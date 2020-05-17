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Краснодар - Урал 17 Мая прямая трансляция

Стадион: ФК Краснодар (Краснодар, Россия), вместимость: 35059
17 Мая 2023 года в 19:30 (+03:00). Фонбет Кубок России, Финал. Этап 2 (Путь регионов)
Главный судья: Сергей Карасёв (Москва, Россия);
Краснодар
Урал

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Краснодар - Урал, которое состоится 17 Мая 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Фонбет Кубок России, Финал. Этап 2 (Путь регионов), оно проводится на стадионе: ФК Краснодар (Краснодар, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Краснодар
Краснодар
Урал
Екатеринбург
Главные тренеры
СербияВладимир Ивич
БеларусьВиктор Михайлович Гончаренко
История личных встреч
29.04.2023 МИР Российская Премьер-лига 25-й тур Краснодар1 : 1Урал
29.07.2022 МИР Российская Премьер-лига 3-й тур Урал1 : 3Краснодар
07.03.2022 Россия - Премьер-Лига 20-й тур Краснодар2 : 1Урал
25.07.2021 Россия - Премьер-Лига 1-й тур Урал0 : 3Краснодар
28.02.2021 Россия - Премьер-Лига 20-й тур Краснодар2 : 2Урал
22.08.2020 Россия - Премьер-Лига 4-й тур Урал1 : 0Краснодар
12.07.2020 Россия - Премьер-Лига 28-й тур Краснодар3 : 0Урал
01.09.2019 Россия - Премьер-Лига 8-й тур Урал2 : 4Краснодар
05.07.2019 Товарищеские матчи (клубы) - 2019 Июль 2019 Краснодар0 : 2Урал
02.12.2018 Россия - Премьер-Лига 16-й тур Краснодар2 : 0Урал
13.05.2023 МИР Российская Премьер-лига 27-й тур 2 : 2Краснодар
07.05.2023 МИР Российская Премьер-лига 26-й тур Краснодар2 : 1
03.05.2023 Фонбет Кубок России Финал. Этап 1 (Путь регионов) Краснодар0 : 0 4 : 2
29.04.2023 МИР Российская Премьер-лига 25-й тур Краснодар1 : 1Урал
24.04.2023 МИР Российская Премьер-лига 24-й тур 4 : 3Краснодар
13.05.2023 МИР Российская Премьер-лига 27-й тур Урал2 : 1
07.05.2023 МИР Российская Премьер-лига 26-й тур 0 : 0Урал
03.05.2023 Фонбет Кубок России Финал (Путь РПЛ) Урал1 : 2
29.04.2023 МИР Российская Премьер-лига 25-й тур Краснодар1 : 1Урал
23.04.2023 МИР Российская Премьер-лига 24-й тур Урал1 : 3
Турнирная таблица
1/4 финала (Путь РПЛ)
Команда12
Ростов
Урал
1 : 1 2 : 1
Локомотив М
Спартак М
0 : 1 4 : 2
Команда12
Крылья Советов
Динамо М
2 : 1 1 : 1
ЦСКА
Краснодар
3 : 0 1 : 0
1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
Волга Ул
Зенит
0 : 3
Акрон
Торпедо М
2 : 0
Уфа
Ахмат
1 : 2
Звезда СПб
Пари Нижний Новгород
0 : 2
1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
Акрон
Локомотив М
1 : 1 7 : 6
Ахмат
Краснодар
0 : 3
Зенит
Динамо М
1 : 1 4 : 5
Пари Нижний Новгород
Ростов
0 : 1
1/2 финала (Путь РПЛ)
Команда12
Спартак М
Урал
1 : 1 2 : 1
Команда12
Крылья Советов
ЦСКА
2 : 2 1 : 0
1/2 финала. Этап 1 (Путь регионов)
Динамо М
Акрон
0 : 0 1 : 4
Краснодар
Ростов
1 : 1 5 : 3
1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
Акрон
Спартак М
2 : 1
Краснодар
Крылья Советов
2 : 2 3 : 0
Финал (Путь РПЛ)
Команда12
ЦСКА
Урал
1 : 1 1 : 2
Команда12
Финал. Этап 1 (Путь регионов)
Краснодар
Акрон
0 : 0 4 : 2
Финал. Этап 2 (Путь регионов)
Краснодар
Урал
17.05
Суперфинал
ЦСКА
11.06

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