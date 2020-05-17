Краснодар - Урал 17 Мая прямая трансляция
Стадион: ФК Краснодар (Краснодар, Россия), вместимость: 35059
17 Мая 2023 года в 19:30 (+03:00). Фонбет Кубок России, Финал. Этап 2 (Путь регионов)
Главный судья: Сергей Карасёв (Москва, Россия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Краснодар - Урал, которое состоится 17 Мая 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Фонбет Кубок России, Финал. Этап 2 (Путь регионов), оно проводится на стадионе: ФК Краснодар (Краснодар, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Краснодар
Краснодар
Урал
Екатеринбург
Главные тренеры
|Владимир Ивич
|Виктор Михайлович Гончаренко
История личных встреч
|29.04.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|25-й тур
|1 : 1
|29.07.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 3
|07.03.2022
|Россия - Премьер-Лига
|20-й тур
|2 : 1
|25.07.2021
|Россия - Премьер-Лига
|1-й тур
|0 : 3
|28.02.2021
|Россия - Премьер-Лига
|20-й тур
|2 : 2
|22.08.2020
|Россия - Премьер-Лига
|4-й тур
|1 : 0
|12.07.2020
|Россия - Премьер-Лига
|28-й тур
|3 : 0
|01.09.2019
|Россия - Премьер-Лига
|8-й тур
|2 : 4
|05.07.2019
|Товарищеские матчи (клубы) - 2019
|Июль 2019
|0 : 2
|02.12.2018
|Россия - Премьер-Лига
|16-й тур
|2 : 0
|13.05.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|27-й тур
|2 : 2
|07.05.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|26-й тур
|2 : 1
|03.05.2023
|Фонбет Кубок России
|Финал. Этап 1 (Путь регионов)
|0 : 0 4 : 2
|29.04.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|25-й тур
|1 : 1
|24.04.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|24-й тур
|4 : 3
|13.05.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|27-й тур
|2 : 1
|07.05.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|26-й тур
|0 : 0
|03.05.2023
|Фонбет Кубок России
|Финал (Путь РПЛ)
|1 : 2
|29.04.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|25-й тур
|1 : 1
|23.04.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|24-й тур
|1 : 3
Турнирная таблица
1/4 финала (Путь РПЛ)
|Команда
|1
|2
| Ростов
Урал
|1 : 1
|2 : 1
| Локомотив М
Спартак М
|0 : 1
|4 : 2
|Команда
|1
|2
| Крылья Советов
Динамо М
|2 : 1
|1 : 1
| ЦСКА
Краснодар
|3 : 0
|1 : 0
1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
| Волга Ул
Зенит
|0 : 3
| Акрон
Торпедо М
|2 : 0
| Уфа
Ахмат
|1 : 2
| Звезда СПб
Пари Нижний Новгород
|0 : 2
1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
| Акрон
Локомотив М
|1 : 1 7 : 6
| Ахмат
Краснодар
|0 : 3
| Зенит
Динамо М
|1 : 1 4 : 5
| Пари Нижний Новгород
Ростов
|0 : 1
1/2 финала (Путь РПЛ)
|Команда
|1
|2
| Спартак М
Урал
|1 : 1
|2 : 1
|Команда
|1
|2
| Крылья Советов
ЦСКА
|2 : 2
|1 : 0
1/2 финала. Этап 1 (Путь регионов)
| Динамо М
Акрон
|0 : 0 1 : 4
| Краснодар
Ростов
|1 : 1 5 : 3
1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
| Акрон
Спартак М
|2 : 1
| Краснодар
Крылья Советов
|2 : 2 3 : 0
Финал (Путь РПЛ)
|Команда
|1
|2
| ЦСКА
Урал
|1 : 1
|1 : 2
|Команда
|1
|2
Финал. Этап 1 (Путь регионов)
| Краснодар
Акрон
|0 : 0 4 : 2
Финал. Этап 2 (Путь регионов)
| Краснодар
Урал
|17.05
Суперфинал
| ЦСКА
|11.06