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Сиэтл Кракен - Даллас Старз 14 Мая прямая трансляция

Стадион: Климат Пледж-Арена (Сиэтл, США), вместимость: 17151
14 Мая 2023 года в 02:00 (+03:00). НХЛ - плей-офф, 1/2 финала - Запад. 6-й матч
Сиэтл Кракен
Даллас Старз

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Сиэтл Кракен - Даллас Старз, которое состоится 14 Мая 2023 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - плей-офф, оно проводится на стадионе: Климат Пледж-Арена (Сиэтл, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Даллас Старз
Даллас
Главные тренеры
КанадаДэйв Хэкстол
КанадаПитер Дебур
История личных встреч
12.05.2023 НХЛ - плей-офф 1/2 финала - Запад. 5-й матч Даллас Старз5 : 2Сиэтл Кракен
10.05.2023 НХЛ - плей-офф 1/2 финала - Запад. 4-й матч Сиэтл Кракен3 : 6Даллас Старз
08.05.2023 НХЛ - плей-офф 1/2 финала - Запад. 3-й матч Сиэтл Кракен7 : 2Даллас Старз
05.05.2023 НХЛ - плей-офф 1/2 финала - Запад. 2-й матч Даллас Старз4 : 2Сиэтл Кракен
03.05.2023 НХЛ - плей-офф 1/2 финала - Запад. 1-й матч Даллас Старз4 : 5 ОТСиэтл Кракен
22.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз4 : 5 ОТСиэтл Кракен
14.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Сиэтл Кракен2 : 5Даллас Старз
12.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Сиэтл Кракен3 : 4 ОТДаллас Старз
24.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз3 : 2Сиэтл Кракен
04.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Сиэтл Кракен4 : 1Даллас Старз
12.05.2023 НХЛ - плей-офф 1/2 финала - Запад. 5-й матч Даллас Старз5 : 2Сиэтл Кракен
10.05.2023 НХЛ - плей-офф 1/2 финала - Запад. 4-й матч Сиэтл Кракен3 : 6Даллас Старз
08.05.2023 НХЛ - плей-офф 1/2 финала - Запад. 3-й матч Сиэтл Кракен7 : 2Даллас Старз
05.05.2023 НХЛ - плей-офф 1/2 финала - Запад. 2-й матч Даллас Старз4 : 2Сиэтл Кракен
03.05.2023 НХЛ - плей-офф 1/2 финала - Запад. 1-й матч Даллас Старз4 : 5 ОТСиэтл Кракен
12.05.2023 НХЛ - плей-офф 1/2 финала - Запад. 5-й матч Даллас Старз5 : 2Сиэтл Кракен
10.05.2023 НХЛ - плей-офф 1/2 финала - Запад. 4-й матч Сиэтл Кракен3 : 6Даллас Старз
08.05.2023 НХЛ - плей-офф 1/2 финала - Запад. 3-й матч Сиэтл Кракен7 : 2Даллас Старз
05.05.2023 НХЛ - плей-офф 1/2 финала - Запад. 2-й матч Даллас Старз4 : 2Сиэтл Кракен
03.05.2023 НХЛ - плей-офф 1/2 финала - Запад. 1-й матч Даллас Старз4 : 5 ОТСиэтл Кракен
