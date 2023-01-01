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Канада - Казахстан 17 Мая прямая трансляция

Стадион: Арена-Рига (Рига, Латвия), вместимость: 10300
17 Мая 2023 года в 20:20 (+03:00). ЧМ-2023, Группа B
Канада
Казахстан

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Канада - Казахстан, которое состоится 17 Мая 2023 года в 20:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2023, оно проводится на стадионе: Арена-Рига (Рига, Латвия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Канада
Казахстан
Главные тренеры
КанадаАндре Туриньи
КазахстанГалым Баубекович Мамбеталиев
История личных встреч
19.05.2022 ЧМ-2022 Группа A Канада6 : 3Казахстан
28.05.2021 ЧМ-2021 Группа B Казахстан2 : 4Канада
21.12.2013 Универсиада Финал Казахстан2 : 6Канада
15.12.2013 Универсиада Группа C. 3-й тур Канада2 : 4Казахстан
12.05.2012 ЧМ-2012 Группа A. 6-й тур Казахстан0 : 8Канада
15.05.2023 ЧМ-2023 Группа B 1 : 2 БКанада
14.05.2023 ЧМ-2023 Группа B 2 : 5Канада
12.05.2023 ЧМ-2023 Группа B 0 : 6Канада
29.05.2022 ЧМ-2022 Финал 4 : 3 ОТКанада
28.05.2022 ЧМ-2022 1/2 финала Канада6 : 1
14.05.2023 ЧМ-2023 Группа B 5 : 1Казахстан
13.05.2023 ЧМ-2023 Группа B 3 : 4 БКазахстан
07.05.2023 1XBET Qazaqstan Hockey Open Qazaqstan Hockey Open Казахстан0 : 6
05.05.2023 1XBET Qazaqstan Hockey Open Qazaqstan Hockey Open Казахстан0 : 3
17.12.2022 Кубок Первого канала Кубок Первого канала 6 : 2Казахстан
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
1/4 финала
США39
2
1/4 финала
Дания38
3
1/4 финала
Швеция38
4
1/4 финала
Финляндия34
5 Франция23
6 Австрия31
7 Германия30
8
Зона вылета
Венгрия20
Группа B
КомандаИО
1
1/4 финала
Канада38
2
1/4 финала
Чехия37
3
1/4 финала
Швейцария26
4
1/4 финала
Словакия34
5 Норвегия34
6 Казахстан22
7 Латвия32
8
Зона вылета
Словения30

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