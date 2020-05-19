Сассуоло - Монца 19 Мая прямая трансляция
Стадион: Мапей - Читта-дель-Триколоре (Реджо-нель-Эмилия, Италия), вместимость: 23717
19 Мая 2023 года в 21:45 (+03:00). Италия - Серия А, 36-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сассуоло - Монца, которое состоится 19 Мая 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 36-й тур, оно проводится на стадионе: Мапей - Читта-дель-Триколоре (Реджо-нель-Эмилия, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сассуоло
Сассуоло
Монца
Монца
|47
|вр
|Андреа Консильи
|22
|зщ
|Йереми Тольян
|28
|зщ
|Мартин Эрлич
|13
|зщ
|Джанмарко Феррари
|6
|зщ
|Рожерио
|16
|пз
|Давиде Фраттези
|27
|пз
|Максим Лопес
|7
|пз
|Матеус Энрике
|10
|нп
|Доменико Берарди
|9
|нп
|Андреа Пинамонти
|92
|нп
|Грегоре Дефрель
|16
|вр
|Микеле Ди Грегорио
|2
|зщ
|Джулио Донати
|3
|зщ
|Пабло Мари
|5
|зщ
|Лука Кальдирола
|30
|зщ
|Карлос Аугусто
|32
|пз
|Маттео Пессина
|6
|пз
|Николо Ровелла
|84
|нп
|Патрик Чиурриа
|47
|нп
|Дани Карвалью
|17
|нп
|Джанлука Капрари
|37
|нп
|Андреа Петанья
Главные тренеры
|Алессио Дионизи
|Раффаэле Палладино
История личных встреч
|22.01.2023
|Италия - Серия А
|19-й тур
|1 : 1
|13.05.2023
|Италия - Серия А
|35-й тур
|4 : 2
|08.05.2023
|Италия - Серия А
|34-й тур
|1 : 1
|03.05.2023
|Италия - Серия А
|33-й тур
|2 : 0
|30.04.2023
|Италия - Серия А
|32-й тур
|2 : 1
|22.04.2023
|Италия - Серия А
|31-й тур
|3 : 0
|14.05.2023
|Италия - Серия А
|35-й тур
|2 : 0
|07.05.2023
|Италия - Серия А
|34-й тур
|1 : 1
|03.05.2023
|Италия - Серия А
|33-й тур
|1 : 1
|28.04.2023
|Италия - Серия А
|32-й тур
|0 : 2
|23.04.2023
|Италия - Серия А
|31-й тур
|3 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|35
|26
|5
|4
|70-25
|83
|79.0
| 2
Лига чемпионов
|Ювентус
|35
|21
|6
|8
|54-28
|69
|65.7
| 3
Лига чемпионов
|Интер М
|35
|21
|3
|11
|66-37
|66
|62.9
| 4
Лига чемпионов
|Лацио
|35
|19
|8
|8
|54-28
|65
|61.9
| 5
Лига Европы
|Милан
|35
|17
|10
|8
|55-41
|61
|58.1
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Рома
|35
|17
|8
|10
|45-33
|59
|56.2
|7
|Аталанта
|35
|17
|7
|11
|56-42
|58
|55.2
|8
|Фиорентина
|35
|13
|10
|12
|47-40
|49
|46.7
|9
|Монца
|35
|13
|10
|12
|44-45
|49
|46.7
|10
|Торино
|35
|13
|10
|12
|37-39
|49
|46.7
|11
|Болонья
|35
|12
|11
|12
|43-44
|47
|44.8
|12
|Удинезе
|35
|11
|13
|11
|45-43
|46
|43.8
|13
|Сассуоло
|35
|12
|8
|15
|43-54
|44
|41.9
|14
|Эмполи
|35
|9
|12
|14
|32-45
|39
|37.1
|15
|Салернитана
|35
|8
|14
|13
|43-56
|38
|36.2
|16
|Лечче
|35
|7
|11
|17
|30-43
|32
|30.5
|17
|Верона
|35
|7
|9
|19
|28-52
|30
|28.6
| 18
Зона вылета
|Специя
|35
|6
|12
|17
|30-56
|30
|28.6
| 19
Зона вылета
|Кремонезе
|35
|4
|12
|19
|31-61
|24
|22.9
| 20
Зона вылета
|Сампдория
|35
|3
|9
|23
|21-62
|18
|17.1