Байер - Рома 18 Мая прямая трансляция
Стадион: Бай-Арена (Леверкузен, Германия), вместимость: 30210
18 Мая 2023 года в 22:00 (+03:00). Лига Европы, 1/2 финала. 2-й матч
Главный судья: Славко Винчич (Марибор, Словения);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Байер - Рома, которое состоится 18 Мая 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, 1/2 финала. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Бай-Арена (Леверкузен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Байер
Леверкузен, Германия
Рома
Рим, Италия
|1
|вр
|Лукаш Градецки
|12
|зщ
|Эдмон Тапсоба
|4
|зщ
|Жонатан Та
|3
|зщ
|Пьеро Инкапье
|30
|зщ
|Жереми Фримпонг
|5
|зщ
|Митчел Баккер
|10
|пз
|Керем Демирбай
|25
|пз
|Эксекиэль Паласиос
|19
|нп
|Мусса Диаби
|27
|нп
|Флориан Вирц
|21
|нп
|Амин Адли
|1
|вр
|Руй Патрисиу
|23
|зщ
|Джанлука Манчини
|3
|зщ
|Рожер Ибаньес
|37
|зщ
|Леонардо Спинаццола
|8
|пз
|Неманья Матич
|52
|пз
|Эдоардо Бове
|4
|пз
|Бриан Кристанте
|19
|пз
|Зеки Челик
|7
|пз
|Лоренцо Пеллегрини
|25
|пз
|Жоржиньо Вейналдум
|9
|нп
|Тэмми Абрахам
Главные тренеры
|Хаби Олано Алонсо
|Жозе Моуринью
История личных встреч
|11.05.2023
|Лига Европы
|1/2 финала. 1-й матч
|1 : 0
|04.11.2015
|Лига чемпионов
|Группа E. 4-й тур
|3 : 2
|20.10.2015
|Лига чемпионов
|Группа E. 3-й тур
|4 : 4
|14.05.2023
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|1 : 1
|11.05.2023
|Лига Европы
|1/2 финала. 1-й матч
|1 : 0
|05.05.2023
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|1 : 2
|29.04.2023
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|0 : 0
|23.04.2023
|Германия - Бундеслига
|29-й тур
|2 : 0
|14.05.2023
|Италия - Серия А
|35-й тур
|0 : 0
|11.05.2023
|Лига Европы
|1/2 финала. 1-й матч
|1 : 0
|06.05.2023
|Италия - Серия А
|34-й тур
|0 : 2
|03.05.2023
|Италия - Серия А
|33-й тур
|1 : 1
|29.04.2023
|Италия - Серия А
|32-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
1/16 финала
|Метка
|1
|2
|Выигрыши
|Мячи
A01
| Барселона (Испания)
Манчестер Юнайтед (Англия)
Барселона2 : 2
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед2 : 1
Барселона
0
1
3
4
A05
| Аякс (Нидерланды)
Унион (Германия)
Аякс0 : 0
Унион
Унион3 : 1
Аякс
0
1
1
3
A04
| Шахтёр (Украина)
Ренн (Франция)
Шахтёр2 : 1
Ренн
Ренн3 : 1 4 : 5
Шахтёр
1
1
3
4
A08
| Ред Булл Зальцбург (Австрия)
Рома (Италия)
Ред Булл Зальцбург1 : 0
Рома
Рома2 : 0
Ред Булл Зальцбург
1
1
1
2
A02
| Ювентус (Италия)
Нант (Франция)
Ювентус1 : 1
Нант
Нант0 : 3
Ювентус
1
0
4
1
A07
| Севилья (Испания)
ПСВ Эйндховен (Нидерланды)
Севилья3 : 0
ПСВ Эйндховен
ПСВ Эйндховен2 : 0
Севилья
1
1
3
2
A03
| Спортинг (Португалия)
Мидтьюлланн (Дания)
Спортинг1 : 1
Мидтьюлланн
Мидтьюлланн0 : 4
Спортинг
1
0
5
1
A06
| Байер (Германия)
Монако (Монако)
Байер2 : 3
Монако
Монако2 : 3 3 : 5
Байер
1
1
5
5
1/8 финала
|Метка
|1
|2
|Выигрыши
|Мячи
B01
| Унион (Германия)
Юнион (Бельгия)
Унион3 : 3
Юнион
Юнион3 : 0
Унион
0
1
3
6
B04
| Байер (Германия)
Ференцварош (Венгрия)
Байер2 : 0
Ференцварош
Ференцварош0 : 2
Байер
2
0
4
0
B05
| Спортинг (Португалия)
Арсенал (Англия)
Спортинг2 : 2
Арсенал
Арсенал1 : 1 3 : 5
Спортинг
1
0
3
3
B07
| Рома (Италия)
Реал Сосьедад (Испания)
Рома2 : 0
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад0 : 0
Рома
1
0
2
0
B02
| Севилья (Испания)
Фенербахче (Турция)
Севилья2 : 0
Фенербахче
Фенербахче1 : 0
Севилья
1
1
2
1
B03
| Ювентус (Италия)
Фрайбург (Германия)
Ювентус1 : 0
Фрайбург
Фрайбург0 : 2
Ювентус
2
0
3
0
B06
| Манчестер Юнайтед (Англия)
Бетис (Испания)
Манчестер Юнайтед4 : 1
Бетис
Бетис0 : 1
Манчестер Юнайтед
2
0
5
1
B08
| Шахтёр (Украина)
Фейеноорд (Нидерланды)
Шахтёр1 : 1
Фейеноорд
Фейеноорд7 : 1
Шахтёр
0
1
2
8
1/4 финала
|Метка
|1
|2
|Выигрыши
|Мячи
QF4
| Фейеноорд (Нидерланды)
Рома (Италия)
Фейеноорд1 : 0
Рома
Рома4 : 1 ДВ
Фейеноорд
1
1
2
4
QF1
| Манчестер Юнайтед (Англия)
Севилья (Испания)
Манчестер Юнайтед2 : 2
Севилья
Севилья3 : 0
Манчестер Юнайтед
0
1
2
5
QF2
| Ювентус (Италия)
Спортинг (Португалия)
Ювентус1 : 0
Спортинг
Спортинг1 : 1
Ювентус
1
0
2
1
QF3
| Байер (Германия)
Юнион (Бельгия)
Байер1 : 1
Юнион
Юнион1 : 4
Байер
1
0
5
2
1/2 финала
|Метка
|1
|2
|Выигрыши
|Мячи
SF1
| Ювентус (Италия)
Севилья (Испания)
Ювентус1 : 1
Севилья
Севилья18.05
Ювентус
0
0
1
1
SF2
| Рома (Италия)
Байер (Германия)
Рома1 : 0
Байер
Байер18.05
Рома
1
0
1
0
Финал
|Метка
F
| SF1
SF2
|31.05