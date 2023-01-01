23:21 ()
Свернуть список

Франция - Венгрия 16 Мая прямая трансляция

Стадион: Нокиа-Арена (Тампере, Финляндия), вместимость: 13455
16 Мая 2023 года в 20:20 (+03:00). ЧМ-2023, Группа A
Франция
Венгрия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Франция - Венгрия, которое состоится 16 Мая 2023 года в 20:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2023, оно проводится на стадионе: Нокиа-Арена (Тампере, Финляндия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Франция
Венгрия
Главные тренеры
ФранцияФилипп Бозон
СШАКевин Константин
История личных встреч
26.08.2021 Олимпийские игры (м) - квалификация Группа E. 1-й тур Франция5 : 3Венгрия
10.05.2016 ЧМ-2016 Группа B. 3-й тур Венгрия2 : 6Франция
14.05.2023 ЧМ-2023 Группа A Франция3 : 4 ОТ
13.05.2023 ЧМ-2023 Группа A Франция2 : 1 ОТ
24.05.2022 ЧМ-2022 Группа A 7 : 1Франция
22.05.2022 ЧМ-2022 Группа A 5 : 2Франция
21.05.2022 ЧМ-2022 Группа A 3 : 0Франция
14.05.2023 ЧМ-2023 Группа A 7 : 1Венгрия
13.05.2023 ЧМ-2023 Группа A Венгрия1 : 3
29.08.2021 Олимпийские игры (м) - квалификация Группа E. 3-й тур Венгрия2 : 1
27.08.2021 Олимпийские игры (м) - квалификация Группа E. 2-й тур 9 : 0Венгрия
26.08.2021 Олимпийские игры (м) - квалификация Группа E. 1-й тур Франция5 : 3Венгрия
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
1/4 финала
США39
2
1/4 финала
Швеция38
3
1/4 финала
Дания25
4
1/4 финала
Финляндия34
5 Франция23
6 Австрия21
7 Германия30
8
Зона вылета
Венгрия20
Группа B
КомандаИО
1
1/4 финала
Канада38
2
1/4 финала
Чехия37
3
1/4 финала
Швейцария26
4
1/4 финала
Словакия34
5 Казахстан22
6 Латвия32
7 Норвегия21
8
Зона вылета
Словения20

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close