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Лион - Монако 19 Мая прямая трансляция

Стадион: Групама (Лион, Франция), вместимость: 59500
19 Мая 2023 года в 22:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 36-й тур
Главный судья: Бенуа Мийо (Франция);
Лион
Монако

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лион - Монако, которое состоится 19 Мая 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 36-й тур, оно проводится на стадионе: Групама (Лион, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лион
Лион
Монако
Монако
1ПортугалияврАнтони Лопеш
2Кот-д'ИвуарзщСинали Дьоманде
5ХорватиязщДеян Ловрен
4ФранциязщКастелло Люкеба
27ФранциязщМало Гюсто
3АргентиназщНиколас Тальяфико
6ФранцияпзМаксанс Какере
88ФранцияпзКорентин Толиссо
18ФранциянпРайан Шерки
7ШвециянпАмин Сарр
10ФранциянпАлександр Ляказетт
16ГерманияврАлександр Нюбель
2Бразилиязщ Вандерсон
6ФранциязщАксель Дисаси
34ФранциязщКрислен Матсима
12БразилиязщКаю Энрике
19ФранцияпзЮссуф Фофана
15БельгияпзЭлиот Матазо
17РоссияпзАлександр Головин
18ЯпониянпТакуми Минамино
14СенегалнпИсмаил Якобс
9НидерландынпМирон Боадю
Главные тренеры
ФранцияЛоран Блан
БельгияФилипп Клеман
История личных встреч
11.09.2022 Франция - Лига 1 7-й тур Монако2 : 1Лион
05.02.2022 Франция - Лига 1 23-й тур Монако2 : 0Лион
16.10.2021 Франция - Лига 1 10-й тур Лион2 : 0Монако
02.05.2021 Франция - Лига 1 35-й тур Монако2 : 3Лион
21.04.2021 Кубок Франции 1/4 финала Лион0 : 2Монако
25.10.2020 Франция - Лига 1 8-й тур Лион4 : 1Монако
09.08.2019 Франция - Лига 1 1-й тур Монако0 : 3Лион
24.02.2019 Франция - Лига 1 26-й тур Монако2 : 0Лион
16.12.2018 Франция - Лига 1 18-й тур Лион3 : 0Монако
04.02.2018 Франция - Лига 1 24-й тур Монако3 : 2Лион
14.05.2023 Франция - Лига 1 35-й тур 2 : 1Лион
07.05.2023 Франция - Лига 1 34-й тур Лион5 : 4
28.04.2023 Франция - Лига 1 33-й тур 1 : 2Лион
23.04.2023 Франция - Лига 1 32-й тур Лион1 : 2
14.04.2023 Франция - Лига 1 31-й тур 1 : 2Лион
14.05.2023 Франция - Лига 1 35-й тур Монако0 : 0
07.05.2023 Франция - Лига 1 34-й тур 1 : 2Монако
30.04.2023 Франция - Лига 1 33-й тур Монако0 : 4
22.04.2023 Франция - Лига 1 32-й тур 3 : 0Монако
16.04.2023 Франция - Лига 1 31-й тур Монако3 : 1
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
ПСЖ35 26 3 6 84-35 81 77.1
2
Лига чемпионов
Ланс35 22 9 4 59-27 75 71.4
3
Квалификация Лиги чемпионов
Марсель35 22 7 6 65-35 73 69.5
4
Лига Европы
Монако35 19 8 8 68-51 65 61.9
5
Квалификация Лиги конференций
Лилль35 17 9 9 60-41 60 57.1
6 Ренн35 18 5 12 60-38 59 56.2
7 Лион35 16 8 11 58-43 56 53.3
8 Клермон35 15 8 12 39-45 53 50.5
9 Лорьян35 14 10 11 49-47 52 49.5
10 Ницца35 13 12 10 42-34 51 48.6
11 Реймс35 12 14 9 42-37 50 47.6
12 Монпелье35 13 5 17 57-58 44 41.9
13 Тулуза35 12 7 16 48-55 43 41.0
14 Страсбург35 9 11 15 48-55 38 36.2
15 Брест35 9 11 15 39-50 38 36.2
16 Осер35 8 10 17 32-57 34 32.4
17
Зона вылета
Нант35 6 15 14 35-50 33 31.4
18
Зона вылета
Аяччо35 6 5 24 22-66 23 21.9
19
Зона вылета
Труа35 4 10 21 42-77 22 21.0
20
Зона вылета
Анже35 3 5 27 29-77 14 13.3

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