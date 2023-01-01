23:20 ()
Свернуть список

Венгрия - Швеция 18 Мая прямая трансляция

Стадион: Нокиа-Арена (Тампере, Финляндия), вместимость: 13455
18 Мая 2023 года в 16:20 (+03:00). ЧМ-2023, Группа A
Венгрия
Швеция

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Венгрия - Швеция, которое состоится 18 Мая 2023 года в 16:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2023, оно проводится на стадионе: Нокиа-Арена (Тампере, Финляндия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Венгрия
Швеция
Главные тренеры
США Кевин Константин
Швеция Сэм Халлам
История личных встреч
16.05.2023 ЧМ-2023 Группа A 2 : 3 ОТВенгрия
14.05.2023 ЧМ-2023 Группа A 7 : 1Венгрия
13.05.2023 ЧМ-2023 Группа A Венгрия1 : 3
29.08.2021 Олимпийские игры (м) - квалификация Группа E. 3-й тур Венгрия2 : 1
27.08.2021 Олимпийские игры (м) - квалификация Группа E. 2-й тур 9 : 0Венгрия
15.05.2023 ЧМ-2023 Группа A 1 : 2 БШвеция
14.05.2023 ЧМ-2023 Группа A Швеция5 : 0
12.05.2023 ЧМ-2023 Группа A Швеция1 : 0
07.05.2023 Еврохоккейтур Чешские игры Швеция4 : 3 ОТ
06.05.2023 Еврохоккейтур Чешские игры 4 : 3Швеция
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
1/4 финала
США412
2
1/4 финала
Дания38
3
1/4 финала
Швеция38
4
1/4 финала
Франция34
5 Финляндия34
6 Венгрия32
7 Австрия41
8
Зона вылета
Германия30
Группа B
КомандаИО
1
1/4 финала
Швейцария39
2
1/4 финала
Канада38
3
1/4 финала
Чехия37
4
1/4 финала
Латвия45
5 Словакия34
6 Норвегия44
7 Казахстан32
8
Зона вылета
Словения30

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close