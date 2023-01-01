Латвия - Норвегия 17 Мая прямая трансляция
Стадион: Арена-Рига (Рига, Латвия), вместимость: 10300
17 Мая 2023 года в 16:20 (+03:00). ЧМ-2023, Группа B
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Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Латвия - Норвегия, которое состоится 17 Мая 2023 года в 16:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2023, оно проводится на стадионе: Арена-Рига (Рига, Латвия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Латвия
Норвегия
Главные тренеры
|Харийс Витолиньш
|Тобиас Юханссон
История личных встреч
|16.05.2022
|ЧМ-2022
|Группа B
|3 : 2
|28.05.2021
|ЧМ-2021
|Группа B
|3 : 4 Б
|21.05.2019
|ЧМ-2019
|Группа B
|1 : 4
|05.05.2018
|ЧМ-2018
|Группа B
|2 : 3 ОТ
|17.05.2016
|ЧМ-2016
|Группа A. 7-й тур
|1 : 3
|12.05.2012
|ЧМ-2012
|Группа B. 5-й тур
|3 : 0
|16.05.2010
|ЧМ-2010
|Группа F. 2-й тур
|5 : 0
|11.05.2008
|ЧМ-2008
|Группа F. 2-й тур
|1 : 4
|07.05.2007
|ЧМ-2007
|Группа G. 3-й тур
|4 : 7
|15.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа B
|3 : 4 ОТ
|13.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа B
|2 : 1
|12.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа B
|0 : 6
|24.05.2022
|ЧМ-2022
|Группа B
|1 : 0
|22.05.2022
|ЧМ-2022
|Группа B
|3 : 4
|16.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа B
|0 : 1
|14.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа B
|0 : 3
|13.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа B
|3 : 4 Б
|24.05.2022
|ЧМ-2022
|Группа B
|4 : 2
|22.05.2022
|ЧМ-2022
|Группа B
|7 : 1
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|США
|3
|9
| 2
1/4 финала
|Дания
|3
|8
| 3
1/4 финала
|Швеция
|3
|8
| 4
1/4 финала
|Финляндия
|3
|4
|5
|Франция
|2
|3
|6
|Австрия
|3
|1
|7
|Германия
|3
|0
| 8
Зона вылета
|Венгрия
|2
|0
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Канада
|3
|8
| 2
1/4 финала
|Чехия
|3
|7
| 3
1/4 финала
|Швейцария
|2
|6
| 4
1/4 финала
|Словакия
|3
|4
|5
|Норвегия
|3
|4
|6
|Казахстан
|2
|2
|7
|Латвия
|3
|2
| 8
Зона вылета
|Словения
|3
|0