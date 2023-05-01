Норвегия - Швейцария 14 Мая прямая трансляция
Стадион: Арена-Рига (Рига, Латвия), вместимость: 10300
14 Мая 2023 года в 16:20 (+03:00). ЧМ-2023, Группа B
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Норвегия - Швейцария, которое состоится 14 Мая 2023 года в 16:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2023, оно проводится на стадионе: Арена-Рига (Рига, Латвия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Норвегия
Швейцария
Главные тренеры
|Тобиас Юханссон
|Патрик Фишер
История личных встреч
|15.05.2019
|ЧМ-2019
|Группа B
|4 : 1
|07.05.2017
|ЧМ-2017
|Группа B
|0 : 3
|08.05.2016
|ЧМ-2016
|Группа A. 2-й тур
|4 : 3 ОТ
|12.05.2013
|ЧМ-2013
|Группа A. 6-й тур
|1 : 3
|05.05.2011
|ЧМ-2011
|Группа F. 1-й тур
|2 : 3
|17.05.2010
|ЧМ-2010
|Группа F. 2-й тур
|3 : 2
|20.02.2010
|Олимпийские игры 2010
|Группа A. 3-й тур
|4 : 5 ОТ
|13.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа B
|3 : 4 Б
|24.05.2022
|ЧМ-2022
|Группа B
|4 : 2
|22.05.2022
|ЧМ-2022
|Группа B
|7 : 1
|21.05.2022
|ЧМ-2022
|Группа B
|1 : 4
|18.05.2022
|ЧМ-2022
|Группа B
|5 : 3
|13.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа B
|7 : 0
|07.05.2023
|Еврохоккейтур
|Чешские игры
|2 : 3
|06.05.2023
|Еврохоккейтур
|Чешские игры
|2 : 1
|04.05.2023
|Еврохоккейтур
|Чешские игры
|3 : 0
|12.02.2023
|Еврохоккейтур
|Хоккейные игры Beijer
|1 : 2 ОТ
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|США
|1
|3
| 2
1/4 финала
|Дания
|1
|3
| 3
1/4 финала
|Швеция
|1
|3
| 4
1/4 финала
|Франция
|1
|2
|5
|Австрия
|1
|1
|6
|Германия
|1
|0
|7
|Венгрия
|1
|0
| 8
Зона вылета
|Финляндия
|1
|0
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Швейцария
|1
|3
| 2
1/4 финала
|Канада
|1
|3
| 3
1/4 финала
|Чехия
|1
|3
| 4
1/4 финала
|Казахстан
|1
|2
|5
|Норвегия
|1
|1
|6
|Словакия
|1
|0
|7
|Латвия
|1
|0
| 8
Зона вылета
|Словения
|1
|0