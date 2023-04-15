Сампдория - Эмполи 15 Мая прямая трансляция
Стадион: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия), вместимость: 36703
15 Мая 2023 года в 21:45 (+03:00). Италия - Серия А, 35-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сампдория - Эмполи, которое состоится 15 Мая 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 35-й тур, оно проводится на стадионе: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сампдория
Генуя
Эмполи
Эмполи
|30
|вр
|Никола Равалья
|4
|зщ
|Корай Гюнтер
|2
|зщ
|Бруно Амионе
|59
|зщ
|Алессандро Дзаноли
|3
|зщ
|Томмазо Ауджелло
|17
|пз
|Брам Нуйтинк
|20
|пз
|Гарри Уинкс
|8
|пз
|Томас Ринкон
|7
|пз
|Филип Джуричич
|23
|нп
|Маноло Габбьядини
|27
|нп
|Фабио Квальярелла
|13
|вр
|Гульельмо Викарио
|24
|зщ
|Тайронн Эбюэхи
|4
|зщ
|Себастьян Валюкевич
|33
|зщ
|Себастьяно Луперто
|65
|зщ
|Фабьяно Паризи
|5
|пз
|Альберто Грасси
|21
|пз
|Якопо Фаццини
|14
|пз
|Марко Пьяца
|8
|пз
|Лиам Хендерсон
|28
|пз
|Николо Камбьяги
|19
|нп
|Франческо Капуто
Главные тренеры
|Деян Станкович
|Паоло Дзанетти
История личных встреч
|16.01.2023
|Италия - Серия А
|18-й тур
|1 : 0
|19.02.2022
|Италия - Серия А
|26-й тур
|2 : 0
|19.09.2021
|Италия - Серия А
|4-й тур
|0 : 3
|12.05.2019
|Италия - Серия А
|36-й тур
|1 : 2
|22.12.2018
|Италия - Серия А
|17-й тур
|2 : 4
|15.01.2017
|Италия - Серия А
|20-й тур
|0 : 0
|21.08.2016
|Италия - Серия А
|1-й тур
|0 : 1
|12.03.2016
|Италия - Серия А
|29-й тур
|1 : 1
|29.10.2015
|Италия - Серия А
|10-й тур
|1 : 1
|24.05.2015
|Италия - Серия А
|37-й тур
|1 : 1
|08.05.2023
|Италия - Серия А
|34-й тур
|2 : 0
|03.05.2023
|Италия - Серия А
|33-й тур
|0 : 2
|30.04.2023
|Италия - Серия А
|32-й тур
|5 : 0
|22.04.2023
|Италия - Серия А
|31-й тур
|1 : 1
|16.04.2023
|Италия - Серия А
|30-й тур
|1 : 1
|08.05.2023
|Италия - Серия А
|34-й тур
|2 : 1
|04.05.2023
|Италия - Серия А
|33-й тур
|3 : 1
|30.04.2023
|Италия - Серия А
|32-й тур
|2 : 1
|23.04.2023
|Италия - Серия А
|31-й тур
|0 : 3
|14.04.2023
|Италия - Серия А
|30-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|35
|26
|5
|4
|70-25
|83
|79.0
| 2
Лига чемпионов
|Ювентус
|35
|21
|6
|8
|54-28
|69
|65.7
| 3
Лига чемпионов
|Интер М
|35
|21
|3
|11
|66-37
|66
|62.9
| 4
Лига чемпионов
|Лацио
|35
|19
|8
|8
|54-28
|65
|61.9
| 5
Лига Европы
|Милан
|35
|17
|10
|8
|55-41
|61
|58.1
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Рома
|35
|17
|8
|10
|45-33
|59
|56.2
|7
|Аталанта
|35
|17
|7
|11
|56-42
|58
|55.2
|8
|Фиорентина
|35
|13
|10
|12
|47-40
|49
|46.7
|9
|Монца
|35
|13
|10
|12
|44-45
|49
|46.7
|10
|Торино
|35
|13
|10
|12
|37-39
|49
|46.7
|11
|Болонья
|35
|12
|11
|12
|43-44
|47
|44.8
|12
|Удинезе
|35
|11
|13
|11
|45-43
|46
|43.8
|13
|Сассуоло
|35
|12
|8
|15
|43-54
|44
|41.9
|14
|Салернитана
|35
|8
|14
|13
|43-56
|38
|36.2
|15
|Эмполи
|34
|9
|11
|14
|31-44
|38
|37.3
|16
|Лечче
|35
|7
|11
|17
|30-43
|32
|30.5
|17
|Верона
|35
|7
|9
|19
|28-52
|30
|28.6
| 18
Зона вылета
|Специя
|35
|6
|12
|17
|30-56
|30
|28.6
| 19
Зона вылета
|Кремонезе
|35
|4
|12
|19
|31-61
|24
|22.9
| 20
Зона вылета
|Сампдория
|34
|3
|8
|23
|20-61
|17
|16.7