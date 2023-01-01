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Чехия - Словения 18 Мая прямая трансляция

Стадион: Арена-Рига (Рига, Латвия), вместимость: 10300
18 Мая 2023 года в 16:20 (+03:00). ЧМ-2023, Группа B
Чехия
Словения

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Чехия - Словения, которое состоится 18 Мая 2023 года в 16:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2023, оно проводится на стадионе: Арена-Рига (Рига, Латвия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Чехия
Словения
Главные тренеры
Финляндия Кари Ялонен
Словения Матьяж Копитар
История личных встреч
12.05.2017 ЧМ-2017 Группа B Чехия5 : 1Словения
10.05.2013 ЧМ-2013 Группа A. 5-й тур Словения2 : 4Чехия
15.05.2023 ЧМ-2023 Группа B Чехия3 : 4 ОТ
14.05.2023 ЧМ-2023 Группа B Чехия5 : 1
12.05.2023 ЧМ-2023 Группа B 2 : 3Чехия
07.05.2023 Еврохоккейтур Чешские игры Чехия2 : 3
06.05.2023 Еврохоккейтур Чешские игры Чехия4 : 3
16.05.2023 ЧМ-2023 Группа B Словения0 : 1
14.05.2023 ЧМ-2023 Группа B Словения2 : 5
13.05.2023 ЧМ-2023 Группа B 7 : 0Словения
29.08.2021 Олимпийские игры (м) - квалификация Группа F. 3-й тур 4 : 1
27.08.2021 Олимпийские игры (м) - квалификация Группа F. 2-й тур 7 : 4

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