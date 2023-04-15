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Лестер Сити - Ливерпуль 15 Мая прямая трансляция

Стадион: Кинг Пауэр (Лестер, Англия), вместимость: 32262
15 Мая 2023 года в 22:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 36-й тур
Главный судья: Крэйг Поусон (Южный Йоркшир, Англия);
Лестер Сити
Ливерпуль

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лестер Сити - Ливерпуль, которое состоится 15 Мая 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 36-й тур, оно проводится на стадионе: Кинг Пауэр (Лестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лестер Сити
Лестер
Ливерпуль
Ливерпуль
31ДанияврДаниэль Иверсен
3БельгиязщВаут Фас
15АвстралиязщГарри Суттар
4ТурциязщЧаглар Сёюнджю
21Португалиязщ Рикарду
27БельгиязщТимоти Кастань
25НигерияпзОнинье Ндиди
8БельгияпзЮри Тилеманс
10АнглияпзДжеймс Мэддисон
7АнглияпзХарви Барнс
9АнглиянпДжейми Варди
1БразилияврАлисон Бекер
66АнглиязщТрент Александер-Арнольд
5ФранциязщИбраима Конате
4НидерландызщВирджил ван Дейк
26ШотландиязщЭндрю Робертсон
14АнглияпзДжордан Хендерсон
3Бразилияпз Фабиньо
17АнглияпзКёртис Джонс
11ЕгипетнпМохамед Салах
18НидерландынпКоди Гакпо
20ПортугалиянпДиогу Жота
Главные тренеры
АнглияДин Смит
ГерманияЮрген Клопп
История личных встреч
30.12.2022 Англия - Премьер-лига 18-й тур Ливерпуль2 : 1Лестер Сити
10.02.2022 Англия - Премьер-лига 24-й тур Ливерпуль2 : 0Лестер Сити
28.12.2021 Англия - Премьер-лига 20-й тур Лестер Сити1 : 0Ливерпуль
22.12.2021 Англия - Кубок лиги 1/4 финала Ливерпуль3 : 3 5 : 4Лестер Сити
13.02.2021 Англия - Премьер-лига 24-й тур Лестер Сити3 : 1Ливерпуль
22.11.2020 Англия - Премьер-лига 9-й тур Ливерпуль3 : 0Лестер Сити
26.12.2019 Англия - Премьер-лига 19-й тур Лестер Сити0 : 4Ливерпуль
05.10.2019 Англия - Премьер-лига 8-й тур Ливерпуль2 : 1Лестер Сити
30.01.2019 Англия - Премьер-лига 24-й тур Ливерпуль1 : 1Лестер Сити
01.09.2018 Англия - Премьер-лига 4-й тур Лестер Сити1 : 2Ливерпуль
08.05.2023 Англия - Премьер-лига 35-й тур 5 : 3Лестер Сити
01.05.2023 Англия - Премьер-лига 34-й тур Лестер Сити2 : 2
25.04.2023 Англия - Премьер-лига 33-й тур 1 : 1Лестер Сити
22.04.2023 Англия - Премьер-лига 32-й тур Лестер Сити2 : 1
15.04.2023 Англия - Премьер-лига 31-й тур 3 : 1Лестер Сити
06.05.2023 Англия - Премьер-лига 35-й тур Ливерпуль1 : 0
03.05.2023 Англия - Премьер-лига 28-й тур Ливерпуль1 : 0
30.04.2023 Англия - Премьер-лига 34-й тур Ливерпуль4 : 3
26.04.2023 Англия - Премьер-лига 33-й тур 1 : 2Ливерпуль
22.04.2023 Англия - Премьер-лига 32-й тур Ливерпуль3 : 2
Текстовая трансляция
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Юрген Клопп усилит свою команду с помощью одного из главных помощников Лео Месси.«Ливерпулю» необходимо освежить состав летом 2023 года. «Ливерпуль» купит у «Брайтона» героя ЧМ? От замены Милнера на Мак Аллистера выиграют все 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 36-го тура АПЛ: «Лестер Сити» — «Ливерпуль». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Манчестер Сити35 27 4 4 92-31 85 81.0
2
Лига чемпионов
Арсенал36 25 6 5 83-42 81 75.0
3
Лига чемпионов
Ньюкасл Юнайтед35 18 12 5 63-31 66 62.9
4
Лига чемпионов
Манчестер Юнайтед35 20 6 9 51-41 66 62.9
5
Лига Европы
Ливерпуль35 18 8 9 67-42 62 59.0
6
Лига конференций
Брайтон энд Хоув Альбион34 17 7 10 66-45 58 56.9
7 Тоттенхэм Хотспур36 17 6 13 65-59 57 52.8
8 Астон Вилла36 17 6 13 48-44 57 52.8
9 Брентфорд36 13 14 9 54-45 53 49.1
10 Фулхэм36 15 6 15 52-49 51 47.2
11 Челси35 11 10 14 36-41 43 41.0
12 Кристал Пэлас36 11 10 15 37-46 43 39.8
13 Вулверхэмптон36 11 7 18 30-52 40 37.0
14 Борнмут36 11 6 19 37-69 39 36.1
15 Вест Хэм Юнайтед36 10 7 19 38-52 37 34.3
16 Ноттингем Форест36 8 10 18 36-67 34 31.5
17 Эвертон36 7 11 18 32-56 32 29.6
18
Зона вылета
Лидс Юнайтед36 7 10 19 46-71 31 28.7
19
Зона вылета
Лестер Сити35 8 6 21 49-64 30 28.6
20
Зона вылета
Саутгемптон36 6 6 24 31-66 24 22.2

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