Базель - Фиорентина 18 Мая прямая трансляция
Стадион: Санкт-Якоб Парк (Базель, Швейцария), вместимость: 42500
18 Мая 2023 года в 22:00 (+03:00). Лига конференций, 1/2 финала. 2-й матч
Главный судья: Хосе Санчес Мартинес (Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Базель - Фиорентина, которое состоится 18 Мая 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 1/2 финала. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Санкт-Якоб Парк (Базель, Швейцария). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Базель
Базель, Швейцария
Фиорентина
Флоренция, Италия
|1
|вр
|Марвин Хиц
|5
|зщ
|Михаэль Ланг
|15
|зщ
|Касим Адамс
|21
|зщ
|Анди Пельмар
|28
|зщ
|Юго Вогель
|34
|пз
|Таулант Джака
|23
|пз
|Ваутер Бюргер
|8
|пз
|Анди Диуф
|27
|нп
|Дан Ндой
|9
|нп
|Зеки Амдуни
|10
|нп
|Жан-Кевин Огустен
|1
|вр
|Пьетро Терраччано
|2
|зщ
|Додо
|4
|зщ
|Никола Миленкович
|98
|зщ
|Игор дос Сантос
|3
|зщ
|Кристиано Бираги
|5
|пз
|Джакомо Бонавентура
|34
|пз
|Софьян Амрабат
|38
|пз
|Роландо Мандрагора
|11
|пз
|Нанитамо Иконе
|9
|нп
|Артур Кабрал
|22
|нп
|Николас Гонсалес
Главные тренеры
|Хайко Фогель (и.о.)
|Винченцо Итальяно
История личных встреч
|11.05.2023
|Лига конференций
|1/2 финала. 1-й матч
|1 : 2
|26.11.2015
|Лига Европы
|Группа I. 5-й тур
|2 : 2
|17.09.2015
|Лига Европы
|Группа I. 1-й тур
|1 : 2
|14.05.2023
|Швейцария - Суперлига
|33-й тур
|6 : 1
|11.05.2023
|Лига конференций
|1/2 финала. 1-й матч
|1 : 2
|07.05.2023
|Швейцария - Суперлига
|32-й тур
|0 : 2
|30.04.2023
|Швейцария - Суперлига
|31-й тур
|1 : 4
|27.04.2023
|Швейцария - Суперлига
|30-й тур
|1 : 2
|14.05.2023
|Италия - Серия А
|35-й тур
|2 : 0
|11.05.2023
|Лига конференций
|1/2 финала. 1-й матч
|1 : 2
|07.05.2023
|Италия - Серия А
|34-й тур
|1 : 0
|03.05.2023
|Италия - Серия А
|33-й тур
|3 : 3
|30.04.2023
|Италия - Серия А
|32-й тур
|5 : 0
Турнирная таблица
1/16 финала
|Метка
|1
|2
|Выигрыши
|Мячи
A01
| Карабах (Азербайджан)
Гент (Бельгия)
Карабах1 : 0
Гент
Гент1 : 0 5 : 3
Карабах
1
1
1
1
A02
| Трабзонспор (Турция)
Базель (Швейцария)
Трабзонспор1 : 0
Базель
Базель2 : 0
Трабзонспор
1
1
1
2
A04
| Будё-Глимт (Норвегия)
Лех П (Польша)
Будё-Глимт0 : 0
Лех П
Лех П1 : 0
Будё-Глимт
0
1
0
1
A05
| Брага (Португалия)
Фиорентина (Италия)
Брага0 : 4
Фиорентина
Фиорентина3 : 2
Брага
0
2
2
7
A03
| Лацио (Италия)
ЧФР Клуж (Румыния)
Лацио1 : 0
ЧФР Клуж
ЧФР Клуж0 : 0
Лацио
1
0
1
0
A06
| АЕК Ларнака (Кипр)
Днепр-1 (Украина)
АЕК Ларнака1 : 0
Днепр-1
Днепр-10 : 0
АЕК Ларнака
1
0
1
0
A07
| Шериф (Молдавия)
Партизан (Сербия)
Шериф0 : 1
Партизан
Партизан1 : 3
Шериф
1
1
3
2
A08
| Лудогорец (Болгария)
Андерлехт (Бельгия)
Лудогорец1 : 0
Андерлехт
Андерлехт2 : 1 3 : 0
Лудогорец
1
1
2
2
1/8 финала
|Метка
|1
|2
|Выигрыши
|Мячи
B03
| Лацио (Италия)
АЗ Алкмар (Нидерланды)
Лацио1 : 2
АЗ Алкмар
АЗ Алкмар2 : 1
Лацио
0
2
2
4
B01
| АЕК Ларнака (Кипр)
Вест Хэм Юнайтед (Англия)
АЕК Ларнака0 : 2
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед4 : 0
АЕК Ларнака
0
2
0
6
B06
| Шериф (Молдавия)
Ницца (Франция)
Шериф0 : 1
Ницца
Ницца3 : 1
Шериф
0
2
1
4
B07
| Андерлехт (Бельгия)
Вильярреал (Испания)
Андерлехт1 : 1
Вильярреал
Вильярреал0 : 1
Андерлехт
1
0
2
1
B02
| Фиорентина (Италия)
Сивасспор (Турция)
Фиорентина1 : 0
Сивасспор
Сивасспор1 : 4
Фиорентина
2
0
5
1
B04
| Лех П (Польша)
Юргорден (Швеция)
Лех П2 : 0
Юргорден
Юргорден0 : 3
Лех П
2
0
5
0
B05
| Базель (Швейцария)
Слован Бр (Словакия)
Базель2 : 2
Слован Бр
Слован Бр2 : 2 1 : 4
Базель
1
0
4
4
B08
| Гент (Бельгия)
Истанбул Башакшехир (Турция)
Гент1 : 1
Истанбул Башакшехир
Истанбул Башакшехир1 : 4
Гент
1
0
5
2
1/4 финала
|Метка
|1
|2
|Выигрыши
|Мячи
QF2
| Гент (Бельгия)
Вест Хэм Юнайтед (Англия)
Гент1 : 1
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед4 : 1
Гент
0
1
2
5
QF1
| Лех П (Польша)
Фиорентина (Италия)
Лех П1 : 4
Фиорентина
Фиорентина2 : 3
Лех П
1
1
4
6
QF3
| Андерлехт (Бельгия)
АЗ Алкмар (Нидерланды)
Андерлехт2 : 0
АЗ Алкмар
АЗ Алкмар2 : 0 4 : 1
Андерлехт
1
1
2
2
QF4
| Базель (Швейцария)
Ницца (Франция)
Базель2 : 2
Ницца
Ницца1 : 2 ДВ
Базель
1
0
4
3
1/2 финала
|Метка
|1
|2
|Выигрыши
|Мячи
SF1
| Фиорентина (Италия)
Базель (Швейцария)
Фиорентина1 : 2
Базель
Базель18.05
Фиорентина
0
1
1
2
SF2
| Вест Хэм Юнайтед (Англия)
АЗ Алкмар (Нидерланды)
Вест Хэм Юнайтед2 : 1
АЗ Алкмар
АЗ Алкмар18.05
Вест Хэм Юнайтед
1
0
2
1
Финал
|Метка
F
| SF1
SF2
|07.06