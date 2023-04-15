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Кадис - Вальядолид 19 Мая прямая трансляция

Стадион: Нуэво Мирандилья (Кадис, Испания), вместимость: 25033
19 Мая 2023 года в 22:00 (+03:00). Испания - Примера, 35-й тур
Главный судья: Хуан Мартинес Мунуэра (Аликанте, Испания);
Кадис
Вальядолид

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кадис - Вальядолид, которое состоится 19 Мая 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 35-й тур, оно проводится на стадионе: Нуэво Мирандилья (Кадис, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кадис
Кадис
Вальядолид
Вальядолид
1АргентинаврХеремьяс Ледесма
20ИспаниязщИсаак Карселен
23ИспаниязщЛуис Эрнандес
3ИспаниязщФали Хименес
22УругвайзщЛуис Эспино
17АргентинапзГонсало Эскаланте
4ИспанияпзРубен Алькарас
10ДР КонгонпТео Бонгонда
7ИспаниянпРубен Собрино
16ИспаниянпКристофер Рамос
19ИспаниянпСерхи Гвардиола
1ИспанияврХорди Масип
27ИспаниязщИван Фреснеда
20КамерунзщМартин Онгла
15МароккозщДжавад Эль-Ямик
18ИспаниязщСерхио Эскудеро
24ИспанияпзХоакин Фернандес
6ИспанияпзАльваро Агуадо
8Испанияпз Мончу
4ИспанияпзКике Перес
11ЭквадорпзГонсало Плата
25КанаданпКайл Ларин
Главные тренеры
ИспанияСерхио Гонсалес
УругвайПауло Пессолано
История личных встреч
16.09.2022 Испания - Примера 6-й тур Вальядолид0 : 1Кадис
24.04.2021 Испания - Примера 32-й тур Вальядолид1 : 1Кадис
29.12.2020 Испания - Примера 16-й тур Кадис0 : 0Вальядолид
28.04.2018 Испания - Сегунда Сегунда. 37-й тур Вальядолид1 : 1Кадис
25.11.2017 Испания - Сегунда Сегунда. 16-й тур Кадис1 : 0Вальядолид
10.06.2017 Испания - Сегунда Сегунда. 42-й тур Вальядолид1 : 0Кадис
13.01.2017 Испания - Сегунда Сегунда. 21-й тур Кадис0 : 1Вальядолид
12.05.2023 Испания - Примера 34-й тур 1 : 0Кадис
03.05.2023 Испания - Примера 33-й тур 5 : 1Кадис
30.04.2023 Испания - Примера 32-й тур Кадис2 : 1
25.04.2023 Испания - Примера 31-й тур Кадис0 : 1
21.04.2023 Испания - Примера 30-й тур 0 : 0Кадис
14.05.2023 Испания - Примера 34-й тур Вальядолид0 : 3
04.05.2023 Испания - Примера 33-й тур 2 : 1Вальядолид
30.04.2023 Испания - Примера 32-й тур Вальядолид2 : 5
27.04.2023 Испания - Примера 31-й тур 2 : 1Вальядолид
22.04.2023 Испания - Примера 30-й тур Вальядолид1 : 0
Текстовая трансляция
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В Мадриде вовремя поняли: не стоит ввязываться в битву кошельков с транснациональными корпорациями.В последние годы «Реал» не фигурирует среди топовых переходов: В «Реале» больше нет «галактикос». Не хотят провалиться, как «Барселона»
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 34-го тура Примеры: «Кадис» — «Вальядолид». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Барселона34 27 4 3 64-13 85 83.3
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид34 22 5 7 70-32 71 69.6
3
Лига чемпионов
Атлетико М34 21 6 7 60-27 69 67.6
4
Лига чемпионов
Реал Сосьедад34 18 8 8 45-31 62 60.8
5
Лига Европы
Вильярреал34 17 6 11 52-35 57 55.9
6
Квалификация Лиги конференций
Бетис34 16 7 11 43-38 55 53.9
7 Жирона34 13 9 12 54-48 48 47.1
8 Осасуна34 13 8 13 32-36 47 46.1
9 Севилья34 13 8 13 44-49 47 46.1
10 Атлетик Б34 13 8 13 44-38 47 46.1
11 Райо Вальекано34 12 10 12 41-45 46 45.1
12 Мальорка34 12 8 14 33-37 44 43.1
13 Сельта34 10 9 15 39-48 39 38.2
14 Валенсия34 10 7 17 38-41 37 36.3
15 Альмерия34 10 6 18 43-61 36 35.3
16 Кадис34 8 11 15 26-50 35 34.3
17 Вальядолид34 10 5 19 30-60 35 34.3
18
Зона вылета
Хетафе34 8 10 16 30-43 34 33.3
19
Зона вылета
Эспаньол34 7 10 17 42-60 31 30.4
20
Зона вылета
Эльче34 4 7 23 26-64 19 18.6

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