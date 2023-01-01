23:20 ()
Свернуть список

Дания - Германия 18 Мая прямая трансляция

Стадион: Нокиа-Арена (Тампере, Финляндия), вместимость: 13455
18 Мая 2023 года в 20:20 (+03:00). ЧМ-2023, Группа A
Дания
Германия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Дания - Германия, которое состоится 18 Мая 2023 года в 20:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2023, оно проводится на стадионе: Нокиа-Арена (Тампере, Финляндия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Дания
Германия
Главные тренеры
Дания Хайнц Элерс
Германия Харольд Крайс
История личных встреч
19.05.2022 ЧМ-2022 Группа A Германия1 : 0Дания
12.05.2019 ЧМ-2019 Группа A Дания1 : 2Германия
04.05.2018 ЧМ-2018 Группа B Германия2 : 3 БДания
12.05.2017 ЧМ-2017 Группа A Дания3 : 2 ОТГермания
12.05.2012 ЧМ-2012 Группа B. 5-й тур Германия2 : 1Дания
07.05.2011 ЧМ-2011 Группа Е. 2-й тур Дания4 : 3 БГермания
12.05.2010 ЧМ-2010 Группа D. 3-й тур Дания1 : 3Германия
01.05.2009 ЧМ-2009 Группа G. 1-й тур Германия1 : 3Дания
16.05.2023 ЧМ-2023 Группа A Дания6 : 2
14.05.2023 ЧМ-2023 Группа A 3 : 4 ОТДания
13.05.2023 ЧМ-2023 Группа A 1 : 3Дания
24.05.2022 ЧМ-2022 Группа A 7 : 1Дания
23.05.2022 ЧМ-2022 Группа A 2 : 3Дания
15.05.2023 ЧМ-2023 Группа A Германия2 : 3
13.05.2023 ЧМ-2023 Группа A Германия3 : 4
12.05.2023 ЧМ-2023 Группа A 1 : 0Германия
26.05.2022 ЧМ-2022 1/4 финала Германия1 : 4
24.05.2022 ЧМ-2022 Группа A Германия3 : 4 Б
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
1/4 финала
США412
2
1/4 финала
Дания38
3
1/4 финала
Швеция38
4
1/4 финала
Франция34
5 Финляндия34
6 Венгрия32
7 Австрия41
8
Зона вылета
Германия30
Группа B
КомандаИО
1
1/4 финала
Швейцария39
2
1/4 финала
Канада38
3
1/4 финала
Чехия37
4
1/4 финала
Латвия45
5 Словакия34
6 Норвегия44
7 Казахстан32
8
Зона вылета
Словения30

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close