Чехия - Словения 18 Мая прямая трансляция
Стадион: Арена-Рига (Рига, Латвия), вместимость: 10300
18 Мая 2023 года в 16:20 (+03:00). ЧМ-2023, Группа B
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Чехия - Словения, которое состоится 18 Мая 2023 года в 16:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2023, оно проводится на стадионе: Арена-Рига (Рига, Латвия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Чехия
Словения
Главные тренеры
|Кари Ялонен
|Матьяж Копитар
История личных встреч
|12.05.2017
|ЧМ-2017
|Группа B
|5 : 1
|10.05.2013
|ЧМ-2013
|Группа A. 5-й тур
|2 : 4
|15.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа B
|3 : 4 ОТ
|14.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа B
|5 : 1
|12.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа B
|2 : 3
|07.05.2023
|Еврохоккейтур
|Чешские игры
|2 : 3
|06.05.2023
|Еврохоккейтур
|Чешские игры
|4 : 3
|16.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа B
|0 : 1
|14.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа B
|2 : 5
|13.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа B
|7 : 0
|29.08.2021
|Олимпийские игры (м) - квалификация
|Группа F. 3-й тур
|4 : 1
|27.08.2021
|Олимпийские игры (м) - квалификация
|Группа F. 2-й тур
|7 : 4