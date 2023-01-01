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Мидлсбро - Ковентри Сити 17 Мая прямая трансляция

Стадион: Риверсайд (Мидлсбро, Англия), вместимость: 35100
17 Мая 2023 года в 22:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Плей-офф - 1/2 финала. 2-й матч
Мидлсбро
Ковентри Сити

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мидлсбро - Ковентри Сити, которое состоится 17 Мая 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Плей-офф - 1/2 финала. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Риверсайд (Мидлсбро, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Мидлсбро
Мидлсбро
Ковентри Сити
Ковентри
Главные тренеры
АнглияМайкл Кэррик
АнглияМарк Робинс
История личных встреч
14.05.2023 Англия - Чемпионшип Плей-офф - 1/2 финала. 1-й матч Ковентри Сити0 : 0Мидлсбро
08.05.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 46-й тур Мидлсбро1 : 1Ковентри Сити
01.10.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 12-й тур Ковентри Сити1 : 0Мидлсбро
29.01.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 29-й тур Мидлсбро1 : 0Ковентри Сити
11.09.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 6-й тур Ковентри Сити2 : 0Мидлсбро
02.03.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 34-й тур Ковентри Сити1 : 2Мидлсбро
27.10.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 8-й тур Мидлсбро2 : 0Ковентри Сити
14.05.2023 Англия - Чемпионшип Плей-офф - 1/2 финала. 1-й матч Ковентри Сити0 : 0Мидлсбро
08.05.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 46-й тур Мидлсбро1 : 1Ковентри Сити
01.05.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 45-й тур 1 : 0Мидлсбро
24.04.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 44-й тур 2 : 1Мидлсбро
19.04.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 43-й тур Мидлсбро3 : 1
14.05.2023 Англия - Чемпионшип Плей-офф - 1/2 финала. 1-й матч Ковентри Сити0 : 0Мидлсбро
08.05.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 46-й тур Мидлсбро1 : 1Ковентри Сити
29.04.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 45-й тур Ковентри Сити2 : 0
22.04.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 44-й тур Ковентри Сити2 : 1
19.04.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 43-й тур 1 : 1Ковентри Сити
Турнирная таблица
Плей-офф - 1/2 финала
Команда12
Сандерленд
Лутон Таун
2 : 1 2 : 0
Команда12
Ковентри Сити
Мидлсбро
0 : 0 17.05
Плей-офф - Финал
Лутон Таун
27.05

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