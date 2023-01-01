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Латвия - Норвегия 17 Мая прямая трансляция

Стадион: Арена-Рига (Рига, Латвия), вместимость: 10300
17 Мая 2023 года в 16:20 (+03:00). ЧМ-2023, Группа B
Латвия
Норвегия

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Латвия - Норвегия, которое состоится 17 Мая 2023 года в 16:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2023, оно проводится на стадионе: Арена-Рига (Рига, Латвия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Латвия
Норвегия
Главные тренеры
ЛатвияХарийс Витолиньш
ШвецияТобиас Юханссон
История личных встреч
16.05.2022 ЧМ-2022 Группа B Латвия3 : 2Норвегия
28.05.2021 ЧМ-2021 Группа B Латвия3 : 4 БНорвегия
21.05.2019 ЧМ-2019 Группа B Норвегия1 : 4Латвия
05.05.2018 ЧМ-2018 Группа B Норвегия2 : 3 ОТЛатвия
17.05.2016 ЧМ-2016 Группа A. 7-й тур Латвия1 : 3Норвегия
12.05.2012 ЧМ-2012 Группа B. 5-й тур Норвегия3 : 0Латвия
16.05.2010 ЧМ-2010 Группа F. 2-й тур Латвия5 : 0Норвегия
11.05.2008 ЧМ-2008 Группа F. 2-й тур Норвегия1 : 4Латвия
07.05.2007 ЧМ-2007 Группа G. 3-й тур Латвия4 : 7Норвегия
15.05.2023 ЧМ-2023 Группа B 3 : 4 ОТЛатвия
13.05.2023 ЧМ-2023 Группа B 2 : 1Латвия
12.05.2023 ЧМ-2023 Группа B Латвия0 : 6
24.05.2022 ЧМ-2022 Группа B 1 : 0Латвия
22.05.2022 ЧМ-2022 Группа B 3 : 4Латвия
16.05.2023 ЧМ-2023 Группа B 0 : 1Норвегия
14.05.2023 ЧМ-2023 Группа B Норвегия0 : 3
13.05.2023 ЧМ-2023 Группа B Норвегия3 : 4 Б
24.05.2022 ЧМ-2022 Группа B 4 : 2Норвегия
22.05.2022 ЧМ-2022 Группа B 7 : 1Норвегия
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
1/4 финала
США39
2
1/4 финала
Дания38
3
1/4 финала
Швеция38
4
1/4 финала
Финляндия34
5 Франция23
6 Австрия31
7 Германия30
8
Зона вылета
Венгрия20
Группа B
КомандаИО
1
1/4 финала
Канада38
2
1/4 финала
Чехия37
3
1/4 финала
Швейцария26
4
1/4 финала
Словакия34
5 Норвегия34
6 Казахстан22
7 Латвия32
8
Зона вылета
Словения30

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