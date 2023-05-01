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Финляндия - Швеция 15 Мая прямая трансляция

Стадион: Нокиа-Арена (Тампере, Финляндия), вместимость: 13455
15 Мая 2023 года в 20:20 (+03:00). ЧМ-2023, Группа A
Финляндия
Швеция

Анонс матча
Стартовый состав
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Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Финляндия - Швеция, которое состоится 15 Мая 2023 года в 20:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2023, оно проводится на стадионе: Нокиа-Арена (Тампере, Финляндия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Финляндия
Швеция
Главные тренеры
ФинляндияЮкка Ялонен
ШвецияСэм Халлам
История личных встреч
07.05.2023 Еврохоккейтур Чешские игры Швеция4 : 3 ОТФинляндия
12.02.2023 Еврохоккейтур Хоккейные игры Beijer Швеция3 : 1Финляндия
17.12.2022 Еврохоккейтур Швейцарские игры Финляндия3 : 4 БШвеция
13.11.2022 Еврохоккейтур Кубок Карьяла Финляндия4 : 1Швеция
18.05.2022 ЧМ-2022 Группа B Финляндия2 : 3 БШвеция
08.05.2022 Еврохоккейтур Хоккейные игры Beijer Швеция4 : 3Финляндия
01.05.2022 Еврохоккейтур Хоккейные игры Carlson Швеция2 : 0Финляндия
13.02.2022 Олимпийские игры 2022 (м) Группа C Финляндия4 : 3 ОТШвеция
14.11.2021 Еврохоккейтур Кубок Карьяла Финляндия1 : 3Швеция
15.05.2021 Еврохоккейтур Хоккейные игры Carlson Швеция3 : 2Финляндия
13.05.2023 ЧМ-2023 Группа A 3 : 4Финляндия
12.05.2023 ЧМ-2023 Группа A Финляндия1 : 4
07.05.2023 Еврохоккейтур Чешские игры Швеция4 : 3 ОТФинляндия
06.05.2023 Еврохоккейтур Чешские игры 2 : 1Финляндия
04.05.2023 Еврохоккейтур Чешские игры Финляндия3 : 2 ОТ
14.05.2023 ЧМ-2023 Группа A Швеция5 : 0
12.05.2023 ЧМ-2023 Группа A Швеция1 : 0
07.05.2023 Еврохоккейтур Чешские игры Швеция4 : 3 ОТФинляндия
06.05.2023 Еврохоккейтур Чешские игры 4 : 3Швеция
04.05.2023 Еврохоккейтур Чешские игры Швеция3 : 0
Текстовая трансляция
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Шведская федерация не смогла застраховать своего лучшего хоккеиста. Приедет ли теперь в сборную Вильям Нюландер?Нюландер готов ехать в сборную в 2023 году. Удивительная проблема оставила Швецию на ЧМ без её главной звезды. Что произошло? 0'Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа чемпионата мира по хоккею: Финляндия — Швеция. Это соперники по группе A. Начало встречи запланировано на 20:20 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
1/4 финала
США26
2
1/4 финала
Швеция26
3
1/4 финала
Дания25
4
1/4 финала
Франция23
5 Финляндия23
6 Австрия21
7 Германия20
8
Зона вылета
Венгрия20
Группа B
КомандаИО
1
1/4 финала
Швейцария26
2
1/4 финала
Канада26
3
1/4 финала
Чехия26
4
1/4 финала
Словакия23
5 Казахстан22
6 Норвегия21
7 Латвия20
8
Зона вылета
Словения20

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