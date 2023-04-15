Кадис - Вальядолид 19 Мая прямая трансляция

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В Мадриде вовремя поняли: не стоит ввязываться в битву кошельков с транснациональными корпорациями.В последние годы «Реал» не фигурирует среди топовых переходов: В «Реале» больше нет «галактикос». Не хотят провалиться, как «Барселона»

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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 34-го тура Примеры: «Кадис» — «Вальядолид». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.