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Швейцария - Казахстан 16 Мая прямая трансляция

Стадион: Арена-Рига (Рига, Латвия), вместимость: 10300
16 Мая 2023 года в 20:20 (+03:00). ЧМ-2023, Группа B
Швейцария
Казахстан

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Швейцария - Казахстан, которое состоится 16 Мая 2023 года в 20:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2023, оно проводится на стадионе: Арена-Рига (Рига, Латвия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Швейцария
Казахстан
Главные тренеры
ШвейцарияПатрик Фишер
КазахстанГалым Баубекович Мамбеталиев
История личных встреч
17.05.2022 ЧМ-2022 Группа A Швейцария3 : 2Казахстан
07.05.2016 ЧМ-2016 Группа A. 1-й тур Швейцария2 : 3 БКазахстан
17.05.2014 ЧМ-2014 Группа B. 6-й тур Швейцария6 : 2Казахстан
05.05.2012 ЧМ-2012 Группа A. 1-й тур Швейцария5 : 1Казахстан
14.05.2023 ЧМ-2023 Группа B 0 : 3Швейцария
13.05.2023 ЧМ-2023 Группа B Швейцария7 : 0
07.05.2023 Еврохоккейтур Чешские игры 2 : 3Швейцария
06.05.2023 Еврохоккейтур Чешские игры Швейцария2 : 1
04.05.2023 Еврохоккейтур Чешские игры 3 : 0Швейцария
14.05.2023 ЧМ-2023 Группа B 5 : 1Казахстан
13.05.2023 ЧМ-2023 Группа B 3 : 4 БКазахстан
07.05.2023 1XBET Qazaqstan Hockey Open Qazaqstan Hockey Open Казахстан0 : 6
05.05.2023 1XBET Qazaqstan Hockey Open Qazaqstan Hockey Open Казахстан0 : 3
17.12.2022 Кубок Первого канала Кубок Первого канала 6 : 2Казахстан
Текстовая трансляция
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Потери в латвийской части турнира на данный момент составляют € 1,5 млн.Турнир рискует принести не прибыль, а убытки «Позор организаторам!» В Латвии уже подсчитывают убытки от ЧМ без России 0'Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа чемпионата мира по хоккею: Швейцария — Казахстан. Это соперники по группе B. Начало встречи запланировано на 20:20 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
1/4 финала
США39
2
1/4 финала
Швеция38
3
1/4 финала
Дания25
4
1/4 финала
Финляндия34
5 Франция23
6 Австрия21
7 Германия30
8
Зона вылета
Венгрия20
Группа B
КомандаИО
1
1/4 финала
Канада38
2
1/4 финала
Чехия37
3
1/4 финала
Швейцария26
4
1/4 финала
Словакия34
5 Казахстан22
6 Латвия32
7 Норвегия21
8
Зона вылета
Словения20

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