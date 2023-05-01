23:59 ()
Свернуть список

Германия - США 15 Мая прямая трансляция

Стадион: Нокиа-Арена (Тампере, Финляндия), вместимость: 13455
15 Мая 2023 года в 16:20 (+03:00). ЧМ-2023, Группа A
Германия
США

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Германия - США, которое состоится 15 Мая 2023 года в 16:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2023, оно проводится на стадионе: Нокиа-Арена (Тампере, Финляндия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Германия
США
Главные тренеры
ГерманияХарольд Крайс
СШАДэвид Куинн
История личных встреч
13.02.2022 Олимпийские игры 2022 (м) Группа A США3 : 2Германия
06.06.2021 ЧМ-2021 За 3-е место США6 : 1Германия
31.05.2021 ЧМ-2021 Группа B США2 : 0Германия
19.05.2019 ЧМ-2019 Группа A Германия1 : 3США
07.05.2018 ЧМ-2018 Группа B США3 : 0Германия
05.05.2017 ЧМ-2017 Группа A США1 : 2Германия
15.05.2016 ЧМ-2016 Группа B. 6-й тур Германия3 : 2США
20.05.2014 ЧМ-2014 Группа B. 7-й тур Германия4 : 5США
12.05.2013 ЧМ-2013 Группа B. 6-й тур США3 : 0Германия
07.05.2010 ЧМ-2010 Группа D. 1-й тур США1 : 2 ОТГермания
13.05.2023 ЧМ-2023 Группа A Германия3 : 4
12.05.2023 ЧМ-2023 Группа A 1 : 0Германия
26.05.2022 ЧМ-2022 1/4 финала Германия1 : 4
24.05.2022 ЧМ-2022 Группа A Германия3 : 4 Б
22.05.2022 ЧМ-2022 Группа A 4 : 5Германия
14.05.2023 ЧМ-2023 Группа A США7 : 1
12.05.2023 ЧМ-2023 Группа A 1 : 4США
29.05.2022 ЧМ-2022 За 3-е место 8 : 4США
28.05.2022 ЧМ-2022 1/2 финала 4 : 3США
26.05.2022 ЧМ-2022 1/4 финала 0 : 3США
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
1/4 финала
США26
2
1/4 финала
Швеция26
3
1/4 финала
Дания25
4
1/4 финала
Франция23
5 Финляндия23
6 Австрия21
7 Германия20
8
Зона вылета
Венгрия20
Группа B
КомандаИО
1
1/4 финала
Швейцария26
2
1/4 финала
Канада26
3
1/4 финала
Чехия26
4
1/4 финала
Словакия23
5 Казахстан22
6 Норвегия21
7 Латвия20
8
Зона вылета
Словения20

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close