
Главные тренеры
|Сэм Халлам
|Роджер Бадер
История личных встреч
|14.05.2022
|ЧМ-2022
|Группа B
|3 : 1
|28.04.2022
|Еврохоккейтур
|Хоккейные игры Carlson
|1 : 0
|16.05.2019
|ЧМ-2019
|Группа B
|9 : 1
|09.05.2018
|ЧМ-2018
|Группа A
|7 : 0
|03.05.2015
|ЧМ-2015
|Группа A. 2-й тур
|1 : 6
|02.05.2011
|ЧМ-2011
|Группа C. 2-й тур
|3 : 0
|25.04.2009
|ЧМ-2009
|Группа C. 1-й тур
|7 : 1
|12.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа A
|1 : 0
|07.05.2023
|Еврохоккейтур
|Чешские игры
|4 : 3 ОТ
|06.05.2023
|Еврохоккейтур
|Чешские игры
|4 : 3
|04.05.2023
|Еврохоккейтур
|Чешские игры
|3 : 0
|12.02.2023
|Еврохоккейтур
|Хоккейные игры Beijer
|3 : 1
|13.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа A
|2 : 1 ОТ
|23.05.2022
|ЧМ-2022
|Группа B
|5 : 3
|21.05.2022
|ЧМ-2022
|Группа B
|0 : 3
|20.05.2022
|ЧМ-2022
|Группа B
|4 : 3 Б
|18.05.2022
|ЧМ-2022
|Группа B
|5 : 3
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|США
|1
|3
| 2
1/4 финала
|Дания
|1
|3
| 3
1/4 финала
|Швеция
|1
|3
| 4
1/4 финала
|Франция
|1
|2
|5
|Австрия
|1
|1
|6
|Германия
|1
|0
|7
|Венгрия
|1
|0
| 8
Зона вылета
|Финляндия
|1
|0
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Швейцария
|1
|3
| 2
1/4 финала
|Канада
|1
|3
| 3
1/4 финала
|Чехия
|1
|3
| 4
1/4 финала
|Казахстан
|1
|2
|5
|Норвегия
|1
|1
|6
|Словакия
|1
|0
|7
|Латвия
|1
|0
| 8
Зона вылета
|Словения
|1
|0