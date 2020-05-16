Гронинген - Аякс 16 Мая прямая трансляция
Стадион: Эйроборг (Гронинген, Нидерланды), вместимость: 22579
16 Мая 2023 года в 16:00 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 32-й тур
Остановлен
0 : 0
- 9'Рикардо Пепи
0'
45'
90'
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гронинген - Аякс, которое состоится 16 Мая 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 32-й тур, оно проводится на стадионе: Эйроборг (Гронинген, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Гронинген
Гронинген
Аякс
Амстердам
|1
|вр
|Петер Леуэнбюрг
|39
|зщ
|Jorg Schreuders
|12
|зщ
|Radinio Balker
|29
|зщ
|Мадс Сёренсен
|24
|зщ
|Норден Мусампа
|8
|пз
|Йохан Хове
|7
|пз
|Томаш Суслов
|6
|пз
|Ларос Дуарте
|18
|пз
|Isak Dybvik
|21
|нп
|Оливер Антман
|9
|нп
|Рикардо Пепи
|12
|вр
|Херонимо Рульи
|15
|зщ
|Devyne Rensch
|2
|зщ
|Юрриен Тимбер
|57
|зщ
|Йоррел Хато
|5
|зщ
|Оуэн Вейндал
|4
|пз
|Эдсон Альварес
|8
|пз
|Кеннет Тейлор
|20
|пз
|Мохаммед Кудус
|10
|нп
|Душан Тадич
|7
|нп
|Стивен Бергвейн
|9
|нп
|Брайан Бробби
Запасные
|25
|вр
|Ян де Бур
|44
|вр
|Jasper Meijster
|37
|зщ
|Матей Халуш
|42
|зщ
|Теймен Блокзейл
|4
|пз
|Йоей Пелюпесси
|10
|пз
|Далехо Ирандуст
|28
|пз
|Элвис Маню
|31
|пз
|Аймар Шер
|23
|нп
|Флориан Крюгер
|34
|нп
|Рагнар Оратмангун
|55
|Thom van Bergen
|1
|вр
|Мартен Стекеленбург
|22
|вр
|Ремко Пасвер
|3
|зщ
|Кэлвин Бейсси
|19
|зщ
|Jorge Sanchez
|25
|зщ
|Юри Бас
|6
|пз
|Дави Классен
|21
|пз
|Флориан Гриллич
|38
|пз
|Кристиан Хлинссон
|18
|нп
|Лоренцо Лукка
|26
|Youri Regeer
|39
|Mika Godts
Главные тренеры
|Джон Хейтинга
История личных встреч
|14.08.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 2-й тур
|6 : 1
|02.04.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 28-й тур
|1 : 3
|25.09.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 7-й тур
|3 : 0
|07.03.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 25-й тур
|3 : 1
|04.10.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 4-й тур
|1 : 0
|26.01.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 20-й тур
|2 : 1
|28.09.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 8-й тур
|2 : 0
|20.04.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 31-й тур
|0 : 1
|15.09.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 5-й тур
|3 : 0
|01.04.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 29-й тур
|1 : 2
|07.05.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 31-й тур
|1 : 1
|25.04.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 30-й тур
|0 : 1
|15.04.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 29-й тур
|2 : 1
|07.04.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 28-й тур
|1 : 2
|02.04.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 27-й тур
|3 : 1
|06.05.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 31-й тур
|0 : 0
|30.04.2023
|Кубок Нидерландов
|Финал
|1 : 1 2 : 3
|23.04.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 30-й тур
|3 : 0
|16.04.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 29-й тур
|3 : 1
|09.04.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 28-й тур
|4 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|32
|79
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|32
|71
| 3
Квалификация Лиги Европы
|АЗ Алкмар
|32
|64
| 4
Плей-офф Лиги конференций
|Аякс
|31
|63
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|32
|58
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Спарта
|32
|53
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Утрехт
|32
|51
|8
|Херенвен
|32
|42
|9
|Валвейк
|32
|41
|10
|НЕК Неймеген
|32
|38
|11
|Гоу Эхед Иглс
|32
|37
|12
|Фортуна
|32
|35
|13
|Витесс
|32
|34
|14
|Волендам
|32
|33
|15
|Эксельсиор
|32
|29
| 16
Стыковая зона
|Эммен
|32
|28
| 17
Зона вылета
|Гронинген
|31
|18
| 18
Зона вылета
|Камбюр
|32
|16