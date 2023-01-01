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Словения - Норвегия 16 Мая прямая трансляция

Стадион: Арена-Рига (Рига, Латвия), вместимость: 10300
16 Мая 2023 года в 16:20 (+03:00). ЧМ-2023, Группа B
Словения
Норвегия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Словения - Норвегия, которое состоится 16 Мая 2023 года в 16:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2023, оно проводится на стадионе: Арена-Рига (Рига, Латвия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Словения
Норвегия
Главные тренеры
СловенияМатьяж Копитар
ШвецияТобиас Юханссон
История личных встреч
27.08.2021 Олимпийские игры (м) - квалификация Группа F. 2-й тур Норвегия7 : 4Словения
20.02.2018 Олимпийские игры 2018 Квалификация Словения1 : 2 ОТНорвегия
09.05.2017 ЧМ-2017 Группа B Словения1 : 5Норвегия
08.05.2015 ЧМ-2015 Группа B. 5-й тур Словения1 : 3Норвегия
04.05.2013 ЧМ-2013 Группа A. 1-й тур Норвегия3 : 1Словения
14.05.2023 ЧМ-2023 Группа B Словения2 : 5
13.05.2023 ЧМ-2023 Группа B 7 : 0Словения
29.08.2021 Олимпийские игры (м) - квалификация Группа F. 3-й тур 4 : 1
27.08.2021 Олимпийские игры (м) - квалификация Группа F. 2-й тур Норвегия7 : 4
26.08.2021 Олимпийские игры (м) - квалификация Группа F. 1-й тур 4 : 3
14.05.2023 ЧМ-2023 Группа B Норвегия0 : 3
13.05.2023 ЧМ-2023 Группа B Норвегия3 : 4 Б
24.05.2022 ЧМ-2022 Группа B 4 : 2Норвегия
22.05.2022 ЧМ-2022 Группа B 7 : 1Норвегия
21.05.2022 ЧМ-2022 Группа B Норвегия1 : 4
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
1/4 финала
США39
2
1/4 финала
Швеция38
3
1/4 финала
Дания25
4
1/4 финала
Финляндия34
5 Франция23
6 Австрия21
7 Германия30
8
Зона вылета
Венгрия20
Группа B
КомандаИО
1
1/4 финала
Канада38
2
1/4 финала
Чехия37
3
1/4 финала
Швейцария26
4
1/4 финала
Словакия34
5 Казахстан22
6 Латвия32
7 Норвегия21
8
Зона вылета
Словения20

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