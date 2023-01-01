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Ньюкасл Юнайтед - Брайтон энд Хоув Альбион 18 Мая прямая трансляция

Стадион: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия), вместимость: 52404
18 Мая 2023 года в 21:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 25-й тур
Главный судья: Роберт Джонс (Англия);
Ньюкасл Юнайтед
Брайтон энд Хоув Альбион

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ньюкасл Юнайтед - Брайтон энд Хоув Альбион, которое состоится 18 Мая 2023 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
22 Англия вр Ник Поуп
2 Англия зщ Киран Триппьер
5 Швейцария зщ Фабиан Шер
4 Нидерланды зщ Свен Ботман
33 Англия зщ Дэниел Бёрн
28 Англия пз Джозеф Уиллок
39 Бразилия пз Бруно Гимарайнс
24 Парагвай пз Мигель Альмирон
7 Бразилия нп Жоэлинтон
9 Англия нп Каллум Уилсон
14 Швеция нп Александер Исак
23 Англия вр Джейсон Стил
5 Англия зщ Льюис Данк
6 Англия зщ Леви Колвилл
30 Эквадор зщ Первис Эступиньян
40 Аргентина пз Факундо Буонанотте
22 Япония пз Каору Митома
13 Германия пз Паскаль Гросс
25 Эквадор пз Мойсес Кайседо
27 Шотландия пз Билли Гилмор
10 Аргентина пз Алексис Мак Аллистер
28 Ирландия нп Эван Фергюсон
Главные тренеры
Англия Эдди Хау
Италия Роберто де Дзерби
Италия Андреа Мальдера
История личных встреч
13.08.2022 Англия - Премьер-лига 2-й тур Брайтон энд Хоув Альбион0 : 0Ньюкасл Юнайтед
05.03.2022 Англия - Премьер-лига 28-й тур Ньюкасл Юнайтед2 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
06.11.2021 Англия - Премьер-лига 11-й тур Брайтон энд Хоув Альбион1 : 1Ньюкасл Юнайтед
20.03.2021 Англия - Премьер-лига 29-й тур Брайтон энд Хоув Альбион3 : 0Ньюкасл Юнайтед
20.09.2020 Англия - Премьер-лига 2-й тур Ньюкасл Юнайтед0 : 3Брайтон энд Хоув Альбион
20.07.2020 Англия - Премьер-лига 37-й тур Брайтон энд Хоув Альбион0 : 0Ньюкасл Юнайтед
21.09.2019 Англия - Премьер-лига 6-й тур Ньюкасл Юнайтед0 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
27.04.2019 Англия - Премьер-лига 36-й тур Брайтон энд Хоув Альбион1 : 1Ньюкасл Юнайтед
20.10.2018 Англия - Премьер-лига 9-й тур Ньюкасл Юнайтед0 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
30.12.2017 Англия - Премьер-лига 21-й тур Ньюкасл Юнайтед0 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
13.05.2023 Англия - Премьер-лига 36-й тур 2 : 2Ньюкасл Юнайтед
07.05.2023 Англия - Премьер-лига 35-й тур Ньюкасл Юнайтед0 : 2
30.04.2023 Англия - Премьер-лига 34-й тур Ньюкасл Юнайтед3 : 1
27.04.2023 Англия - Премьер-лига 33-й тур 1 : 4Ньюкасл Юнайтед
23.04.2023 Англия - Премьер-лига 32-й тур Ньюкасл Юнайтед6 : 1
14.05.2023 Англия - Премьер-лига 36-й тур 0 : 3Брайтон энд Хоув Альбион
08.05.2023 Англия - Премьер-лига 35-й тур Брайтон энд Хоув Альбион1 : 5
04.05.2023 Англия - Премьер-лига 28-й тур Брайтон энд Хоув Альбион1 : 0
29.04.2023 Англия - Премьер-лига 34-й тур Брайтон энд Хоув Альбион6 : 0
26.04.2023 Англия - Премьер-лига 33-й тур 3 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Манчестер Сити35 27 4 4 92-31 85 81.0
2
Лига чемпионов
Арсенал36 25 6 5 83-42 81 75.0
3
Лига чемпионов
Ньюкасл Юнайтед35 18 12 5 63-31 66 62.9
4
Лига чемпионов
Манчестер Юнайтед35 20 6 9 51-41 66 62.9
5
Лига Европы
Ливерпуль36 19 8 9 70-42 65 60.2
6
Лига конференций
Брайтон энд Хоув Альбион34 17 7 10 66-45 58 56.9
7 Тоттенхэм Хотспур36 17 6 13 65-59 57 52.8
8 Астон Вилла36 17 6 13 48-44 57 52.8
9 Брентфорд36 13 14 9 54-45 53 49.1
10 Фулхэм36 15 6 15 52-49 51 47.2
11 Челси35 11 10 14 36-41 43 41.0
12 Кристал Пэлас36 11 10 15 37-46 43 39.8
13 Вулверхэмптон36 11 7 18 30-52 40 37.0
14 Борнмут36 11 6 19 37-69 39 36.1
15 Вест Хэм Юнайтед36 10 7 19 38-52 37 34.3
16 Ноттингем Форест36 8 10 18 36-67 34 31.5
17 Эвертон36 7 11 18 32-56 32 29.6
18
Зона вылета
Лидс Юнайтед36 7 10 19 46-71 31 28.7
19
Зона вылета
Лестер Сити36 8 6 22 49-67 30 27.8
20
Зона вылета
Саутгемптон36 6 6 24 31-66 24 22.2

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