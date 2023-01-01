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США - Австрия 17 Мая прямая трансляция

Стадион: Нокиа-Арена (Тампере, Финляндия), вместимость: 13455
17 Мая 2023 года в 16:20 (+03:00). ЧМ-2023, Группа A
США
Австрия

Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами США - Австрия, которое состоится 17 Мая 2023 года в 16:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2023, оно проводится на стадионе: Нокиа-Арена (Тампере, Финляндия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
США
Австрия
Главные тренеры
СШАДэвид Куинн
ШвейцарияРоджер Бадер
История личных встреч
15.05.2022 ЧМ-2022 Группа B Австрия2 : 3 ОТСША
04.05.2013 ЧМ-2013 Группа B. 1-й тур США5 : 3Австрия
30.04.2011 ЧМ-2011 Группа C. 1-й тур США5 : 1Австрия
27.04.2009 ЧМ-2009 Группа C. 2-й тур США6 : 1Австрия
27.04.2007 ЧМ-2007 Группа B. 1-й тур США6 : 2Австрия
15.05.2023 ЧМ-2023 Группа A 2 : 3США
14.05.2023 ЧМ-2023 Группа A США7 : 1
12.05.2023 ЧМ-2023 Группа A 1 : 4США
29.05.2022 ЧМ-2022 За 3-е место 8 : 4США
28.05.2022 ЧМ-2022 1/2 финала 4 : 3США
16.05.2023 ЧМ-2023 Группа A 6 : 2Австрия
14.05.2023 ЧМ-2023 Группа A 5 : 0Австрия
13.05.2023 ЧМ-2023 Группа A 2 : 1 ОТАвстрия
23.05.2022 ЧМ-2022 Группа B Австрия5 : 3
21.05.2022 ЧМ-2022 Группа B Австрия0 : 3
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
1/4 финала
США39
2
1/4 финала
Дания38
3
1/4 финала
Швеция38
4
1/4 финала
Финляндия34
5 Франция23
6 Австрия31
7 Германия30
8
Зона вылета
Венгрия20
Группа B
КомандаИО
1
1/4 финала
Канада38
2
1/4 финала
Чехия37
3
1/4 финала
Швейцария26
4
1/4 финала
Словакия34
5 Норвегия34
6 Казахстан22
7 Латвия32
8
Зона вылета
Словения30

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