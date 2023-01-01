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Лутон Таун - Сандерленд 16 Мая прямая трансляция

16 Мая 2023 года в 22:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Плей-офф - 1/2 финала. 2-й матч
Лутон Таун
Сандерленд

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лутон Таун - Сандерленд, которое состоится 16 Мая 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Плей-офф - 1/2 финала. 2-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лутон Таун
Лутон
Сандерленд
Сандерленд
Главные тренеры
УэльсРоб Эдвардс
УэльсРоб Эдвардс
АнглияТони Моубрей
АнглияТони Моубрей
История личных встреч
13.05.2023 Англия - Чемпионшип Плей-офф - 1/2 финала. 1-й матч Сандерленд2 : 1Лутон Таун
18.03.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 38-й тур Сандерленд1 : 1Лутон Таун
29.10.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 18-й тур Лутон Таун1 : 1Сандерленд
12.01.2019 Англия - Первая лига Первая лига. 28-й тур Сандерленд1 : 1Лутон Таун
11.08.2018 Англия - Первая лига Первая лига. 2-й тур Лутон Таун1 : 1Сандерленд
13.05.2023 Англия - Чемпионшип Плей-офф - 1/2 финала. 1-й матч Сандерленд2 : 1Лутон Таун
08.05.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 46-й тур Лутон Таун0 : 0
01.05.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 45-й тур 1 : 1Лутон Таун
24.04.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 44-й тур Лутон Таун2 : 1
19.04.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 43-й тур 1 : 1Лутон Таун
13.05.2023 Англия - Чемпионшип Плей-офф - 1/2 финала. 1-й матч Сандерленд2 : 1Лутон Таун
08.05.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 46-й тур 0 : 3Сандерленд
29.04.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 45-й тур Сандерленд2 : 2
23.04.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 44-й тур 1 : 2Сандерленд
18.04.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 43-й тур Сандерленд1 : 1
Турнирная таблица
Плей-офф - 1/2 финала
Команда12
Сандерленд
Лутон Таун
2 : 1 16.05
Команда12
Ковентри Сити
Мидлсбро
0 : 0 17.05
Плей-офф - Финал
27.05

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