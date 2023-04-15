Лестер Сити - Ливерпуль 15 Мая прямая трансляция
Стадион: Кинг Пауэр (Лестер, Англия), вместимость: 32262
15 Мая 2023 года в 22:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 36-й тур
Главный судья: Крэйг Поусон (Южный Йоркшир, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лестер Сити - Ливерпуль, которое состоится 15 Мая 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 36-й тур, оно проводится на стадионе: Кинг Пауэр (Лестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лестер Сити
Лестер
Ливерпуль
Ливерпуль
|31
|вр
|Даниэль Иверсен
|3
|зщ
|Ваут Фас
|15
|зщ
|Гарри Суттар
|4
|зщ
|Чаглар Сёюнджю
|21
|зщ
|Рикарду
|27
|зщ
|Тимоти Кастань
|25
|пз
|Онинье Ндиди
|8
|пз
|Юри Тилеманс
|10
|пз
|Джеймс Мэддисон
|7
|пз
|Харви Барнс
|9
|нп
|Джейми Варди
|1
|вр
|Алисон Бекер
|66
|зщ
|Трент Александер-Арнольд
|5
|зщ
|Ибраима Конате
|4
|зщ
|Вирджил ван Дейк
|26
|зщ
|Эндрю Робертсон
|14
|пз
|Джордан Хендерсон
|3
|пз
|Фабиньо
|17
|пз
|Кёртис Джонс
|11
|нп
|Мохамед Салах
|18
|нп
|Коди Гакпо
|20
|нп
|Диогу Жота
Главные тренеры
|Дин Смит
|Юрген Клопп
История личных встреч
|30.12.2022
|Англия - Премьер-лига
|18-й тур
|2 : 1
|10.02.2022
|Англия - Премьер-лига
|24-й тур
|2 : 0
|28.12.2021
|Англия - Премьер-лига
|20-й тур
|1 : 0
|22.12.2021
|Англия - Кубок лиги
|1/4 финала
|3 : 3 5 : 4
|13.02.2021
|Англия - Премьер-лига
|24-й тур
|3 : 1
|22.11.2020
|Англия - Премьер-лига
|9-й тур
|3 : 0
|26.12.2019
|Англия - Премьер-лига
|19-й тур
|0 : 4
|05.10.2019
|Англия - Премьер-лига
|8-й тур
|2 : 1
|30.01.2019
|Англия - Премьер-лига
|24-й тур
|1 : 1
|01.09.2018
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|1 : 2
|08.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|5 : 3
|01.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|2 : 2
|25.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|1 : 1
|22.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|2 : 1
|15.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|31-й тур
|3 : 1
|06.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|1 : 0
|03.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|1 : 0
|30.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|4 : 3
|26.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|1 : 2
|22.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|3 : 2
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Юрген Клопп усилит свою команду с помощью одного из главных помощников Лео Месси.«Ливерпулю» необходимо освежить состав летом 2023 года. «Ливерпуль» купит у «Брайтона» героя ЧМ? От замены Милнера на Мак Аллистера выиграют все 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 36-го тура АПЛ: «Лестер Сити» — «Ливерпуль». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|35
|27
|4
|4
|92-31
|85
|81.0
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|36
|25
|6
|5
|83-42
|81
|75.0
| 3
Лига чемпионов
|Ньюкасл Юнайтед
|35
|18
|12
|5
|63-31
|66
|62.9
| 4
Лига чемпионов
|Манчестер Юнайтед
|35
|20
|6
|9
|51-41
|66
|62.9
| 5
Лига Европы
|Ливерпуль
|35
|18
|8
|9
|67-42
|62
|59.0
| 6
Лига конференций
|Брайтон энд Хоув Альбион
|34
|17
|7
|10
|66-45
|58
|56.9
|7
|Тоттенхэм Хотспур
|36
|17
|6
|13
|65-59
|57
|52.8
|8
|Астон Вилла
|36
|17
|6
|13
|48-44
|57
|52.8
|9
|Брентфорд
|36
|13
|14
|9
|54-45
|53
|49.1
|10
|Фулхэм
|36
|15
|6
|15
|52-49
|51
|47.2
|11
|Челси
|35
|11
|10
|14
|36-41
|43
|41.0
|12
|Кристал Пэлас
|36
|11
|10
|15
|37-46
|43
|39.8
|13
|Вулверхэмптон
|36
|11
|7
|18
|30-52
|40
|37.0
|14
|Борнмут
|36
|11
|6
|19
|37-69
|39
|36.1
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|36
|10
|7
|19
|38-52
|37
|34.3
|16
|Ноттингем Форест
|36
|8
|10
|18
|36-67
|34
|31.5
|17
|Эвертон
|36
|7
|11
|18
|32-56
|32
|29.6
| 18
Зона вылета
|Лидс Юнайтед
|36
|7
|10
|19
|46-71
|31
|28.7
| 19
Зона вылета
|Лестер Сити
|35
|8
|6
|21
|49-64
|30
|28.6
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|36
|6
|6
|24
|31-66
|24
|22.2