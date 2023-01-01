Швейцария - Словакия 18 Мая прямая трансляция
18 Мая 2023 года в 20:20 (+03:00). ЧМ-2023, Группа B
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Швейцария - Словакия, которое состоится 18 Мая 2023 года в 20:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2023, оно проводится на . Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Швейцария
Словакия
Главные тренеры
|Патрик Фишер
|Крэйг Рэмзи
История личных встреч
|18.05.2022
|ЧМ-2022
|Группа A
|5 : 3
|27.05.2021
|ЧМ-2021
|Группа A
|8 : 1
|06.05.2018
|ЧМ-2018
|Группа A
|0 : 2
|13.05.2012
|ЧМ-2012
|Группа A. 6-й тур
|0 : 1
|16.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа B
|5 : 0
|14.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа B
|0 : 3
|13.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа B
|7 : 0
|07.05.2023
|Еврохоккейтур
|Чешские игры
|2 : 3
|06.05.2023
|Еврохоккейтур
|Чешские игры
|2 : 1
|15.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа B
|1 : 2 Б
|13.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа B
|2 : 1
|12.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа B
|2 : 3
|26.05.2022
|ЧМ-2022
|1/4 финала
|4 : 2
|24.05.2022
|ЧМ-2022
|Группа A
|7 : 1