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Фрайбург - Вольфсбург 19 Мая прямая трансляция

Стадион: Европа-парк-Штадион (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия), вместимость: 34700
19 Мая 2023 года в 21:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 33-й тур
Главный судья: Бастиан Данкерт (Росток, Германия);
Фрайбург
Вольфсбург

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фрайбург - Вольфсбург, которое состоится 19 Мая 2023 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 33-й тур, оно проводится на стадионе: Европа-парк-Штадион (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фрайбург
Фрайбург
Вольфсбург
Вольфсбург
26НидерландыврМарк Флеккен
17ГерманиязщЛукас Кюблер
28ГерманиязщМаттиас Гинтер
3АвстриязщФилипп Линхарт
30ГерманиязщКристиан Гюнтер
8ГерманияпзМаксимилиан Эггештайн
27ГерманияпзНиколас Хефлер
42ЯпонияпзРицу Доан
32ИталияпзВинченцо Грифо
9ГерманиянпЛукас Хёлер
38АвстриянпМихаэль Грегорич
1БельгияврКоэн Кастельс
3БельгиязщСебастиан Борнау
5НидерландызщМикки ван де Вен
29ФранцияпзЖозуа Гилявоги
20ГерманияпзРидле Баку
22ГерманияпзФеликс Нмеча
27ГерманияпзМаксимилиан Арнольд
32ШвецияпзМаттиас Сванберг
16ПольшапзЯкуб Каминьский
39АвстрияпзПатрик Виммер
23ДаниянпЙонас Винд
Главные тренеры
ГерманияКристиан Штрайх
ХорватияНико Ковач
История личных встреч
21.01.2023 Германия - Бундеслига 16-й тур Вольфсбург6 : 0Фрайбург
12.03.2022 Германия - Бундеслига 26-й тур Фрайбург3 : 2Вольфсбург
23.10.2021 Германия - Бундеслига 9-й тур Вольфсбург0 : 2Фрайбург
31.01.2021 Германия - Бундеслига 19-й тур Вольфсбург3 : 0Фрайбург
27.09.2020 Германия - Бундеслига 2-й тур Фрайбург1 : 1Вольфсбург
13.06.2020 Германия - Бундеслига 31-й тур Вольфсбург2 : 2Фрайбург
07.12.2019 Германия - Бундеслига 14-й тур Фрайбург1 : 0Вольфсбург
09.02.2019 Германия - Бундеслига 21-й тур Фрайбург3 : 3Вольфсбург
22.09.2018 Германия - Бундеслига 4-й тур Вольфсбург1 : 3Фрайбург
07.04.2018 Германия - Бундеслига 29-й тур Фрайбург0 : 2Вольфсбург
13.05.2023 Германия - Бундеслига 32-й тур 4 : 2Фрайбург
06.05.2023 Германия - Бундеслига 31-й тур Фрайбург0 : 1
02.05.2023 Кубок Германии 1/2 финала Фрайбург1 : 5
29.04.2023 Германия - Бундеслига 30-й тур 0 : 1Фрайбург
23.04.2023 Германия - Бундеслига 29-й тур Фрайбург4 : 0
13.05.2023 Германия - Бундеслига 32-й тур Вольфсбург2 : 1
07.05.2023 Германия - Бундеслига 31-й тур 6 : 0Вольфсбург
30.04.2023 Германия - Бундеслига 30-й тур Вольфсбург3 : 0
22.04.2023 Германия - Бундеслига 29-й тур 1 : 5Вольфсбург
16.04.2023 Германия - Бундеслига 28-й тур Вольфсбург0 : 0
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Бавария32 20 8 4 89-34 68 70.8
2
Лига чемпионов
Боруссия Д32 21 4 7 78-42 67 69.8
3
Лига чемпионов
РБ Лейпциг32 18 6 8 57-38 60 62.5
4
Лига чемпионов
Унион32 17 8 7 48-34 59 61.5
5
Лига Европы
Фрайбург32 16 8 8 48-42 56 58.3
6
Квалификация Лиги конференций
Вольфсбург32 13 10 9 56-44 49 51.0
7 Байер32 14 7 11 55-44 49 51.0
8 Айнтрахт Ф32 12 10 10 54-49 46 47.9
9 Майнц32 12 9 11 51-49 45 46.9
10 Кёльн32 10 11 11 47-51 41 42.7
11 Боруссия М32 10 9 13 48-53 39 40.6
12 Вердер32 10 5 17 50-62 35 36.5
13 Аугсбург32 9 7 16 42-58 34 35.4
14 Хоффенхайм32 9 5 18 43-54 32 33.3
15 Бохум32 9 4 19 36-71 31 32.3
16 Шальке-0432 7 9 16 31-65 30 31.3
17
Зона вылета
Штутгарт32 6 11 15 40-55 29 30.2
18
Зона вылета
Герта32 6 7 19 39-67 25 26.0

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