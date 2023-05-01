Чехия - Латвия 15 Мая прямая трансляция
Стадион: Арена-Рига (Рига, Латвия), вместимость: 10300
15 Мая 2023 года в 20:20 (+03:00). ЧМ-2023, Группа B
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Чехия - Латвия, которое состоится 15 Мая 2023 года в 20:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2023, оно проводится на стадионе: Арена-Рига (Рига, Латвия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Чехия
Латвия
Главные тренеры
|Кари Ялонен
|Харийс Витолиньш
История личных встреч
|19.05.2022
|ЧМ-2022
|Группа B
|5 : 1
|16.05.2019
|ЧМ-2019
|Группа B
|6 : 3
|07.05.2016
|ЧМ-2016
|Группа A. 2-й тур
|3 : 4 Б
|02.05.2015
|ЧМ-2015
|Группа A. 2-й тур
|2 : 4
|14.02.2014
|Олимпийские игры 2014
|Группа C. 2-й тур
|4 : 2
|20.12.2013
|Универсиада
|За 7-е место
|1 : 8
|10.05.2012
|ЧМ-2012
|Группа B. 4-й тур
|3 : 1
|30.04.2011
|ЧМ-2011
|Группа D. 1-й тур
|4 : 2
|17.05.2010
|ЧМ-2010
|Группа F. 3-й тур
|3 : 1
|24.02.2010
|Олимпийские игры 2010
|Квалификация
|3 : 2 ОТ
|14.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа B
|5 : 1
|12.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа B
|2 : 3
|07.05.2023
|Еврохоккейтур
|Чешские игры
|2 : 3
|06.05.2023
|Еврохоккейтур
|Чешские игры
|4 : 3
|04.05.2023
|Еврохоккейтур
|Чешские игры
|3 : 2 ОТ
|13.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа B
|2 : 1
|12.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа B
|0 : 6
|24.05.2022
|ЧМ-2022
|Группа B
|1 : 0
|22.05.2022
|ЧМ-2022
|Группа B
|3 : 4
|20.05.2022
|ЧМ-2022
|Группа B
|4 : 3 Б
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|США
|2
|6
| 2
1/4 финала
|Швеция
|2
|6
| 3
1/4 финала
|Дания
|2
|5
| 4
1/4 финала
|Франция
|2
|3
|5
|Финляндия
|2
|3
|6
|Австрия
|2
|1
|7
|Германия
|2
|0
| 8
Зона вылета
|Венгрия
|2
|0
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Швейцария
|2
|6
| 2
1/4 финала
|Канада
|2
|6
| 3
1/4 финала
|Чехия
|2
|6
| 4
1/4 финала
|Словакия
|2
|3
|5
|Казахстан
|2
|2
|6
|Норвегия
|2
|1
|7
|Латвия
|2
|0
| 8
Зона вылета
|Словения
|2
|0