Дания - Австрия 16 Мая прямая трансляция
Стадион: Нокиа-Арена (Тампере, Финляндия), вместимость: 13455
16 Мая 2023 года в 16:20 (+03:00). ЧМ-2023, Группа A
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Дания - Австрия, которое состоится 16 Мая 2023 года в 16:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2023, оно проводится на стадионе: Нокиа-Арена (Тампере, Финляндия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Дания
Австрия
Главные тренеры
|Хайнц Элерс
|Роджер Бадер
История личных встреч
|04.05.2009
|ЧМ-2009
|Группа G. 3-й тур
|5 : 2
|14.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа A
|3 : 4 ОТ
|13.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа A
|1 : 3
|24.05.2022
|ЧМ-2022
|Группа A
|7 : 1
|23.05.2022
|ЧМ-2022
|Группа A
|2 : 3
|21.05.2022
|ЧМ-2022
|Группа A
|3 : 0
|14.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа A
|5 : 0
|13.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа A
|2 : 1 ОТ
|23.05.2022
|ЧМ-2022
|Группа B
|5 : 3
|21.05.2022
|ЧМ-2022
|Группа B
|0 : 3
|20.05.2022
|ЧМ-2022
|Группа B
|4 : 3 Б
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|США
|3
|9
| 2
1/4 финала
|Швеция
|3
|8
| 3
1/4 финала
|Дания
|2
|5
| 4
1/4 финала
|Финляндия
|3
|4
|5
|Франция
|2
|3
|6
|Австрия
|2
|1
|7
|Германия
|3
|0
| 8
Зона вылета
|Венгрия
|2
|0
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Канада
|3
|8
| 2
1/4 финала
|Чехия
|3
|7
| 3
1/4 финала
|Швейцария
|2
|6
| 4
1/4 финала
|Словакия
|3
|4
|5
|Казахстан
|2
|2
|6
|Латвия
|3
|2
|7
|Норвегия
|2
|1
| 8
Зона вылета
|Словения
|2
|0