Дания - Германия 18 Мая прямая трансляция
Стадион: Нокиа-Арена (Тампере, Финляндия), вместимость: 13455
18 Мая 2023 года в 20:20 (+03:00). ЧМ-2023, Группа A
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Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Дания - Германия, которое состоится 18 Мая 2023 года в 20:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2023, оно проводится на стадионе: Нокиа-Арена (Тампере, Финляндия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Дания
Германия
Главные тренеры
|Хайнц Элерс
|Харольд Крайс
История личных встреч
|19.05.2022
|ЧМ-2022
|Группа A
|1 : 0
|12.05.2019
|ЧМ-2019
|Группа A
|1 : 2
|04.05.2018
|ЧМ-2018
|Группа B
|2 : 3 Б
|12.05.2017
|ЧМ-2017
|Группа A
|3 : 2 ОТ
|12.05.2012
|ЧМ-2012
|Группа B. 5-й тур
|2 : 1
|07.05.2011
|ЧМ-2011
|Группа Е. 2-й тур
|4 : 3 Б
|12.05.2010
|ЧМ-2010
|Группа D. 3-й тур
|1 : 3
|01.05.2009
|ЧМ-2009
|Группа G. 1-й тур
|1 : 3
|16.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа A
|6 : 2
|14.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа A
|3 : 4 ОТ
|13.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа A
|1 : 3
|24.05.2022
|ЧМ-2022
|Группа A
|7 : 1
|23.05.2022
|ЧМ-2022
|Группа A
|2 : 3
|15.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа A
|2 : 3
|13.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа A
|3 : 4
|12.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа A
|1 : 0
|26.05.2022
|ЧМ-2022
|1/4 финала
|1 : 4
|24.05.2022
|ЧМ-2022
|Группа A
|3 : 4 Б
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|США
|4
|12
| 2
1/4 финала
|Дания
|3
|8
| 3
1/4 финала
|Швеция
|3
|8
| 4
1/4 финала
|Франция
|3
|4
|5
|Финляндия
|3
|4
|6
|Венгрия
|3
|2
|7
|Австрия
|4
|1
| 8
Зона вылета
|Германия
|3
|0
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Швейцария
|3
|9
| 2
1/4 финала
|Канада
|3
|8
| 3
1/4 финала
|Чехия
|3
|7
| 4
1/4 финала
|Латвия
|4
|5
|5
|Словакия
|3
|4
|6
|Норвегия
|4
|4
|7
|Казахстан
|3
|2
| 8
Зона вылета
|Словения
|3
|0