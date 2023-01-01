Лутон Таун - Сандерленд 16 Мая прямая трансляция
16 Мая 2023 года в 22:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Плей-офф - 1/2 финала. 2-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лутон Таун - Сандерленд, которое состоится 16 Мая 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Плей-офф - 1/2 финала. 2-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лутон Таун
Лутон
Сандерленд
Сандерленд
Главные тренеры
|Роб Эдвардс
|Роб Эдвардс
|Тони Моубрей
|Тони Моубрей
История личных встреч
|13.05.2023
|Англия - Чемпионшип
|Плей-офф - 1/2 финала. 1-й матч
|2 : 1
|18.03.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 38-й тур
|1 : 1
|29.10.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 18-й тур
|1 : 1
|12.01.2019
|Англия - Первая лига
|Первая лига. 28-й тур
|1 : 1
|11.08.2018
|Англия - Первая лига
|Первая лига. 2-й тур
|1 : 1
|13.05.2023
|Англия - Чемпионшип
|Плей-офф - 1/2 финала. 1-й матч
|2 : 1
|08.05.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 46-й тур
|0 : 0
|01.05.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 45-й тур
|1 : 1
|24.04.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 44-й тур
|2 : 1
|19.04.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 43-й тур
|1 : 1
|13.05.2023
|Англия - Чемпионшип
|Плей-офф - 1/2 финала. 1-й матч
|2 : 1
|08.05.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 46-й тур
|0 : 3
|29.04.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 45-й тур
|2 : 2
|23.04.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 44-й тур
|1 : 2
|18.04.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 43-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
Плей-офф - 1/2 финала
|Команда
|1
|2
| Сандерленд
Лутон Таун
|2 : 1
|16.05
|Команда
|1
|2
| Ковентри Сити
Мидлсбро
|0 : 0
|17.05
Плей-офф - Финал
|27.05