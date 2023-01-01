Ньюкасл Юнайтед - Брайтон энд Хоув Альбион 18 Мая прямая трансляция
Стадион: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия), вместимость: 52404
18 Мая 2023 года в 21:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 25-й тур
Главный судья: Роберт Джонс (Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ньюкасл Юнайтед - Брайтон энд Хоув Альбион, которое состоится 18 Мая 2023 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
|22
|вр
|Ник Поуп
|2
|зщ
|Киран Триппьер
|5
|зщ
|Фабиан Шер
|4
|зщ
|Свен Ботман
|33
|зщ
|Дэниел Бёрн
|28
|пз
|Джозеф Уиллок
|39
|пз
|Бруно Гимарайнс
|24
|пз
|Мигель Альмирон
|7
|нп
|Жоэлинтон
|9
|нп
|Каллум Уилсон
|14
|нп
|Александер Исак
|23
|вр
|Джейсон Стил
|5
|зщ
|Льюис Данк
|6
|зщ
|Леви Колвилл
|30
|зщ
|Первис Эступиньян
|40
|пз
|Факундо Буонанотте
|22
|пз
|Каору Митома
|13
|пз
|Паскаль Гросс
|25
|пз
|Мойсес Кайседо
|27
|пз
|Билли Гилмор
|10
|пз
|Алексис Мак Аллистер
|28
|нп
|Эван Фергюсон
Главные тренеры
|Эдди Хау
|Роберто де Дзерби
|Андреа Мальдера
История личных встреч
|13.08.2022
|Англия - Премьер-лига
|2-й тур
|0 : 0
|05.03.2022
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|2 : 1
|06.11.2021
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|1 : 1
|20.03.2021
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|3 : 0
|20.09.2020
|Англия - Премьер-лига
|2-й тур
|0 : 3
|20.07.2020
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|0 : 0
|21.09.2019
|Англия - Премьер-лига
|6-й тур
|0 : 0
|27.04.2019
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|1 : 1
|20.10.2018
|Англия - Премьер-лига
|9-й тур
|0 : 1
|30.12.2017
|Англия - Премьер-лига
|21-й тур
|0 : 0
|13.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|2 : 2
|07.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|0 : 2
|30.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|3 : 1
|27.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|1 : 4
|23.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|6 : 1
|14.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|0 : 3
|08.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|1 : 5
|04.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|1 : 0
|29.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|6 : 0
|26.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|3 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|35
|27
|4
|4
|92-31
|85
|81.0
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|36
|25
|6
|5
|83-42
|81
|75.0
| 3
Лига чемпионов
|Ньюкасл Юнайтед
|35
|18
|12
|5
|63-31
|66
|62.9
| 4
Лига чемпионов
|Манчестер Юнайтед
|35
|20
|6
|9
|51-41
|66
|62.9
| 5
Лига Европы
|Ливерпуль
|36
|19
|8
|9
|70-42
|65
|60.2
| 6
Лига конференций
|Брайтон энд Хоув Альбион
|34
|17
|7
|10
|66-45
|58
|56.9
|7
|Тоттенхэм Хотспур
|36
|17
|6
|13
|65-59
|57
|52.8
|8
|Астон Вилла
|36
|17
|6
|13
|48-44
|57
|52.8
|9
|Брентфорд
|36
|13
|14
|9
|54-45
|53
|49.1
|10
|Фулхэм
|36
|15
|6
|15
|52-49
|51
|47.2
|11
|Челси
|35
|11
|10
|14
|36-41
|43
|41.0
|12
|Кристал Пэлас
|36
|11
|10
|15
|37-46
|43
|39.8
|13
|Вулверхэмптон
|36
|11
|7
|18
|30-52
|40
|37.0
|14
|Борнмут
|36
|11
|6
|19
|37-69
|39
|36.1
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|36
|10
|7
|19
|38-52
|37
|34.3
|16
|Ноттингем Форест
|36
|8
|10
|18
|36-67
|34
|31.5
|17
|Эвертон
|36
|7
|11
|18
|32-56
|32
|29.6
| 18
Зона вылета
|Лидс Юнайтед
|36
|7
|10
|19
|46-71
|31
|28.7
| 19
Зона вылета
|Лестер Сити
|36
|8
|6
|22
|49-67
|30
|27.8
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|36
|6
|6
|24
|31-66
|24
|22.2