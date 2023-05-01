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Норвегия - Швейцария 14 Мая прямая трансляция

Стадион: Арена-Рига (Рига, Латвия), вместимость: 10300
14 Мая 2023 года в 16:20 (+03:00). ЧМ-2023, Группа B
Норвегия
Швейцария

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Норвегия - Швейцария, которое состоится 14 Мая 2023 года в 16:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2023, оно проводится на стадионе: Арена-Рига (Рига, Латвия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Норвегия
Швейцария
Главные тренеры
ШвецияТобиас Юханссон
ШвейцарияПатрик Фишер
История личных встреч
15.05.2019 ЧМ-2019 Группа B Швейцария4 : 1Норвегия
07.05.2017 ЧМ-2017 Группа B Норвегия0 : 3Швейцария
08.05.2016 ЧМ-2016 Группа A. 2-й тур Норвегия4 : 3 ОТШвейцария
12.05.2013 ЧМ-2013 Группа A. 6-й тур Норвегия1 : 3Швейцария
05.05.2011 ЧМ-2011 Группа F. 1-й тур Швейцария2 : 3Норвегия
17.05.2010 ЧМ-2010 Группа F. 2-й тур Норвегия3 : 2Швейцария
20.02.2010 Олимпийские игры 2010 Группа A. 3-й тур Норвегия4 : 5 ОТШвейцария
13.05.2023 ЧМ-2023 Группа B Норвегия3 : 4 Б
24.05.2022 ЧМ-2022 Группа B 4 : 2Норвегия
22.05.2022 ЧМ-2022 Группа B 7 : 1Норвегия
21.05.2022 ЧМ-2022 Группа B Норвегия1 : 4
18.05.2022 ЧМ-2022 Группа B Норвегия5 : 3
13.05.2023 ЧМ-2023 Группа B Швейцария7 : 0
07.05.2023 Еврохоккейтур Чешские игры 2 : 3Швейцария
06.05.2023 Еврохоккейтур Чешские игры Швейцария2 : 1
04.05.2023 Еврохоккейтур Чешские игры 3 : 0Швейцария
12.02.2023 Еврохоккейтур Хоккейные игры Beijer Швейцария1 : 2 ОТ
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
1/4 финала
США13
2
1/4 финала
Дания13
3
1/4 финала
Швеция13
4
1/4 финала
Франция12
5 Австрия11
6 Германия10
7 Венгрия10
8
Зона вылета
Финляндия10
Группа B
КомандаИО
1
1/4 финала
Швейцария13
2
1/4 финала
Канада13
3
1/4 финала
Чехия13
4
1/4 финала
Казахстан12
5 Норвегия11
6 Словакия10
7 Латвия10
8
Зона вылета
Словения10

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