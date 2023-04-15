Кадис - Вальядолид 19 Мая прямая трансляция
Стадион: Нуэво Мирандилья (Кадис, Испания), вместимость: 25033
19 Мая 2023 года в 22:00 (+03:00). Испания - Примера, 35-й тур
Главный судья: Хуан Мартинес Мунуэра (Аликанте, Испания);
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кадис - Вальядолид, которое состоится 19 Мая 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 35-й тур, оно проводится на стадионе: Нуэво Мирандилья (Кадис, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кадис
Кадис
Вальядолид
Вальядолид
|1
|вр
|Херемьяс Ледесма
|20
|зщ
|Исаак Карселен
|23
|зщ
|Луис Эрнандес
|3
|зщ
|Фали Хименес
|22
|зщ
|Луис Эспино
|17
|пз
|Гонсало Эскаланте
|4
|пз
|Рубен Алькарас
|10
|нп
|Тео Бонгонда
|7
|нп
|Рубен Собрино
|16
|нп
|Кристофер Рамос
|19
|нп
|Серхи Гвардиола
|1
|вр
|Хорди Масип
|27
|зщ
|Иван Фреснеда
|20
|зщ
|Мартин Онгла
|15
|зщ
|Джавад Эль-Ямик
|18
|зщ
|Серхио Эскудеро
|24
|пз
|Хоакин Фернандес
|6
|пз
|Альваро Агуадо
|8
|пз
|Мончу
|4
|пз
|Кике Перес
|11
|пз
|Гонсало Плата
|25
|нп
|Кайл Ларин
Главные тренеры
|Серхио Гонсалес
|Пауло Пессолано
История личных встреч
|16.09.2022
|Испания - Примера
|6-й тур
|0 : 1
|24.04.2021
|Испания - Примера
|32-й тур
|1 : 1
|29.12.2020
|Испания - Примера
|16-й тур
|0 : 0
|28.04.2018
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 37-й тур
|1 : 1
|25.11.2017
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 16-й тур
|1 : 0
|10.06.2017
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 42-й тур
|1 : 0
|13.01.2017
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 21-й тур
|0 : 1
|12.05.2023
|Испания - Примера
|34-й тур
|1 : 0
|03.05.2023
|Испания - Примера
|33-й тур
|5 : 1
|30.04.2023
|Испания - Примера
|32-й тур
|2 : 1
|25.04.2023
|Испания - Примера
|31-й тур
|0 : 1
|21.04.2023
|Испания - Примера
|30-й тур
|0 : 0
|14.05.2023
|Испания - Примера
|34-й тур
|0 : 3
|04.05.2023
|Испания - Примера
|33-й тур
|2 : 1
|30.04.2023
|Испания - Примера
|32-й тур
|2 : 5
|27.04.2023
|Испания - Примера
|31-й тур
|2 : 1
|22.04.2023
|Испания - Примера
|30-й тур
|1 : 0
Текстовая трансляция
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В Мадриде вовремя поняли: не стоит ввязываться в битву кошельков с транснациональными корпорациями.В последние годы «Реал» не фигурирует среди топовых переходов: В «Реале» больше нет «галактикос». Не хотят провалиться, как «Барселона»
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 34-го тура Примеры: «Кадис» — «Вальядолид». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|34
|27
|4
|3
|64-13
|85
|83.3
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|34
|22
|5
|7
|70-32
|71
|69.6
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|34
|21
|6
|7
|60-27
|69
|67.6
| 4
Лига чемпионов
|Реал Сосьедад
|34
|18
|8
|8
|45-31
|62
|60.8
| 5
Лига Европы
|Вильярреал
|34
|17
|6
|11
|52-35
|57
|55.9
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Бетис
|34
|16
|7
|11
|43-38
|55
|53.9
|7
|Жирона
|34
|13
|9
|12
|54-48
|48
|47.1
|8
|Осасуна
|34
|13
|8
|13
|32-36
|47
|46.1
|9
|Севилья
|34
|13
|8
|13
|44-49
|47
|46.1
|10
|Атлетик Б
|34
|13
|8
|13
|44-38
|47
|46.1
|11
|Райо Вальекано
|34
|12
|10
|12
|41-45
|46
|45.1
|12
|Мальорка
|34
|12
|8
|14
|33-37
|44
|43.1
|13
|Сельта
|34
|10
|9
|15
|39-48
|39
|38.2
|14
|Валенсия
|34
|10
|7
|17
|38-41
|37
|36.3
|15
|Альмерия
|34
|10
|6
|18
|43-61
|36
|35.3
|16
|Кадис
|34
|8
|11
|15
|26-50
|35
|34.3
|17
|Вальядолид
|34
|10
|5
|19
|30-60
|35
|34.3
| 18
Зона вылета
|Хетафе
|34
|8
|10
|16
|30-43
|34
|33.3
| 19
Зона вылета
|Эспаньол
|34
|7
|10
|17
|42-60
|31
|30.4
| 20
Зона вылета
|Эльче
|34
|4
|7
|23
|26-64
|19
|18.6