Турнирная таблица
1/4 финала - Восток
Метка1234567 Выигрыши Шайбы
QFE2
 Каролина Харрикейнз
Нью-Йорк Айлендерс
Каролина Харрикейнз
Нью-Йорк Айлендерс
2 : 1
Каролина Харрикейнз
Нью-Йорк Айлендерс
4 : 3 ОТ
Нью-Йорк Айлендерс
Каролина Харрикейнз
5 : 1
Нью-Йорк Айлендерс
Каролина Харрикейнз
2 : 5
Каролина Харрикейнз
Нью-Йорк Айлендерс
2 : 3
Нью-Йорк Айлендерс
Каролина Харрикейнз
1 : 2 ОТ
4
2
16
15
QFE1
 Бостон Брюинз
Флорида Пантерз
Бостон Брюинз
Флорида Пантерз
3 : 1
Бостон Брюинз
Флорида Пантерз
3 : 6
Флорида Пантерз
Бостон Брюинз
2 : 4
Флорида Пантерз
Бостон Брюинз
2 : 6
Бостон Брюинз
Флорида Пантерз
3 : 4 ОТ
Флорида Пантерз
Бостон Брюинз
7 : 5
Бостон Брюинз
Флорида Пантерз
3 : 4 ОТ
3
4
27
26
QFE3
 Нью-Джерси Дэвилз
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Джерси Дэвилз
Нью-Йорк Рейнджерс
1 : 5
Нью-Джерси Дэвилз
Нью-Йорк Рейнджерс
1 : 5
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Джерси Дэвилз
1 : 2 ОТ
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Джерси Дэвилз
1 : 3
Нью-Джерси Дэвилз
Нью-Йорк Рейнджерс
4 : 0
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Джерси Дэвилз
5 : 2
Нью-Джерси Дэвилз
Нью-Йорк Рейнджерс
4 : 0
4
3
17
17
QFE4
 Торонто Мэйпл Лифс
Тампа-Бэй Лайтнинг
Торонто Мэйпл Лифс
Тампа-Бэй Лайтнинг
3 : 7
Торонто Мэйпл Лифс
Тампа-Бэй Лайтнинг
7 : 2
Тампа-Бэй Лайтнинг
Торонто Мэйпл Лифс
3 : 4 ОТ
Тампа-Бэй Лайтнинг
Торонто Мэйпл Лифс
4 : 5 ОТ
Торонто Мэйпл Лифс
Тампа-Бэй Лайтнинг
2 : 4
Тампа-Бэй Лайтнинг
Торонто Мэйпл Лифс
1 : 2 ОТ
4
2
23
21
1/4 финала - Запад
Метка1234567 Выигрыши Шайбы
QFW4
 Даллас Старз
Миннесота Уайлд
Даллас Старз
Миннесота Уайлд
2 : 3 ОТ
Даллас Старз
Миннесота Уайлд
7 : 3
Миннесота Уайлд
Даллас Старз
5 : 1
Миннесота Уайлд
Даллас Старз
2 : 3
Даллас Старз
Миннесота Уайлд
4 : 0
Миннесота Уайлд
Даллас Старз
1 : 4
4
2
21
14
QFW2
 Эдмонтон Ойлерз
Лос-Анджелес Кингз
Эдмонтон Ойлерз
Лос-Анджелес Кингз
3 : 4 ОТ
Эдмонтон Ойлерз
Лос-Анджелес Кингз
4 : 2
Лос-Анджелес Кингз
Эдмонтон Ойлерз
3 : 2 ОТ
Лос-Анджелес Кингз
Эдмонтон Ойлерз
4 : 5 ОТ
Эдмонтон Ойлерз
Лос-Анджелес Кингз
6 : 3
Лос-Анджелес Кингз
Эдмонтон Ойлерз
4 : 5
4
2
25
20
QFW1
 Вегас Голден Найтс
Виннипег Джетс
Вегас Голден Найтс
Виннипег Джетс
1 : 5
Вегас Голден Найтс
Виннипег Джетс
5 : 2
Виннипег Джетс
Вегас Голден Найтс
4 : 5 ОТ
Виннипег Джетс
Вегас Голден Найтс
2 : 4
