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Сассуоло - Монца 19 Мая прямая трансляция

Стадион: Мапей - Читта-дель-Триколоре (Реджо-нель-Эмилия, Италия), вместимость: 23717
19 Мая 2023 года в 21:45 (+03:00). Италия - Серия А, 36-й тур
Сассуоло
Монца

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сассуоло - Монца, которое состоится 19 Мая 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 36-й тур, оно проводится на стадионе: Мапей - Читта-дель-Триколоре (Реджо-нель-Эмилия, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сассуоло
Сассуоло
Монца
Монца
47ИталияврАндреа Консильи
22ГерманиязщЙереми Тольян
28ХорватиязщМартин Эрлич
13ИталиязщДжанмарко Феррари
6Бразилиязщ Рожерио
16ИталияпзДавиде Фраттези
27ФранцияпзМаксим Лопес
7БразилияпзМатеус Энрике
10ИталиянпДоменико Берарди
9ИталиянпАндреа Пинамонти
92ФранциянпГрегоре Дефрель
16ИталияврМикеле Ди Грегорио
2ИталиязщДжулио Донати
3ИспаниязщПабло Мари
5ИталиязщЛука Кальдирола
30БразилиязщКарлос Аугусто
32ИталияпзМаттео Пессина
6ИталияпзНиколо Ровелла
84ИталиянпПатрик Чиурриа
47ПортугалиянпДани Карвалью
17ИталиянпДжанлука Капрари
37ИталиянпАндреа Петанья
Главные тренеры
ИталияАлессио Дионизи
ИталияРаффаэле Палладино
История личных встреч
22.01.2023 Италия - Серия А 19-й тур Монца1 : 1Сассуоло
13.05.2023 Италия - Серия А 35-й тур 4 : 2Сассуоло
08.05.2023 Италия - Серия А 34-й тур Сассуоло1 : 1
03.05.2023 Италия - Серия А 33-й тур 2 : 0Сассуоло
30.04.2023 Италия - Серия А 32-й тур Сассуоло2 : 1
22.04.2023 Италия - Серия А 31-й тур 3 : 0Сассуоло
14.05.2023 Италия - Серия А 35-й тур Монца2 : 0
07.05.2023 Италия - Серия А 34-й тур 1 : 1Монца
03.05.2023 Италия - Серия А 33-й тур Монца1 : 1
28.04.2023 Италия - Серия А 32-й тур 0 : 2Монца
23.04.2023 Италия - Серия А 31-й тур Монца3 : 2
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Наполи35 26 5 4 70-25 83 79.0
2
Лига чемпионов
Ювентус35 21 6 8 54-28 69 65.7
3
Лига чемпионов
Интер М35 21 3 11 66-37 66 62.9
4
Лига чемпионов
Лацио35 19 8 8 54-28 65 61.9
5
Лига Европы
Милан35 17 10 8 55-41 61 58.1
6
Квалификация Лиги конференций
Рома35 17 8 10 45-33 59 56.2
7 Аталанта35 17 7 11 56-42 58 55.2
8 Фиорентина35 13 10 12 47-40 49 46.7
9 Монца35 13 10 12 44-45 49 46.7
10 Торино35 13 10 12 37-39 49 46.7
11 Болонья35 12 11 12 43-44 47 44.8
12 Удинезе35 11 13 11 45-43 46 43.8
13 Сассуоло35 12 8 15 43-54 44 41.9
14 Эмполи35 9 12 14 32-45 39 37.1
15 Салернитана35 8 14 13 43-56 38 36.2
16 Лечче35 7 11 17 30-43 32 30.5
17 Верона35 7 9 19 28-52 30 28.6
18
Зона вылета
Специя35 6 12 17 30-56 30 28.6
19
Зона вылета
Кремонезе35 4 12 19 31-61 24 22.9
20
Зона вылета
Сампдория35 3 9 23 21-62 18 17.1

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