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Чехия - Казахстан 14 Мая прямая трансляция

Стадион: Арена-Рига (Рига, Латвия), вместимость: 10300
14 Мая 2023 года в 20:20 (+03:00). ЧМ-2023, Группа B
Чехия
Казахстан

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Чехия - Казахстан, которое состоится 14 Мая 2023 года в 20:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2023, оно проводится на стадионе: Арена-Рига (Рига, Латвия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Чехия
Казахстан
Главные тренеры
ФинляндияКари Ялонен
КазахстанГалым Баубекович Мамбеталиев
История личных встреч
13.05.2016 ЧМ-2016 Группа A. 5-й тур Чехия3 : 1Казахстан
12.05.2023 ЧМ-2023 Группа B 2 : 3Чехия
07.05.2023 Еврохоккейтур Чешские игры Чехия2 : 3
06.05.2023 Еврохоккейтур Чешские игры Чехия4 : 3
04.05.2023 Еврохоккейтур Чешские игры 3 : 2 ОТЧехия
12.02.2023 Еврохоккейтур Хоккейные игры Beijer 1 : 2 ОТЧехия
13.05.2023 ЧМ-2023 Группа B 3 : 4 БКазахстан
07.05.2023 1XBET Qazaqstan Hockey Open Qazaqstan Hockey Open Казахстан0 : 6
05.05.2023 1XBET Qazaqstan Hockey Open Qazaqstan Hockey Open Казахстан0 : 3
17.12.2022 Кубок Первого канала Кубок Первого канала 6 : 2Казахстан
15.12.2022 Кубок Первого канала Кубок Первого канала 4 : 1Казахстан
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
1/4 финала
США13
2
1/4 финала
Дания13
3
1/4 финала
Швеция13
4
1/4 финала
Франция12
5 Австрия11
6 Германия10
7 Венгрия10
8
Зона вылета
Финляндия10
Группа B
КомандаИО
1
1/4 финала
Швейцария13
2
1/4 финала
Канада13
3
1/4 финала
Чехия13
4
1/4 финала
Казахстан12
5 Норвегия11
6 Словакия10
7 Латвия10
8
Зона вылета
Словения10

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