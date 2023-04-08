22:21 ()
Свернуть список

Славия-Мозырь - Слуцк 19 Мая прямая трансляция

Стадион: Юность (Мозырь, Беларусь), вместимость: 5353
19 Мая 2023 года в 19:10 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 9-й тур
Славия-Мозырь
Слуцк

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Славия-Мозырь - Слуцк, которое состоится 19 Мая 2023 года в 19:10 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Юность (Мозырь, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Славия-Мозырь
Мозырь
Слуцк
Слуцк
История личных встреч
12.03.2023 Кубок Беларуси 1/4 финала. 2-й матч Слуцк1 : 0Славия-Мозырь
05.03.2023 Кубок Беларуси 1/4 финала. 1-й матч Славия-Мозырь2 : 0Слуцк
09.09.2022 Беларусь - Высшая лига 21-й тур Славия-Мозырь1 : 1Слуцк
30.04.2022 Беларусь - Высшая лига 6-й тур Слуцк1 : 0Славия-Мозырь
29.08.2021 Беларусь - Высшая лига 21-й тур Слуцк2 : 1Славия-Мозырь
23.04.2021 Беларусь - Высшая лига 6-й тур Славия-Мозырь3 : 1Слуцк
03.07.2020 Беларусь - Высшая лига 16-й тур Славия-Мозырь3 : 1Слуцк
22.03.2020 Беларусь - Высшая лига 1-й тур Слуцк3 : 1Славия-Мозырь
26.10.2019 Беларусь - Высшая лига 26-й тур Слуцк0 : 0Славия-Мозырь
15.06.2019 Беларусь - Высшая лига 11-й тур Славия-Мозырь1 : 1Слуцк
10.05.2023 Кубок Беларуси 1/2 финала. 2-й матч 0 : 0Славия-Мозырь
05.05.2023 Беларусь - Высшая лига 7-й тур 0 : 1Славия-Мозырь
29.04.2023 Беларусь - Высшая лига 6-й тур Славия-Мозырь0 : 1
22.04.2023 Беларусь - Высшая лига 5-й тур 1 : 1Славия-Мозырь
18.04.2023 Кубок Беларуси 1/2 финала. 1-й матч Славия-Мозырь0 : 1
12.05.2023 Беларусь - Высшая лига 8-й тур Слуцк1 : 1
05.05.2023 Беларусь - Высшая лига 7-й тур 1 : 1Слуцк
28.04.2023 Беларусь - Высшая лига 6-й тур Слуцк2 : 1
21.04.2023 Беларусь - Высшая лига 5-й тур 3 : 2Слуцк
15.04.2023 Беларусь - Высшая лига 4-й тур Слуцк2 : 0
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиООШтраф% очков
1
Квалификация Лиги чемпионов
Динамо Мн8 7 0 1 19-4 21 87.5
2
Квалификация Лиги конференций
Торпедо-БелАЗ7 5 2 0 9-4 17 81.0
3
Квалификация Лиги конференций
Неман7 5 1 1 13-6 16 76.2
4 БАТЭ8 4 2 2 14-9 14 58.3
5 Славия-Мозырь7 3 1 3 7-7 10 47.6
6 Ислочь7 3 1 3 11-7 10 47.6
7 Сморгонь8 3 0 5 8-17 9 37.5
8 Слуцк8 2 3 3 10-11 9 37.5
9 Минск8 1 4 3 7-8 7 29.2
10 Гомель7 1 4 2 8-13 7 33.3
11 Нафтан8 1 2 5 4-11 5 20.8
12 Динамо-Брест8 1 0 7 5-14 3 12.5
13 Белшина7 1 2 4 3-9 -5 -10 -23.8
14 Энергетик-БГУ7 2 1 4 4-9 -13 -20 -61.9
15
Зона вылета
Шахтёр С7 5 1 1 11-4 -14 -30 -66.7

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close