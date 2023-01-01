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Финляндия - Франция 17 Мая прямая трансляция

Стадион: Нокиа-Арена (Тампере, Финляндия), вместимость: 13455
17 Мая 2023 года в 20:20 (+03:00). ЧМ-2023, Группа A
Финляндия
Франция

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Финляндия - Франция, которое состоится 17 Мая 2023 года в 20:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2023, оно проводится на стадионе: Нокиа-Арена (Тампере, Финляндия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Финляндия
Франция
Главные тренеры
ФинляндияЮкка Ялонен
ФранцияФилипп Бозон
История личных встреч
19.05.2019 ЧМ-2019 Группа A Франция0 : 3Финляндия
07.05.2017 ЧМ-2017 Группа B Финляндия1 : 5Франция
14.05.2016 ЧМ-2016 Группа B. 5-й тур Франция1 : 3Финляндия
06.05.2013 ЧМ-2013 Группа B. 3-й тур Финляндия3 : 1Франция
10.05.2012 ЧМ-2012 Группа A. 4-й тур Франция1 : 7Финляндия
15.05.2023 ЧМ-2023 Группа A Финляндия1 : 2 Б
13.05.2023 ЧМ-2023 Группа A 3 : 4Финляндия
12.05.2023 ЧМ-2023 Группа A Финляндия1 : 4
07.05.2023 Еврохоккейтур Чешские игры 4 : 3 ОТФинляндия
06.05.2023 Еврохоккейтур Чешские игры 2 : 1Финляндия
14.05.2023 ЧМ-2023 Группа A Франция3 : 4 ОТ
13.05.2023 ЧМ-2023 Группа A Франция2 : 1 ОТ
24.05.2022 ЧМ-2022 Группа A 7 : 1Франция
22.05.2022 ЧМ-2022 Группа A 5 : 2Франция
21.05.2022 ЧМ-2022 Группа A 3 : 0Франция
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
1/4 финала
США39
2
1/4 финала
Дания38
3
1/4 финала
Швеция38
4
1/4 финала
Финляндия34
5 Франция23
6 Австрия31
7 Германия30
8
Зона вылета
Венгрия20
Группа B
КомандаИО
1
1/4 финала
Канада38
2
1/4 финала
Чехия37
3
1/4 финала
Швейцария26
4
1/4 финала
Словакия34
5 Норвегия34
6 Казахстан22
7 Латвия32
8
Зона вылета
Словения30

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