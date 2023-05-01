Словакия - Канада 15 Мая прямая трансляция
Стадион: Арена-Рига (Рига, Латвия), вместимость: 10300
15 Мая 2023 года в 16:20 (+03:00). ЧМ-2023, Группа B
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Словакия - Канада, которое состоится 15 Мая 2023 года в 16:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2023, оно проводится на стадионе: Арена-Рига (Рига, Латвия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Словакия
Канада
Главные тренеры
|Крэйг Рэмзи
|Андре Туриньи
История личных встреч
|16.05.2022
|ЧМ-2022
|Группа A
|1 : 5
|13.05.2019
|ЧМ-2019
|Группа A
|5 : 6
|14.05.2016
|ЧМ-2016
|Группа B. 6-й тур
|5 : 0
|10.05.2014
|ЧМ-2014
|Группа A. 2-й тур
|4 : 1
|18.12.2013
|Универсиада
|1/4 финала
|6 : 0
|17.05.2012
|ЧМ-2012
|1/4 финала
|3 : 4
|04.05.2012
|ЧМ-2012
|Группа A. 1-й тур
|3 : 2
|27.02.2010
|Олимпийские игры 2010
|1/2 финала
|3 : 2
|28.04.2009
|ЧМ-2009
|Группа A. 3-й тур
|7 : 3
|02.05.2007
|ЧМ-2007
|Группа C. 3-й тур
|5 : 4
|13.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа B
|2 : 1
|12.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа B
|2 : 3
|26.05.2022
|ЧМ-2022
|1/4 финала
|4 : 2
|24.05.2022
|ЧМ-2022
|Группа A
|7 : 1
|21.05.2022
|ЧМ-2022
|Группа A
|1 : 3
|14.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа B
|2 : 5
|12.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа B
|0 : 6
|29.05.2022
|ЧМ-2022
|Финал
|4 : 3 ОТ
|28.05.2022
|ЧМ-2022
|1/2 финала
|6 : 1
|26.05.2022
|ЧМ-2022
|1/4 финала
|3 : 4 ОТ
Текстовая трансляция
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Держат места в заявке и финны, которым выгоднее всего будет вылет «Далласа» из плей-офф НХЛ.На ЧМ-2023 спешит неплохой десант из-за океана, а особенно повезло Швейцарии. Звёзды едут на ЧМ. Шведы ждут второго Нюландера, Швейцария — целый десант из НХЛ 0'Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа чемпионата мира по хоккею: Словакия — Канада. Это соперники по группе B. Начало встречи запланировано на 16:20 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|США
|2
|6
| 2
1/4 финала
|Швеция
|2
|6
| 3
1/4 финала
|Дания
|2
|5
| 4
1/4 финала
|Франция
|2
|3
|5
|Финляндия
|2
|3
|6
|Австрия
|2
|1
|7
|Германия
|2
|0
| 8
Зона вылета
|Венгрия
|2
|0
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Швейцария
|2
|6
| 2
1/4 финала
|Канада
|2
|6
| 3
1/4 финала
|Чехия
|2
|6
| 4
1/4 финала
|Словакия
|2
|3
|5
|Казахстан
|2
|2
|6
|Норвегия
|2
|1
|7
|Латвия
|2
|0
| 8
Зона вылета
|Словения
|2
|0