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Гронинген - Аякс 16 Мая прямая трансляция

Стадион: Эйроборг (Гронинген, Нидерланды), вместимость: 22579
16 Мая 2023 года в 16:00 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 32-й тур
Гронинген
Остановлен
0 : 0
Аякс

  • 9'
    Рикардо Пепи
0'
45'
90'
    Анонс матча
    Стартовый состав
    Статистика встреч
    Текстовая трансляция
    Таблица

    Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гронинген - Аякс, которое состоится 16 Мая 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 32-й тур, оно проводится на стадионе: Эйроборг (Гронинген, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

    Составы команд
    Гронинген
    Гронинген
    Аякс
    Амстердам
    1НидерландыврПетер Леуэнбюрг
    39НидерландызщJorg Schreuders
    12НидерландызщRadinio Balker
    29ДаниязщМадс Сёренсен
    24НидерландызщНорден Мусампа
    8НорвегияпзЙохан Хове
    7СловакияпзТомаш Суслов
    6НидерландыпзЛарос Дуарте
    18НорвегияпзIsak Dybvik
    21ФинляндиянпОливер Антман
    9СШАнпРикардо Пепи
    12АргентинаврХеронимо Рульи
    15НидерландызщDevyne Rensch
    2НидерландызщЮрриен Тимбер
    57НидерландызщЙоррел Хато
    5НидерландызщОуэн Вейндал
    4МексикапзЭдсон Альварес
    8НидерландыпзКеннет Тейлор
    20ГанапзМохаммед Кудус
    10СербиянпДушан Тадич
    7НидерландынпСтивен Бергвейн
    9НидерландынпБрайан Бробби
    Запасные
    25НидерландыврЯн де Бур
    44НидерландыврJasper Meijster
    37ЧехиязщМатей Халуш
    42НидерландызщТеймен Блокзейл
    4НидерландыпзЙоей Пелюпесси
    10ШвецияпзДалехо Ирандуст
    28НидерландыпзЭлвис Маню
    31ШвецияпзАймар Шер
    23ГерманиянпФлориан Крюгер
    34НидерландынпРагнар Оратмангун
    55НидерландыThom van Bergen
    1НидерландыврМартен Стекеленбург
    22НидерландыврРемко Пасвер
    3НигериязщКэлвин Бейсси
    19МексиказщJorge Sanchez
    25НидерландызщЮри Бас
    6НидерландыпзДави Классен
    21АвстрияпзФлориан Гриллич
    38ИсландияпзКристиан Хлинссон
    18ИталиянпЛоренцо Лукка
    26НидерландыYouri Regeer
    39БельгияMika Godts
    Главные тренеры
    НидерландыДжон Хейтинга
    История личных встреч
    14.08.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 2-й тур Аякс6 : 1Гронинген
    02.04.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 28-й тур Гронинген1 : 3Аякс
    25.09.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 7-й тур Аякс3 : 0Гронинген
    07.03.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 25-й тур Аякс3 : 1Гронинген
    04.10.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 4-й тур Гронинген1 : 0Аякс
    26.01.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 20-й тур Гронинген2 : 1Аякс
    28.09.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 8-й тур Аякс2 : 0Гронинген
    20.04.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 31-й тур Гронинген0 : 1Аякс
    15.09.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 5-й тур Аякс3 : 0Гронинген
    01.04.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 29-й тур Гронинген1 : 2Аякс
    07.05.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 31-й тур 1 : 1Гронинген
    25.04.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 30-й тур Гронинген0 : 1
    15.04.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 29-й тур 2 : 1Гронинген
    07.04.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 28-й тур Гронинген1 : 2
    02.04.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 27-й тур 3 : 1Гронинген
    06.05.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 31-й тур Аякс0 : 0
    30.04.2023 Кубок Нидерландов Финал Аякс1 : 1 2 : 3
    23.04.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 30-й тур 3 : 0Аякс
    16.04.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 29-й тур Аякс3 : 1
    09.04.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 28-й тур Аякс4 : 0
    Турнирная таблица
    КомандаИО
    1
    Лига чемпионов
    		Фейеноорд3279
    2
    Квалификация Лиги чемпионов
    		ПСВ Эйндховен3271
    3
    Квалификация Лиги Европы
    		АЗ Алкмар3264
    4
    Плей-офф Лиги конференций
    		Аякс3163
    5
    Плей-офф Лиги конференций
    		Твенте3258
    6
    Плей-офф Лиги конференций
    		Спарта3253
    7
    Плей-офф Лиги конференций
    		Утрехт3251
    8 Херенвен3242
    9 Валвейк3241
    10 НЕК Неймеген3238
    11 Гоу Эхед Иглс3237
    12 Фортуна3235
    13 Витесс3234
    14 Волендам3233
    15 Эксельсиор3229
    16
    Стыковая зона
    		Эммен3228
    17
    Зона вылета
    		Гронинген3118
    18
    Зона вылета
    		Камбюр3216

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