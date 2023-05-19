Лион - Монако 19 Мая прямая трансляция
Стадион: Групама (Лион, Франция), вместимость: 59500
19 Мая 2023 года в 22:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 36-й тур
Главный судья: Бенуа Мийо (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лион - Монако, которое состоится 19 Мая 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 36-й тур, оно проводится на стадионе: Групама (Лион, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лион
Лион
Монако
Монако
|1
|вр
|Антони Лопеш
|2
|зщ
|Синали Дьоманде
|5
|зщ
|Деян Ловрен
|4
|зщ
|Кастелло Люкеба
|27
|зщ
|Мало Гюсто
|3
|зщ
|Николас Тальяфико
|6
|пз
|Максанс Какере
|88
|пз
|Корентин Толиссо
|18
|нп
|Райан Шерки
|7
|нп
|Амин Сарр
|10
|нп
|Александр Ляказетт
|16
|вр
|Александр Нюбель
|2
|зщ
|Вандерсон
|6
|зщ
|Аксель Дисаси
|34
|зщ
|Крислен Матсима
|12
|зщ
|Каю Энрике
|19
|пз
|Юссуф Фофана
|15
|пз
|Элиот Матазо
|17
|пз
|Александр Головин
|18
|нп
|Такуми Минамино
|14
|нп
|Исмаил Якобс
|9
|нп
|Мирон Боадю
Главные тренеры
|Лоран Блан
|Филипп Клеман
История личных встреч
|11.09.2022
|Франция - Лига 1
|7-й тур
|2 : 1
|05.02.2022
|Франция - Лига 1
|23-й тур
|2 : 0
|16.10.2021
|Франция - Лига 1
|10-й тур
|2 : 0
|02.05.2021
|Франция - Лига 1
|35-й тур
|2 : 3
|21.04.2021
|Кубок Франции
|1/4 финала
|0 : 2
|25.10.2020
|Франция - Лига 1
|8-й тур
|4 : 1
|09.08.2019
|Франция - Лига 1
|1-й тур
|0 : 3
|24.02.2019
|Франция - Лига 1
|26-й тур
|2 : 0
|16.12.2018
|Франция - Лига 1
|18-й тур
|3 : 0
|04.02.2018
|Франция - Лига 1
|24-й тур
|3 : 2
|14.05.2023
|Франция - Лига 1
|35-й тур
|2 : 1
|07.05.2023
|Франция - Лига 1
|34-й тур
|5 : 4
|28.04.2023
|Франция - Лига 1
|33-й тур
|1 : 2
|23.04.2023
|Франция - Лига 1
|32-й тур
|1 : 2
|14.04.2023
|Франция - Лига 1
|31-й тур
|1 : 2
|14.05.2023
|Франция - Лига 1
|35-й тур
|0 : 0
|07.05.2023
|Франция - Лига 1
|34-й тур
|1 : 2
|30.04.2023
|Франция - Лига 1
|33-й тур
|0 : 4
|22.04.2023
|Франция - Лига 1
|32-й тур
|3 : 0
|16.04.2023
|Франция - Лига 1
|31-й тур
|3 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|35
|26
|3
|6
|84-35
|81
|77.1
| 2
Лига чемпионов
|Ланс
|35
|22
|9
|4
|59-27
|75
|71.4
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Марсель
|35
|22
|7
|6
|65-35
|73
|69.5
| 4
Лига Европы
|Монако
|35
|19
|8
|8
|68-51
|65
|61.9
| 5
Квалификация Лиги конференций
|Лилль
|35
|17
|9
|9
|60-41
|60
|57.1
|6
|Ренн
|35
|18
|5
|12
|60-38
|59
|56.2
|7
|Лион
|35
|16
|8
|11
|58-43
|56
|53.3
|8
|Клермон
|35
|15
|8
|12
|39-45
|53
|50.5
|9
|Лорьян
|35
|14
|10
|11
|49-47
|52
|49.5
|10
|Ницца
|35
|13
|12
|10
|42-34
|51
|48.6
|11
|Реймс
|35
|12
|14
|9
|42-37
|50
|47.6
|12
|Монпелье
|35
|13
|5
|17
|57-58
|44
|41.9
|13
|Тулуза
|35
|12
|7
|16
|48-55
|43
|41.0
|14
|Страсбург
|35
|9
|11
|15
|48-55
|38
|36.2
|15
|Брест
|35
|9
|11
|15
|39-50
|38
|36.2
|16
|Осер
|35
|8
|10
|17
|32-57
|34
|32.4
| 17
Зона вылета
|Нант
|35
|6
|15
|14
|35-50
|33
|31.4
| 18
Зона вылета
|Аяччо
|35
|6
|5
|24
|22-66
|23
|21.9
| 19
Зона вылета
|Труа
|35
|4
|10
|21
|42-77
|22
|21.0
| 20
Зона вылета
|Анже
|35
|3
|5
|27
|29-77
|14
|13.3