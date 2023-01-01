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Дания - Австрия 16 Мая прямая трансляция

Стадион: Нокиа-Арена (Тампере, Финляндия), вместимость: 13455
16 Мая 2023 года в 16:20 (+03:00). ЧМ-2023, Группа A
Дания
Австрия

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Дания - Австрия, которое состоится 16 Мая 2023 года в 16:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2023, оно проводится на стадионе: Нокиа-Арена (Тампере, Финляндия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Дания
Австрия
Главные тренеры
ДанияХайнц Элерс
ШвейцарияРоджер Бадер
История личных встреч
04.05.2009 ЧМ-2009 Группа G. 3-й тур Дания5 : 2Австрия
14.05.2023 ЧМ-2023 Группа A 3 : 4 ОТДания
13.05.2023 ЧМ-2023 Группа A 1 : 3Дания
24.05.2022 ЧМ-2022 Группа A 7 : 1Дания
23.05.2022 ЧМ-2022 Группа A 2 : 3Дания
21.05.2022 ЧМ-2022 Группа A Дания3 : 0
14.05.2023 ЧМ-2023 Группа A 5 : 0Австрия
13.05.2023 ЧМ-2023 Группа A 2 : 1 ОТАвстрия
23.05.2022 ЧМ-2022 Группа B Австрия5 : 3
21.05.2022 ЧМ-2022 Группа B Австрия0 : 3
20.05.2022 ЧМ-2022 Группа B 4 : 3 БАвстрия
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
1/4 финала
США39
2
1/4 финала
Швеция38
3
1/4 финала
Дания25
4
1/4 финала
Финляндия34
5 Франция23
6 Австрия21
7 Германия30
8
Зона вылета
Венгрия20
Группа B
КомандаИО
1
1/4 финала
Канада38
2
1/4 финала
Чехия37
3
1/4 финала
Швейцария26
4
1/4 финала
Словакия34
5 Казахстан22
6 Латвия32
7 Норвегия21
8
Зона вылета
Словения20

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