23:59 ()
Свернуть список

Словакия - Канада 15 Мая прямая трансляция

Стадион: Арена-Рига (Рига, Латвия), вместимость: 10300
15 Мая 2023 года в 16:20 (+03:00). ЧМ-2023, Группа B
Словакия
Канада

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Словакия - Канада, которое состоится 15 Мая 2023 года в 16:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2023, оно проводится на стадионе: Арена-Рига (Рига, Латвия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Словакия
Канада
Главные тренеры
КанадаКрэйг Рэмзи
КанадаАндре Туриньи
История личных встреч
16.05.2022 ЧМ-2022 Группа A Словакия1 : 5Канада
13.05.2019 ЧМ-2019 Группа A Словакия5 : 6Канада
14.05.2016 ЧМ-2016 Группа B. 6-й тур Канада5 : 0Словакия
10.05.2014 ЧМ-2014 Группа A. 2-й тур Канада4 : 1Словакия
18.12.2013 Универсиада 1/4 финала Канада6 : 0Словакия
17.05.2012 ЧМ-2012 1/4 финала Канада3 : 4Словакия
04.05.2012 ЧМ-2012 Группа A. 1-й тур Канада3 : 2Словакия
27.02.2010 Олимпийские игры 2010 1/2 финала Канада3 : 2Словакия
28.04.2009 ЧМ-2009 Группа A. 3-й тур Канада7 : 3Словакия
02.05.2007 ЧМ-2007 Группа C. 3-й тур Канада5 : 4Словакия
13.05.2023 ЧМ-2023 Группа B Словакия2 : 1
12.05.2023 ЧМ-2023 Группа B Словакия2 : 3
26.05.2022 ЧМ-2022 1/4 финала 4 : 2Словакия
24.05.2022 ЧМ-2022 Группа A Словакия7 : 1
21.05.2022 ЧМ-2022 Группа A 1 : 3Словакия
14.05.2023 ЧМ-2023 Группа B 2 : 5Канада
12.05.2023 ЧМ-2023 Группа B 0 : 6Канада
29.05.2022 ЧМ-2022 Финал 4 : 3 ОТКанада
28.05.2022 ЧМ-2022 1/2 финала Канада6 : 1
26.05.2022 ЧМ-2022 1/4 финала 3 : 4 ОТКанада
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Держат места в заявке и финны, которым выгоднее всего будет вылет «Далласа» из плей-офф НХЛ.На ЧМ-2023 спешит неплохой десант из-за океана, а особенно повезло Швейцарии. Звёзды едут на ЧМ. Шведы ждут второго Нюландера, Швейцария — целый десант из НХЛ 0'Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа чемпионата мира по хоккею: Словакия — Канада. Это соперники по группе B. Начало встречи запланировано на 16:20 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
1/4 финала
США26
2
1/4 финала
Швеция26
3
1/4 финала
Дания25
4
1/4 финала
Франция23
5 Финляндия23
6 Австрия21
7 Германия20
8
Зона вылета
Венгрия20
Группа B
КомандаИО
1
1/4 финала
Швейцария26
2
1/4 финала
Канада26
3
1/4 финала
Чехия26
4
1/4 финала
Словакия23
5 Казахстан22
6 Норвегия21
7 Латвия20
8
Зона вылета
Словения20

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close