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Бетис - Райо Вальекано 15 Мая прямая трансляция

Стадион: Бенито Вильямарин (Севилья, Испания), вместимость: 56432
15 Мая 2023 года в 22:00 (+03:00). Испания - Примера, 34-й тур
Главный судья: Хуан Луис Пулидо Сантана (Испания);
Бетис
Райо Вальекано

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бетис - Райо Вальекано, которое состоится 15 Мая 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 34-й тур, оно проводится на стадионе: Бенито Вильямарин (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бетис
Севилья
Райо Вальекано
Мадрид
1ЧиливрКлаудио Браво
23СенегалзщЮссуф Сабали
3ИспаниязщЭдгар Гонсалес
16АргентиназщХерман Песселья
33ИспаниязщХуан Миранда
5АргентинапзГвидо Родригес
14ПортугалияпзВильям Карвалью
10ИспанияпзСерхио Каналес
11БразилиянпЛуис Энрике
21ИспаниянпАйосе Перес
9ИспаниянпБорха Иглесиас
1Северная МакедонияврСтоле Димитриевски
20АлбаниязщИван Балиу
19ФранциязщФлорьян Лежён
5ИспаниязщАлехандро Катена
3ИспаниязщФрансиско Гарсия
23ИспанияпзОскар Мартин
6ИспанияпзСантьяго Комесанья
7ИспанияпзИси Паласон
18ИспанияпзАльваро Гарсия
8АргентинанпОскар Трехо
34ИспаниянпСерхио Камельо
Главные тренеры
ЧилиМануэль Пеллегрини
ИспанияАндони Ираола
История личных встреч
08.01.2023 Испания - Примера 16-й тур Райо Вальекано1 : 2Бетис
03.03.2022 Кубок Испании 1/2 финала. 2-й матч Бетис1 : 1Райо Вальекано
09.02.2022 Кубок Испании 1/2 финала. 1-й матч Райо Вальекано1 : 2Бетис
09.01.2022 Испания - Примера 20-й тур Райо Вальекано1 : 1Бетис
24.10.2021 Испания - Примера 10-й тур Бетис3 : 2Райо Вальекано
23.01.2020 Кубок Испании 1/16 финала Райо Вальекано2 : 2 4 : 2Бетис
31.03.2019 Испания - Примера 29-й тур Райо Вальекано1 : 1Бетис
09.12.2018 Испания - Примера 15-й тур Бетис2 : 0Райо Вальекано
27.02.2016 Испания - Примера 26-й тур Бетис2 : 2Райо Вальекано
04.10.2015 Испания - Примера 7-й тур Райо Вальекано0 : 2Бетис
04.05.2023 Испания - Примера 33-й тур 0 : 1Бетис
29.04.2023 Испания - Примера 32-й тур 4 : 0Бетис
25.04.2023 Испания - Примера 31-й тур Бетис0 : 0
22.04.2023 Испания - Примера 30-й тур 3 : 2Бетис
15.04.2023 Испания - Примера 29-й тур Бетис3 : 1
04.05.2023 Испания - Примера 33-й тур Райо Вальекано2 : 1
29.04.2023 Испания - Примера 32-й тур 4 : 0Райо Вальекано
26.04.2023 Испания - Примера 31-й тур Райо Вальекано2 : 1
22.04.2023 Испания - Примера 30-й тур 2 : 1Райо Вальекано
14.04.2023 Испания - Примера 29-й тур Райо Вальекано2 : 1
Текстовая трансляция
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Принцесса Мария посещала матчи клуба в инвалидном кресле, а король Филипп VI вручал команде Кубок страны.У «Бетиса» присутствует богатая история, связанная с королевской семьёй. «Реал» — не самый «королевский» клуб Испании? Почему на это звание претендует «Бетис» 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 34-го тура Примеры: «Бетис» — «Райо Вальекано». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Барселона34 27 4 3 64-13 85 83.3
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид34 22 5 7 70-32 71 69.6
3
Лига чемпионов
Атлетико М34 21 6 7 60-27 69 67.6
4
Лига чемпионов
Реал Сосьедад34 18 8 8 45-31 62 60.8
5
Лига Европы
Вильярреал34 17 6 11 52-35 57 55.9
6
Квалификация Лиги конференций
Бетис33 15 7 11 40-37 52 52.5
7 Жирона34 13 9 12 54-48 48 47.1
8 Осасуна34 13 8 13 32-36 47 46.1
9 Севилья34 13 8 13 44-49 47 46.1
10 Атлетик Б34 13 8 13 44-38 47 46.1
11 Райо Вальекано33 12 10 11 40-42 46 46.5
12 Мальорка34 12 8 14 33-37 44 43.1
13 Сельта34 10 9 15 39-48 39 38.2
14 Валенсия34 10 7 17 38-41 37 36.3
15 Альмерия34 10 6 18 43-61 36 35.3
16 Кадис34 8 11 15 26-50 35 34.3
17 Вальядолид34 10 5 19 30-60 35 34.3
18
Зона вылета
Хетафе34 8 10 16 30-43 34 33.3
19
Зона вылета
Эспаньол34 7 10 17 42-60 31 30.4
20
Зона вылета
Эльче34 4 7 23 26-64 19 18.6

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