Германия - США 15 Мая прямая трансляция
Стадион: Нокиа-Арена (Тампере, Финляндия), вместимость: 13455
15 Мая 2023 года в 16:20 (+03:00). ЧМ-2023, Группа A
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Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Германия - США, которое состоится 15 Мая 2023 года в 16:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2023, оно проводится на стадионе: Нокиа-Арена (Тампере, Финляндия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Германия
США
Главные тренеры
|Харольд Крайс
|Дэвид Куинн
История личных встреч
|13.02.2022
|Олимпийские игры 2022 (м)
|Группа A
|3 : 2
|06.06.2021
|ЧМ-2021
|За 3-е место
|6 : 1
|31.05.2021
|ЧМ-2021
|Группа B
|2 : 0
|19.05.2019
|ЧМ-2019
|Группа A
|1 : 3
|07.05.2018
|ЧМ-2018
|Группа B
|3 : 0
|05.05.2017
|ЧМ-2017
|Группа A
|1 : 2
|15.05.2016
|ЧМ-2016
|Группа B. 6-й тур
|3 : 2
|20.05.2014
|ЧМ-2014
|Группа B. 7-й тур
|4 : 5
|12.05.2013
|ЧМ-2013
|Группа B. 6-й тур
|3 : 0
|07.05.2010
|ЧМ-2010
|Группа D. 1-й тур
|1 : 2 ОТ
|13.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа A
|3 : 4
|12.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа A
|1 : 0
|26.05.2022
|ЧМ-2022
|1/4 финала
|1 : 4
|24.05.2022
|ЧМ-2022
|Группа A
|3 : 4 Б
|22.05.2022
|ЧМ-2022
|Группа A
|4 : 5
|14.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа A
|7 : 1
|12.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа A
|1 : 4
|29.05.2022
|ЧМ-2022
|За 3-е место
|8 : 4
|28.05.2022
|ЧМ-2022
|1/2 финала
|4 : 3
|26.05.2022
|ЧМ-2022
|1/4 финала
|0 : 3
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|США
|2
|6
| 2
1/4 финала
|Швеция
|2
|6
| 3
1/4 финала
|Дания
|2
|5
| 4
1/4 финала
|Франция
|2
|3
|5
|Финляндия
|2
|3
|6
|Австрия
|2
|1
|7
|Германия
|2
|0
| 8
Зона вылета
|Венгрия
|2
|0
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Швейцария
|2
|6
| 2
1/4 финала
|Канада
|2
|6
| 3
1/4 финала
|Чехия
|2
|6
| 4
1/4 финала
|Словакия
|2
|3
|5
|Казахстан
|2
|2
|6
|Норвегия
|2
|1
|7
|Латвия
|2
|0
| 8
Зона вылета
|Словения
|2
|0