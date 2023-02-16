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Базель - Фиорентина 18 Мая прямая трансляция

Стадион: Санкт-Якоб Парк (Базель, Швейцария), вместимость: 42500
18 Мая 2023 года в 22:00 (+03:00). Лига конференций, 1/2 финала. 2-й матч
Главный судья: Хосе Санчес Мартинес (Испания);
Базель
Фиорентина

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Базель - Фиорентина, которое состоится 18 Мая 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 1/2 финала. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Санкт-Якоб Парк (Базель, Швейцария). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Базель
Базель, Швейцария
Фиорентина
Флоренция, Италия
1 Швейцария вр Марвин Хиц
5 Швейцария зщ Михаэль Ланг
15 Гана зщ Касим Адамс
21 Франция зщ Анди Пельмар
28 Франция зщ Юго Вогель
34 Албания пз Таулант Джака
23 Нидерланды пз Ваутер Бюргер
8 Франция пз Анди Диуф
27 Швейцария нп Дан Ндой
9 Швейцария нп Зеки Амдуни
10 Франция нп Жан-Кевин Огустен
1 Италия вр Пьетро Терраччано
2 Бразилия зщ Додо
4 Сербия зщ Никола Миленкович
98 Бразилия зщ Игор дос Сантос
3 Италия зщ Кристиано Бираги
5 Италия пз Джакомо Бонавентура
34 Марокко пз Софьян Амрабат
38 Италия пз Роландо Мандрагора
11 Франция пз Нанитамо Иконе
9 Бразилия нп Артур Кабрал
22 Аргентина нп Николас Гонсалес
Главные тренеры
Германия Хайко Фогель (и.о.)
Италия Винченцо Итальяно
История личных встреч
11.05.2023 Лига конференций 1/2 финала. 1-й матч Фиорентина1 : 2Базель
26.11.2015 Лига Европы Группа I. 5-й тур Базель2 : 2Фиорентина
17.09.2015 Лига Европы Группа I. 1-й тур Фиорентина1 : 2Базель
14.05.2023 Швейцария - Суперлига 33-й тур 6 : 1Базель
11.05.2023 Лига конференций 1/2 финала. 1-й матч Фиорентина1 : 2Базель
07.05.2023 Швейцария - Суперлига 32-й тур Базель0 : 2
30.04.2023 Швейцария - Суперлига 31-й тур 1 : 4Базель
27.04.2023 Швейцария - Суперлига 30-й тур 1 : 2Базель
14.05.2023 Италия - Серия А 35-й тур Фиорентина2 : 0
11.05.2023 Лига конференций 1/2 финала. 1-й матч Фиорентина1 : 2Базель
07.05.2023 Италия - Серия А 34-й тур 1 : 0Фиорентина
03.05.2023 Италия - Серия А 33-й тур 3 : 3Фиорентина
30.04.2023 Италия - Серия А 32-й тур Фиорентина5 : 0
Турнирная таблица
1/16 финала
Метка12 Выигрыши Мячи
A01
 Карабах (Азербайджан)
Гент (Бельгия)
Карабах
Гент
1 : 0
Гент
Карабах
1 : 0 5 : 3
1
1
1
1
A02
 Трабзонспор (Турция)
Базель (Швейцария)
Трабзонспор
Базель
1 : 0
Базель
Трабзонспор
2 : 0
1
1
1
2
A04
 Будё-Глимт (Норвегия)
Лех П (Польша)
Будё-Глимт
Лех П
0 : 0
Лех П
Будё-Глимт
1 : 0
0
1
0
1
A05
 Брага (Португалия)
Фиорентина (Италия)
Брага
Фиорентина
0 : 4
Фиорентина
Брага
3 : 2
0
2
2
7
A03
 Лацио (Италия)
ЧФР Клуж (Румыния)
Лацио
ЧФР Клуж
1 : 0
ЧФР Клуж
Лацио
0 : 0
1
0
1
0
A06
 АЕК Ларнака (Кипр)
Днепр-1 (Украина)
АЕК Ларнака
Днепр-1
1 : 0
Днепр-1
АЕК Ларнака
0 : 0
1
0
1
0
A07
 Шериф (Молдавия)
Партизан (Сербия)
Шериф
Партизан
0 : 1
Партизан
Шериф
1 : 3
1
1
3
2
A08
 Лудогорец (Болгария)
Андерлехт (Бельгия)
Лудогорец
Андерлехт
1 : 0
Андерлехт
Лудогорец
2 : 1 3 : 0
1
1
2
2
1/8 финала
Метка12 Выигрыши Мячи
B03
 Лацио (Италия)
АЗ Алкмар (Нидерланды)
Лацио
АЗ Алкмар
1 : 2
АЗ Алкмар
Лацио
2 : 1
0
2
2
4
B01
 АЕК Ларнака (Кипр)
Вест Хэм Юнайтед (Англия)
АЕК Ларнака
Вест Хэм Юнайтед
0 : 2
Вест Хэм Юнайтед
АЕК Ларнака
4 : 0
0
2
0
6
B06
 Шериф (Молдавия)
Ницца (Франция)
Шериф
Ницца
0 : 1
Ницца
Шериф
3 : 1
0
2
1
4
B07
 Андерлехт (Бельгия)
Вильярреал (Испания)
Андерлехт
Вильярреал
1 : 1
Вильярреал
Андерлехт
0 : 1
1
0
2
1
B02
 Фиорентина (Италия)
Сивасспор (Турция)
Фиорентина
Сивасспор
1 : 0
Сивасспор
Фиорентина
1 : 4
2
0
5
1
B04
 Лех П (Польша)
Юргорден (Швеция)
Лех П
Юргорден
2 : 0
Юргорден
Лех П
0 : 3
2
0
5
0
B05
 Базель (Швейцария)
Слован Бр (Словакия)
Базель
Слован Бр
2 : 2
Слован Бр
Базель
2 : 2 1 : 4
1
0
4
4
B08
 Гент (Бельгия)
Истанбул Башакшехир (Турция)
Гент
Истанбул Башакшехир
1 : 1
Истанбул Башакшехир
Гент
1 : 4
1
0
5
2
1/4 финала
Метка12 Выигрыши Мячи
QF2
 Гент (Бельгия)
Вест Хэм Юнайтед (Англия)
Гент
Вест Хэм Юнайтед
1 : 1
Вест Хэм Юнайтед
Гент
4 : 1
0
1
2
5
QF1
 Лех П (Польша)
Фиорентина (Италия)
Лех П
Фиорентина
1 : 4
Фиорентина
Лех П
2 : 3
1
1
4
6
QF3
 Андерлехт (Бельгия)
АЗ Алкмар (Нидерланды)
Андерлехт
АЗ Алкмар
2 : 0
АЗ Алкмар
Андерлехт
2 : 0 4 : 1
1
1
2
2
QF4
 Базель (Швейцария)
Ницца (Франция)
Базель
Ницца
2 : 2
Ницца
Базель
1 : 2 ДВ
1
0
4
3
1/2 финала
Метка12 Выигрыши Мячи
SF1
 Фиорентина (Италия)
Базель (Швейцария)
Фиорентина
Базель
1 : 2
Базель
Фиорентина
18.05
0
1
1
2
SF2
 Вест Хэм Юнайтед (Англия)
АЗ Алкмар (Нидерланды)
Вест Хэм Юнайтед
АЗ Алкмар
2 : 1
АЗ Алкмар
Вест Хэм Юнайтед
18.05
1
0
2
1
Финал
Метка
F
 SF1
SF2
07.06

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