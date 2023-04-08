Фрайбург - Вольфсбург 19 Мая прямая трансляция
Стадион: Европа-парк-Штадион (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия), вместимость: 34700
19 Мая 2023 года в 21:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 33-й тур
Главный судья: Бастиан Данкерт (Росток, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фрайбург - Вольфсбург, которое состоится 19 Мая 2023 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 33-й тур, оно проводится на стадионе: Европа-парк-Штадион (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фрайбург
Фрайбург
Вольфсбург
Вольфсбург
|26
|вр
|Марк Флеккен
|17
|зщ
|Лукас Кюблер
|28
|зщ
|Маттиас Гинтер
|3
|зщ
|Филипп Линхарт
|30
|зщ
|Кристиан Гюнтер
|8
|пз
|Максимилиан Эггештайн
|27
|пз
|Николас Хефлер
|42
|пз
|Рицу Доан
|32
|пз
|Винченцо Грифо
|9
|нп
|Лукас Хёлер
|38
|нп
|Михаэль Грегорич
|1
|вр
|Коэн Кастельс
|3
|зщ
|Себастиан Борнау
|5
|зщ
|Микки ван де Вен
|29
|пз
|Жозуа Гилявоги
|20
|пз
|Ридле Баку
|22
|пз
|Феликс Нмеча
|27
|пз
|Максимилиан Арнольд
|32
|пз
|Маттиас Сванберг
|16
|пз
|Якуб Каминьский
|39
|пз
|Патрик Виммер
|23
|нп
|Йонас Винд
Главные тренеры
|Кристиан Штрайх
|Нико Ковач
История личных встреч
|21.01.2023
|Германия - Бундеслига
|16-й тур
|6 : 0
|12.03.2022
|Германия - Бундеслига
|26-й тур
|3 : 2
|23.10.2021
|Германия - Бундеслига
|9-й тур
|0 : 2
|31.01.2021
|Германия - Бундеслига
|19-й тур
|3 : 0
|27.09.2020
|Германия - Бундеслига
|2-й тур
|1 : 1
|13.06.2020
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|2 : 2
|07.12.2019
|Германия - Бундеслига
|14-й тур
|1 : 0
|09.02.2019
|Германия - Бундеслига
|21-й тур
|3 : 3
|22.09.2018
|Германия - Бундеслига
|4-й тур
|1 : 3
|07.04.2018
|Германия - Бундеслига
|29-й тур
|0 : 2
|13.05.2023
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|4 : 2
|06.05.2023
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|0 : 1
|02.05.2023
|Кубок Германии
|1/2 финала
|1 : 5
|29.04.2023
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|0 : 1
|23.04.2023
|Германия - Бундеслига
|29-й тур
|4 : 0
|13.05.2023
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|2 : 1
|07.05.2023
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|6 : 0
|30.04.2023
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|3 : 0
|22.04.2023
|Германия - Бундеслига
|29-й тур
|1 : 5
|16.04.2023
|Германия - Бундеслига
|28-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|32
|20
|8
|4
|89-34
|68
|70.8
| 2
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|32
|21
|4
|7
|78-42
|67
|69.8
| 3
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|32
|18
|6
|8
|57-38
|60
|62.5
| 4
Лига чемпионов
|Унион
|32
|17
|8
|7
|48-34
|59
|61.5
| 5
Лига Европы
|Фрайбург
|32
|16
|8
|8
|48-42
|56
|58.3
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Вольфсбург
|32
|13
|10
|9
|56-44
|49
|51.0
|7
|Байер
|32
|14
|7
|11
|55-44
|49
|51.0
|8
|Айнтрахт Ф
|32
|12
|10
|10
|54-49
|46
|47.9
|9
|Майнц
|32
|12
|9
|11
|51-49
|45
|46.9
|10
|Кёльн
|32
|10
|11
|11
|47-51
|41
|42.7
|11
|Боруссия М
|32
|10
|9
|13
|48-53
|39
|40.6
|12
|Вердер
|32
|10
|5
|17
|50-62
|35
|36.5
|13
|Аугсбург
|32
|9
|7
|16
|42-58
|34
|35.4
|14
|Хоффенхайм
|32
|9
|5
|18
|43-54
|32
|33.3
|15
|Бохум
|32
|9
|4
|19
|36-71
|31
|32.3
|16
|Шальке-04
|32
|7
|9
|16
|31-65
|30
|31.3
| 17
Зона вылета
|Штутгарт
|32
|6
|11
|15
|40-55
|29
|30.2
| 18
Зона вылета
|Герта
|32
|6
|7
|19
|39-67
|25
|26.0