АЗ Алкмар - Вест Хэм Юнайтед 18 Мая прямая трансляция
Стадион: АФАС (Алкмар, Нидерланды), вместимость: 17023
18 Мая 2023 года в 22:00 (+03:00). Лига конференций, 1/2 финала. 2-й матч
Главный судья: Иван Кружляк (Словакия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между АЗ Алкмар - Вест Хэм Юнайтед, которое состоится 18 Мая 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 1/2 финала. 2-й матч, оно проводится на стадионе: АФАС (Алкмар, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
АЗ Алкмар
Алкмар, Нидерланды
Вест Хэм Юнайтед
Лондон, Англия
|1
|вр
|Мэтью Райан
|31
|зщ
|Сэм Бёкема
|3
|зщ
|Пантелис Хацидиакос
|2
|зщ
|Юкинари Сугавара
|5
|зщ
|Милош Керкез
|8
|пз
|Йорди Класи
|6
|пз
|Тейьяни Рейндерс
|16
|пз
|Свен Мейнанс
|7
|нп
|Йенс Одгор
|19
|нп
|Мирон ван Бредероде
|9
|нп
|Вангелис Павлидис
|13
|вр
|Альфонс Ареола
|24
|зщ
|Тило Керер
|4
|зщ
|Курт Зума
|27
|зщ
|Наиф Агер
|3
|зщ
|Аарон Крессуэлл
|41
|пз
|Деклан Райс
|28
|пз
|Томаш Соучек
|20
|пз
|Джаррод Боуэн
|11
|пз
|Лукас Пакета
|22
|нп
|Мохамед Саид Бенрахма
|9
|нп
|Майкл Антонио
Главные тренеры
|Паскаль Янсен
|Дэвид Мойес
История личных встреч
|11.05.2023
|Лига конференций
|1/2 финала. 1-й матч
|2 : 1
|14.05.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 32-й тур
|5 : 1
|11.05.2023
|Лига конференций
|1/2 финала. 1-й матч
|2 : 1
|06.05.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 31-й тур
|0 : 0
|23.04.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 30-й тур
|3 : 0
|20.04.2023
|Лига конференций
|1/4 финала. 2-й матч
|2 : 0 4 : 1
|14.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|2 : 0
|11.05.2023
|Лига конференций
|1/2 финала. 1-й матч
|2 : 1
|07.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|1 : 0
|03.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|3 : 0
|29.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|4 : 3
Турнирная таблица
1/16 финала
|Метка
|1
|2
|Выигрыши
|Мячи
A01
| Карабах (Азербайджан)
Гент (Бельгия)
Карабах1 : 0
Гент
Гент1 : 0 5 : 3
Карабах
1
1
1
1
A02
| Трабзонспор (Турция)
Базель (Швейцария)
Трабзонспор1 : 0
Базель
Базель2 : 0
Трабзонспор
1
1
1
2
A04
| Будё-Глимт (Норвегия)
Лех П (Польша)
Будё-Глимт0 : 0
Лех П
Лех П1 : 0
Будё-Глимт
0
1
0
1
A05
| Брага (Португалия)
Фиорентина (Италия)
Брага0 : 4
Фиорентина
Фиорентина3 : 2
Брага
0
2
2
7
A03
| Лацио (Италия)
ЧФР Клуж (Румыния)
Лацио1 : 0
ЧФР Клуж
ЧФР Клуж0 : 0
Лацио
1
0
1
0
A06
| АЕК Ларнака (Кипр)
Днепр-1 (Украина)
АЕК Ларнака1 : 0
Днепр-1
Днепр-10 : 0
АЕК Ларнака
1
0
1
0
A07
| Шериф (Молдавия)
Партизан (Сербия)
Шериф0 : 1
Партизан
Партизан1 : 3
Шериф
1
1
3
2
A08
| Лудогорец (Болгария)
Андерлехт (Бельгия)
Лудогорец1 : 0
Андерлехт
Андерлехт2 : 1 3 : 0
Лудогорец
1
1
2
2
1/8 финала
|Метка
|1
|2
|Выигрыши
|Мячи
B03
| Лацио (Италия)
АЗ Алкмар (Нидерланды)
Лацио1 : 2
АЗ Алкмар
АЗ Алкмар2 : 1
Лацио
0
2
2
4
B01
| АЕК Ларнака (Кипр)
Вест Хэм Юнайтед (Англия)
АЕК Ларнака0 : 2
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед4 : 0
АЕК Ларнака
0
2
0
6
B06
| Шериф (Молдавия)
Ницца (Франция)
Шериф0 : 1
Ницца
Ницца3 : 1
Шериф
0
2
1
4
B07
| Андерлехт (Бельгия)
Вильярреал (Испания)
Андерлехт1 : 1
Вильярреал
Вильярреал0 : 1
Андерлехт
1
0
2
1
B02
| Фиорентина (Италия)
Сивасспор (Турция)
Фиорентина1 : 0
Сивасспор
Сивасспор1 : 4
Фиорентина
2
0
5
1
B04
| Лех П (Польша)
Юргорден (Швеция)
Лех П2 : 0
Юргорден
Юргорден0 : 3
Лех П
2
0
5
0
B05
| Базель (Швейцария)
Слован Бр (Словакия)
Базель2 : 2
Слован Бр
Слован Бр2 : 2 1 : 4
Базель
1
0
4
4
B08
| Гент (Бельгия)
Истанбул Башакшехир (Турция)
Гент1 : 1
Истанбул Башакшехир
Истанбул Башакшехир1 : 4
Гент
1
0
5
2
1/4 финала
|Метка
|1
|2
|Выигрыши
|Мячи
QF2
| Гент (Бельгия)
Вест Хэм Юнайтед (Англия)
Гент1 : 1
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед4 : 1
Гент
0
1
2
5
QF1
| Лех П (Польша)
Фиорентина (Италия)
Лех П1 : 4
Фиорентина
Фиорентина2 : 3
Лех П
1
1
4
6
QF3
| Андерлехт (Бельгия)
АЗ Алкмар (Нидерланды)
Андерлехт2 : 0
АЗ Алкмар
АЗ Алкмар2 : 0 4 : 1
Андерлехт
1
1
2
2
QF4
| Базель (Швейцария)
Ницца (Франция)
Базель2 : 2
Ницца
Ницца1 : 2 ДВ
Базель
1
0
4
3
1/2 финала
|Метка
|1
|2
|Выигрыши
|Мячи
SF1
| Фиорентина (Италия)
Базель (Швейцария)
Фиорентина1 : 2
Базель
Базель18.05
Фиорентина
0
1
1
2
SF2
| Вест Хэм Юнайтед (Англия)
АЗ Алкмар (Нидерланды)
Вест Хэм Юнайтед2 : 1
АЗ Алкмар
АЗ Алкмар18.05
Вест Хэм Юнайтед
1
0
2
1
Финал
|Метка
F
| SF1
SF2
|07.06