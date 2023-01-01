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Швейцария - Словакия 18 Мая прямая трансляция

18 Мая 2023 года в 20:20 (+03:00). ЧМ-2023, Группа B
Швейцария
Словакия

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Швейцария - Словакия, которое состоится 18 Мая 2023 года в 20:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2023, оно проводится на . Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Швейцария
Словакия
Главные тренеры
Швейцария Патрик Фишер
Канада Крэйг Рэмзи
История личных встреч
18.05.2022 ЧМ-2022 Группа A Швейцария5 : 3Словакия
27.05.2021 ЧМ-2021 Группа A Швейцария8 : 1Словакия
06.05.2018 ЧМ-2018 Группа A Словакия0 : 2Швейцария
13.05.2012 ЧМ-2012 Группа A. 6-й тур Швейцария0 : 1Словакия
16.05.2023 ЧМ-2023 Группа B Швейцария5 : 0
14.05.2023 ЧМ-2023 Группа B 0 : 3Швейцария
13.05.2023 ЧМ-2023 Группа B Швейцария7 : 0
07.05.2023 Еврохоккейтур Чешские игры 2 : 3Швейцария
06.05.2023 Еврохоккейтур Чешские игры Швейцария2 : 1
15.05.2023 ЧМ-2023 Группа B Словакия1 : 2 Б
13.05.2023 ЧМ-2023 Группа B Словакия2 : 1
12.05.2023 ЧМ-2023 Группа B Словакия2 : 3
26.05.2022 ЧМ-2022 1/4 финала 4 : 2Словакия
24.05.2022 ЧМ-2022 Группа A Словакия7 : 1

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