Финляндия - Швеция 15 Мая прямая трансляция
Стадион: Нокиа-Арена (Тампере, Финляндия), вместимость: 13455
15 Мая 2023 года в 20:20 (+03:00). ЧМ-2023, Группа A
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Финляндия - Швеция, которое состоится 15 Мая 2023 года в 20:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2023, оно проводится на стадионе: Нокиа-Арена (Тампере, Финляндия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Финляндия
Швеция
Главные тренеры
|Юкка Ялонен
|Сэм Халлам
История личных встреч
|07.05.2023
|Еврохоккейтур
|Чешские игры
|4 : 3 ОТ
|12.02.2023
|Еврохоккейтур
|Хоккейные игры Beijer
|3 : 1
|17.12.2022
|Еврохоккейтур
|Швейцарские игры
|3 : 4 Б
|13.11.2022
|Еврохоккейтур
|Кубок Карьяла
|4 : 1
|18.05.2022
|ЧМ-2022
|Группа B
|2 : 3 Б
|08.05.2022
|Еврохоккейтур
|Хоккейные игры Beijer
|4 : 3
|01.05.2022
|Еврохоккейтур
|Хоккейные игры Carlson
|2 : 0
|13.02.2022
|Олимпийские игры 2022 (м)
|Группа C
|4 : 3 ОТ
|14.11.2021
|Еврохоккейтур
|Кубок Карьяла
|1 : 3
|15.05.2021
|Еврохоккейтур
|Хоккейные игры Carlson
|3 : 2
|13.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа A
|3 : 4
|12.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа A
|1 : 4
|07.05.2023
|Еврохоккейтур
|Чешские игры
|4 : 3 ОТ
|06.05.2023
|Еврохоккейтур
|Чешские игры
|2 : 1
|04.05.2023
|Еврохоккейтур
|Чешские игры
|3 : 2 ОТ
|14.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа A
|5 : 0
|12.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа A
|1 : 0
|07.05.2023
|Еврохоккейтур
|Чешские игры
|4 : 3 ОТ
|06.05.2023
|Еврохоккейтур
|Чешские игры
|4 : 3
|04.05.2023
|Еврохоккейтур
|Чешские игры
|3 : 0
Текстовая трансляция
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Шведская федерация не смогла застраховать своего лучшего хоккеиста. Приедет ли теперь в сборную Вильям Нюландер?Нюландер готов ехать в сборную в 2023 году. Удивительная проблема оставила Швецию на ЧМ без её главной звезды. Что произошло? 0'Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа чемпионата мира по хоккею: Финляндия — Швеция. Это соперники по группе A. Начало встречи запланировано на 20:20 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|США
|2
|6
| 2
1/4 финала
|Швеция
|2
|6
| 3
1/4 финала
|Дания
|2
|5
| 4
1/4 финала
|Франция
|2
|3
|5
|Финляндия
|2
|3
|6
|Австрия
|2
|1
|7
|Германия
|2
|0
| 8
Зона вылета
|Венгрия
|2
|0
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Швейцария
|2
|6
| 2
1/4 финала
|Канада
|2
|6
| 3
1/4 финала
|Чехия
|2
|6
| 4
1/4 финала
|Словакия
|2
|3
|5
|Казахстан
|2
|2
|6
|Норвегия
|2
|1
|7
|Латвия
|2
|0
| 8
Зона вылета
|Словения
|2
|0