Вегас Голден Найтс
Виннипег Джетс
4 : 1
4
1
19
14
QFW3
 Колорадо Эвеланш
Сиэтл Кракен
Колорадо Эвеланш
Сиэтл Кракен
1 : 3
Колорадо Эвеланш
Сиэтл Кракен
3 : 2
Сиэтл Кракен
Колорадо Эвеланш
4 : 6
Сиэтл Кракен
Колорадо Эвеланш
3 : 2 ОТ
Колорадо Эвеланш
Сиэтл Кракен
2 : 3
Сиэтл Кракен
Колорадо Эвеланш
1 : 4
Колорадо Эвеланш
Сиэтл Кракен
1 : 2
3
4
19
18
1/2 финала - Восток
Метка1234567 Выигрыши Шайбы
SFE1
 Торонто Мэйпл Лифс
Флорида Пантерз
Торонто Мэйпл Лифс
Флорида Пантерз
2 : 4
Торонто Мэйпл Лифс
Флорида Пантерз
2 : 3
Флорида Пантерз
Торонто Мэйпл Лифс
3 : 2 ОТ
Флорида Пантерз
Торонто Мэйпл Лифс
1 : 2
Торонто Мэйпл Лифс
Флорида Пантерз
2 : 3 ОТ
1
4
10
14
SFE2
 Каролина Харрикейнз
Нью-Джерси Дэвилз
Каролина Харрикейнз
Нью-Джерси Дэвилз
5 : 1
Каролина Харрикейнз
Нью-Джерси Дэвилз
6 : 1
Нью-Джерси Дэвилз
Каролина Харрикейнз
8 : 4
Нью-Джерси Дэвилз
Каролина Харрикейнз
1 : 6
Каролина Харрикейнз
Нью-Джерси Дэвилз
3 : 2 ОТ
4
1
24
13
1/2 финала - Запад
Метка1234567 Выигрыши Шайбы
SFW1
 Даллас Старз
Сиэтл Кракен
Даллас Старз
Сиэтл Кракен
4 : 5 ОТ
Даллас Старз
Сиэтл Кракен
4 : 2
Сиэтл Кракен
Даллас Старз
7 : 2
Сиэтл Кракен
Даллас Старз
3 : 6
Даллас Старз
Сиэтл Кракен
5 : 2
Сиэтл Кракен
Даллас Старз
14.05
Даллас Старз
Сиэтл Кракен
16.05
3
2
21
19
SFW2
 Вегас Голден Найтс
Эдмонтон Ойлерз
Вегас Голден Найтс
Эдмонтон Ойлерз
6 : 4
Вегас Голден Найтс
Эдмонтон Ойлерз
1 : 5
Эдмонтон Ойлерз
Вегас Голден Найтс
1 : 5
Эдмонтон Ойлерз
Вегас Голден Найтс
4 : 1
Вегас Голден Найтс
Эдмонтон Ойлерз
4 : 3
Эдмонтон Ойлерз
Вегас Голден Найтс
15.05
Вегас Голден Найтс
Эдмонтон Ойлерз
17.05
3
2
17
17
Финал - Восток
Метка1234567 Выигрыши Шайбы
FE
 Каролина Харрикейнз
Флорида Пантерз
Каролина Харрикейнз
Флорида Пантерз
18.05
Каролина Харрикейнз
Флорида Пантерз
20.05
Флорида Пантерз
Каролина Харрикейнз
22.05
Флорида Пантерз
Каролина Харрикейнз
24.05
Каролина Харрикейнз
Флорида Пантерз
26.05
Флорида Пантерз
Каролина Харрикейнз
28.05
Каролина Харрикейнз
Флорида Пантерз
31.05
0
0
0
0
Финал - Запад
Метка1234567 Выигрыши Шайбы
FW
 WSFW2
WSFW1
WSFW2
WSFW1
19.05
WSFW2
WSFW1
21.05
WSFW1
WSFW2
23.05
WSFW1
WSFW2
25.05
WSFW2
WSFW1
27.05
WSFW1
WSFW2
29.05
WSFW2
WSFW1
01.06
0
0
0
0
Кубок Стэнли
Метка1234567 Выигрыши Шайбы
F
 
 
04.06
 
 
06.06
 
 
08.06
 
 
10.06
 
 
12.06
 
 
14.06
 
 
17.06
0
0
0
0

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