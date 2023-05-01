23:59 ()
Свернуть список

Чехия - Латвия 15 Мая прямая трансляция

Стадион: Арена-Рига (Рига, Латвия), вместимость: 10300
15 Мая 2023 года в 20:20 (+03:00). ЧМ-2023, Группа B
Чехия
Латвия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Чехия - Латвия, которое состоится 15 Мая 2023 года в 20:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2023, оно проводится на стадионе: Арена-Рига (Рига, Латвия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Чехия
Латвия
Главные тренеры
ФинляндияКари Ялонен
ЛатвияХарийс Витолиньш
История личных встреч
19.05.2022 ЧМ-2022 Группа B Чехия5 : 1Латвия
16.05.2019 ЧМ-2019 Группа B Чехия6 : 3Латвия
07.05.2016 ЧМ-2016 Группа A. 2-й тур Латвия3 : 4 БЧехия
02.05.2015 ЧМ-2015 Группа A. 2-й тур Латвия2 : 4Чехия
14.02.2014 Олимпийские игры 2014 Группа C. 2-й тур Чехия4 : 2Латвия
20.12.2013 Универсиада За 7-е место Латвия1 : 8Чехия
10.05.2012 ЧМ-2012 Группа B. 4-й тур Чехия3 : 1Латвия
30.04.2011 ЧМ-2011 Группа D. 1-й тур Чехия4 : 2Латвия
17.05.2010 ЧМ-2010 Группа F. 3-й тур Чехия3 : 1Латвия
24.02.2010 Олимпийские игры 2010 Квалификация Чехия3 : 2 ОТЛатвия
14.05.2023 ЧМ-2023 Группа B Чехия5 : 1
12.05.2023 ЧМ-2023 Группа B 2 : 3Чехия
07.05.2023 Еврохоккейтур Чешские игры Чехия2 : 3
06.05.2023 Еврохоккейтур Чешские игры Чехия4 : 3
04.05.2023 Еврохоккейтур Чешские игры 3 : 2 ОТЧехия
13.05.2023 ЧМ-2023 Группа B 2 : 1Латвия
12.05.2023 ЧМ-2023 Группа B Латвия0 : 6
24.05.2022 ЧМ-2022 Группа B 1 : 0Латвия
22.05.2022 ЧМ-2022 Группа B 3 : 4Латвия
20.05.2022 ЧМ-2022 Группа B Латвия4 : 3 Б
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
1/4 финала
США26
2
1/4 финала
Швеция26
3
1/4 финала
Дания25
4
1/4 финала
Франция23
5 Финляндия23
6 Австрия21
7 Германия20
8
Зона вылета
Венгрия20
Группа B
КомандаИО
1
1/4 финала
Швейцария26
2
1/4 финала
Канада26
3
1/4 финала
Чехия26
4
1/4 финала
Словакия23
5 Казахстан22
6 Норвегия21
7 Латвия20
8
Зона вылета
Словения20

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close