Бетис - Райо Вальекано 15 Мая прямая трансляция
Стадион: Бенито Вильямарин (Севилья, Испания), вместимость: 56432
15 Мая 2023 года в 22:00 (+03:00). Испания - Примера, 34-й тур
Главный судья: Хуан Луис Пулидо Сантана (Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бетис - Райо Вальекано, которое состоится 15 Мая 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 34-й тур, оно проводится на стадионе: Бенито Вильямарин (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бетис
Севилья
Райо Вальекано
Мадрид
|1
|вр
|Клаудио Браво
|23
|зщ
|Юссуф Сабали
|3
|зщ
|Эдгар Гонсалес
|16
|зщ
|Херман Песселья
|33
|зщ
|Хуан Миранда
|5
|пз
|Гвидо Родригес
|14
|пз
|Вильям Карвалью
|10
|пз
|Серхио Каналес
|11
|нп
|Луис Энрике
|21
|нп
|Айосе Перес
|9
|нп
|Борха Иглесиас
|1
|вр
|Столе Димитриевски
|20
|зщ
|Иван Балиу
|19
|зщ
|Флорьян Лежён
|5
|зщ
|Алехандро Катена
|3
|зщ
|Франсиско Гарсия
|23
|пз
|Оскар Мартин
|6
|пз
|Сантьяго Комесанья
|7
|пз
|Иси Паласон
|18
|пз
|Альваро Гарсия
|8
|нп
|Оскар Трехо
|34
|нп
|Серхио Камельо
Главные тренеры
|Мануэль Пеллегрини
|Андони Ираола
История личных встреч
|08.01.2023
|Испания - Примера
|16-й тур
|1 : 2
|03.03.2022
|Кубок Испании
|1/2 финала. 2-й матч
|1 : 1
|09.02.2022
|Кубок Испании
|1/2 финала. 1-й матч
|1 : 2
|09.01.2022
|Испания - Примера
|20-й тур
|1 : 1
|24.10.2021
|Испания - Примера
|10-й тур
|3 : 2
|23.01.2020
|Кубок Испании
|1/16 финала
|2 : 2 4 : 2
|31.03.2019
|Испания - Примера
|29-й тур
|1 : 1
|09.12.2018
|Испания - Примера
|15-й тур
|2 : 0
|27.02.2016
|Испания - Примера
|26-й тур
|2 : 2
|04.10.2015
|Испания - Примера
|7-й тур
|0 : 2
|04.05.2023
|Испания - Примера
|33-й тур
|0 : 1
|29.04.2023
|Испания - Примера
|32-й тур
|4 : 0
|25.04.2023
|Испания - Примера
|31-й тур
|0 : 0
|22.04.2023
|Испания - Примера
|30-й тур
|3 : 2
|15.04.2023
|Испания - Примера
|29-й тур
|3 : 1
|04.05.2023
|Испания - Примера
|33-й тур
|2 : 1
|29.04.2023
|Испания - Примера
|32-й тур
|4 : 0
|26.04.2023
|Испания - Примера
|31-й тур
|2 : 1
|22.04.2023
|Испания - Примера
|30-й тур
|2 : 1
|14.04.2023
|Испания - Примера
|29-й тур
|2 : 1
Текстовая трансляция
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Принцесса Мария посещала матчи клуба в инвалидном кресле, а король Филипп VI вручал команде Кубок страны.У «Бетиса» присутствует богатая история, связанная с королевской семьёй. «Реал» — не самый «королевский» клуб Испании? Почему на это звание претендует «Бетис» 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 34-го тура Примеры: «Бетис» — «Райо Вальекано». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|34
|27
|4
|3
|64-13
|85
|83.3
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|34
|22
|5
|7
|70-32
|71
|69.6
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|34
|21
|6
|7
|60-27
|69
|67.6
| 4
Лига чемпионов
|Реал Сосьедад
|34
|18
|8
|8
|45-31
|62
|60.8
| 5
Лига Европы
|Вильярреал
|34
|17
|6
|11
|52-35
|57
|55.9
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Бетис
|33
|15
|7
|11
|40-37
|52
|52.5
|7
|Жирона
|34
|13
|9
|12
|54-48
|48
|47.1
|8
|Осасуна
|34
|13
|8
|13
|32-36
|47
|46.1
|9
|Севилья
|34
|13
|8
|13
|44-49
|47
|46.1
|10
|Атлетик Б
|34
|13
|8
|13
|44-38
|47
|46.1
|11
|Райо Вальекано
|33
|12
|10
|11
|40-42
|46
|46.5
|12
|Мальорка
|34
|12
|8
|14
|33-37
|44
|43.1
|13
|Сельта
|34
|10
|9
|15
|39-48
|39
|38.2
|14
|Валенсия
|34
|10
|7
|17
|38-41
|37
|36.3
|15
|Альмерия
|34
|10
|6
|18
|43-61
|36
|35.3
|16
|Кадис
|34
|8
|11
|15
|26-50
|35
|34.3
|17
|Вальядолид
|34
|10
|5
|19
|30-60
|35
|34.3
| 18
Зона вылета
|Хетафе
|34
|8
|10
|16
|30-43
|34
|33.3
| 19
Зона вылета
|Эспаньол
|34
|7
|10
|17
|42-60
|31
|30.4
| 20
Зона вылета
|Эльче
|34
|4
|7
|23
|26-64
|19
|18.6