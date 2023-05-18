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Байер - Рома 18 Мая прямая трансляция

Стадион: Бай-Арена (Леверкузен, Германия), вместимость: 30210
18 Мая 2023 года в 22:00 (+03:00). Лига Европы, 1/2 финала. 2-й матч
Главный судья: Славко Винчич (Марибор, Словения);
Байер
Рома

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Байер - Рома, которое состоится 18 Мая 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, 1/2 финала. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Бай-Арена (Леверкузен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Байер
Леверкузен, Германия
Рома
Рим, Италия
1 Финляндия вр Лукаш Градецки
12 Буркина-Фасо зщ Эдмон Тапсоба
4 Германия зщ Жонатан Та
3 Эквадор зщ Пьеро Инкапье
30 Нидерланды зщ Жереми Фримпонг
5 Нидерланды зщ Митчел Баккер
10 Германия пз Керем Демирбай
25 Аргентина пз Эксекиэль Паласиос
19 Франция нп Мусса Диаби
27 Германия нп Флориан Вирц
21 Франция нп Амин Адли
1 Португалия вр Руй Патрисиу
23 Италия зщ Джанлука Манчини
3 Бразилия зщ Рожер Ибаньес
37 Италия зщ Леонардо Спинаццола
8 Сербия пз Неманья Матич
52 Италия пз Эдоардо Бове
4 Италия пз Бриан Кристанте
19 Турция пз Зеки Челик
7 Италия пз Лоренцо Пеллегрини
25 Нидерланды пз Жоржиньо Вейналдум
9 Англия нп Тэмми Абрахам
Главные тренеры
Испания Хаби Олано Алонсо
Португалия Жозе Моуринью
История личных встреч
11.05.2023 Лига Европы 1/2 финала. 1-й матч Рома1 : 0Байер
04.11.2015 Лига чемпионов Группа E. 4-й тур Рома3 : 2Байер
20.10.2015 Лига чемпионов Группа E. 3-й тур Байер4 : 4Рома
14.05.2023 Германия - Бундеслига 32-й тур 1 : 1Байер
11.05.2023 Лига Европы 1/2 финала. 1-й матч Рома1 : 0Байер
05.05.2023 Германия - Бундеслига 31-й тур Байер1 : 2
29.04.2023 Германия - Бундеслига 30-й тур 0 : 0Байер
23.04.2023 Германия - Бундеслига 29-й тур Байер2 : 0
14.05.2023 Италия - Серия А 35-й тур 0 : 0Рома
11.05.2023 Лига Европы 1/2 финала. 1-й матч Рома1 : 0Байер
06.05.2023 Италия - Серия А 34-й тур Рома0 : 2
03.05.2023 Италия - Серия А 33-й тур 1 : 1Рома
29.04.2023 Италия - Серия А 32-й тур Рома1 : 1
Турнирная таблица
1/16 финала
Метка12 Выигрыши Мячи
A01
 Барселона (Испания)
Манчестер Юнайтед (Англия)
Барселона
Манчестер Юнайтед
2 : 2
Манчестер Юнайтед
Барселона
2 : 1
0
1
3
4
A05
 Аякс (Нидерланды)
Унион (Германия)
Аякс
Унион
0 : 0
Унион
Аякс
3 : 1
0
1
1
3
A04
 Шахтёр (Украина)
Ренн (Франция)
Шахтёр
Ренн
2 : 1
Ренн
Шахтёр
3 : 1 4 : 5
1
1
3
4
A08
 Ред Булл Зальцбург (Австрия)
Рома (Италия)
Ред Булл Зальцбург
Рома
1 : 0
Рома
Ред Булл Зальцбург
2 : 0
1
1
1
2
A02
 Ювентус (Италия)
Нант (Франция)
Ювентус
Нант
1 : 1
Нант
Ювентус
0 : 3
1
0
4
1
A07
 Севилья (Испания)
ПСВ Эйндховен (Нидерланды)
Севилья
ПСВ Эйндховен
3 : 0
ПСВ Эйндховен
Севилья
2 : 0
1
1
3
2
A03
 Спортинг (Португалия)
Мидтьюлланн (Дания)
Спортинг
Мидтьюлланн
1 : 1
Мидтьюлланн
Спортинг
0 : 4
1
0
5
1
A06
 Байер (Германия)
Монако (Монако)
Байер
Монако
2 : 3
Монако
Байер
2 : 3 3 : 5
1
1
5
5
1/8 финала
Метка12 Выигрыши Мячи
B01
 Унион (Германия)
Юнион (Бельгия)
Унион
Юнион
3 : 3
Юнион
Унион
3 : 0
0
1
3
6
B04
 Байер (Германия)
Ференцварош (Венгрия)
Байер
Ференцварош
2 : 0
Ференцварош
Байер
0 : 2
2
0
4
0
B05
 Спортинг (Португалия)
Арсенал (Англия)
Спортинг
Арсенал
2 : 2
Арсенал
Спортинг
1 : 1 3 : 5
1
0
3
3
B07
 Рома (Италия)
Реал Сосьедад (Испания)
Рома
Реал Сосьедад
2 : 0
Реал Сосьедад
Рома
0 : 0
1
0
2
0
B02
 Севилья (Испания)
Фенербахче (Турция)
Севилья
Фенербахче
2 : 0
Фенербахче
Севилья
1 : 0
1
1
2
1
B03
 Ювентус (Италия)
Фрайбург (Германия)
Ювентус
Фрайбург
1 : 0
Фрайбург
Ювентус
0 : 2
2
0
3
0
B06
 Манчестер Юнайтед (Англия)
Бетис (Испания)
Манчестер Юнайтед
Бетис
4 : 1
Бетис
Манчестер Юнайтед
0 : 1
2
0
5
1
B08
 Шахтёр (Украина)
Фейеноорд (Нидерланды)
Шахтёр
Фейеноорд
1 : 1
Фейеноорд
Шахтёр
7 : 1
0
1
2
8
1/4 финала
Метка12 Выигрыши Мячи
QF4
 Фейеноорд (Нидерланды)
Рома (Италия)
Фейеноорд
Рома
1 : 0
Рома
Фейеноорд
4 : 1 ДВ
1
1
2
4
QF1
 Манчестер Юнайтед (Англия)
Севилья (Испания)
Манчестер Юнайтед
Севилья
2 : 2
Севилья
Манчестер Юнайтед
3 : 0
0
1
2
5
QF2
 Ювентус (Италия)
Спортинг (Португалия)
Ювентус
Спортинг
1 : 0
Спортинг
Ювентус
1 : 1
1
0
2
1
QF3
 Байер (Германия)
Юнион (Бельгия)
Байер
Юнион
1 : 1
Юнион
Байер
1 : 4
1
0
5
2
1/2 финала
Метка12 Выигрыши Мячи
SF1
 Ювентус (Италия)
Севилья (Испания)
Ювентус
Севилья
1 : 1
Севилья
Ювентус
18.05
0
0
1
1
SF2
 Рома (Италия)
Байер (Германия)
Рома
Байер
1 : 0
Байер
Рома
18.05
1
0
1
0
Финал
Метка
F
 SF1
SF2
31.05

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