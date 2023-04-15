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Сампдория - Эмполи 15 Мая прямая трансляция

Стадион: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия), вместимость: 36703
15 Мая 2023 года в 21:45 (+03:00). Италия - Серия А, 35-й тур
Сампдория
Эмполи

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сампдория - Эмполи, которое состоится 15 Мая 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 35-й тур, оно проводится на стадионе: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сампдория
Генуя
Эмполи
Эмполи
30ИталияврНикола Равалья
4ГерманиязщКорай Гюнтер
2АргентиназщБруно Амионе
59ИталиязщАлессандро Дзаноли
3ИталиязщТоммазо Ауджелло
17НидерландыпзБрам Нуйтинк
20АнглияпзГарри Уинкс
8ВенесуэлапзТомас Ринкон
7СербияпзФилип Джуричич
23ИталиянпМаноло Габбьядини
27ИталиянпФабио Квальярелла
13ИталияврГульельмо Викарио
24НигериязщТайронн Эбюэхи
4ПольшазщСебастьян Валюкевич
33ИталиязщСебастьяно Луперто
65ИталиязщФабьяно Паризи
5ИталияпзАльберто Грасси
21ИталияпзЯкопо Фаццини
14ХорватияпзМарко Пьяца
8ШотландияпзЛиам Хендерсон
28ИталияпзНиколо Камбьяги
19ИталиянпФранческо Капуто
Главные тренеры
СербияДеян Станкович
ИталияПаоло Дзанетти
История личных встреч
16.01.2023 Италия - Серия А 18-й тур Эмполи1 : 0Сампдория
19.02.2022 Италия - Серия А 26-й тур Сампдория2 : 0Эмполи
19.09.2021 Италия - Серия А 4-й тур Эмполи0 : 3Сампдория
12.05.2019 Италия - Серия А 36-й тур Сампдория1 : 2Эмполи
22.12.2018 Италия - Серия А 17-й тур Эмполи2 : 4Сампдория
15.01.2017 Италия - Серия А 20-й тур Сампдория0 : 0Эмполи
21.08.2016 Италия - Серия А 1-й тур Эмполи0 : 1Сампдория
12.03.2016 Италия - Серия А 29-й тур Эмполи1 : 1Сампдория
29.10.2015 Италия - Серия А 10-й тур Сампдория1 : 1Эмполи
24.05.2015 Италия - Серия А 37-й тур Эмполи1 : 1Сампдория
08.05.2023 Италия - Серия А 34-й тур 2 : 0Сампдория
03.05.2023 Италия - Серия А 33-й тур Сампдория0 : 2
30.04.2023 Италия - Серия А 32-й тур 5 : 0Сампдория
22.04.2023 Италия - Серия А 31-й тур Сампдория1 : 1
16.04.2023 Италия - Серия А 30-й тур 1 : 1Сампдория
08.05.2023 Италия - Серия А 34-й тур Эмполи2 : 1
04.05.2023 Италия - Серия А 33-й тур Эмполи3 : 1
30.04.2023 Италия - Серия А 32-й тур 2 : 1Эмполи
23.04.2023 Италия - Серия А 31-й тур Эмполи0 : 3
14.04.2023 Италия - Серия А 30-й тур 1 : 0Эмполи
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Наполи35 26 5 4 70-25 83 79.0
2
Лига чемпионов
Ювентус35 21 6 8 54-28 69 65.7
3
Лига чемпионов
Интер М35 21 3 11 66-37 66 62.9
4
Лига чемпионов
Лацио35 19 8 8 54-28 65 61.9
5
Лига Европы
Милан35 17 10 8 55-41 61 58.1
6
Квалификация Лиги конференций
Рома35 17 8 10 45-33 59 56.2
7 Аталанта35 17 7 11 56-42 58 55.2
8 Фиорентина35 13 10 12 47-40 49 46.7
9 Монца35 13 10 12 44-45 49 46.7
10 Торино35 13 10 12 37-39 49 46.7
11 Болонья35 12 11 12 43-44 47 44.8
12 Удинезе35 11 13 11 45-43 46 43.8
13 Сассуоло35 12 8 15 43-54 44 41.9
14 Салернитана35 8 14 13 43-56 38 36.2
15 Эмполи34 9 11 14 31-44 38 37.3
16 Лечче35 7 11 17 30-43 32 30.5
17 Верона35 7 9 19 28-52 30 28.6
18
Зона вылета
Специя35 6 12 17 30-56 30 28.6
19
Зона вылета
Кремонезе35 4 12 19 31-61 24 22.9
20
Зона вылета
Сампдория34 3 8 23 20-61 17 16.7

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