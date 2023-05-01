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Франция - Дания 14 Мая прямая трансляция

Стадион: Нокиа-Арена (Тампере, Финляндия), вместимость: 13455
14 Мая 2023 года в 16:20 (+03:00). ЧМ-2023, Группа A
Франция
Дания

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Франция - Дания, которое состоится 14 Мая 2023 года в 16:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2023, оно проводится на стадионе: Нокиа-Арена (Тампере, Финляндия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Франция
Дания
Главные тренеры
ФранцияФилипп Бозон
ДанияХайнц Элерс
История личных встреч
21.05.2022 ЧМ-2022 Группа A Дания3 : 0Франция
11.05.2019 ЧМ-2019 Группа A Дания5 : 4 БФранция
19.05.2014 ЧМ-2014 Группа A. 6-й тур Дания2 : 6Франция
13.05.2023 ЧМ-2023 Группа A Франция2 : 1 ОТ
24.05.2022 ЧМ-2022 Группа A 7 : 1Франция
22.05.2022 ЧМ-2022 Группа A 5 : 2Франция
21.05.2022 ЧМ-2022 Группа A Дания3 : 0Франция
18.05.2022 ЧМ-2022 Группа A Франция2 : 1 ОТ
13.05.2023 ЧМ-2023 Группа A 1 : 3Дания
24.05.2022 ЧМ-2022 Группа A 7 : 1Дания
23.05.2022 ЧМ-2022 Группа A 2 : 3Дания
21.05.2022 ЧМ-2022 Группа A Дания3 : 0Франция
19.05.2022 ЧМ-2022 Группа A 1 : 0Дания
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
1/4 финала
США13
2
1/4 финала
Дания13
3
1/4 финала
Швеция13
4
1/4 финала
Франция12
5 Австрия11
6 Германия10
7 Венгрия10
8
Зона вылета
Финляндия10
Группа B
КомандаИО
1
1/4 финала
Швейцария13
2
1/4 финала
Канада13
3
1/4 финала
Чехия13
4
1/4 финала
Казахстан12
5 Норвегия11
6 Словакия10
7 Латвия10
8
Зона вылета
Словения10

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