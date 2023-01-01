Австрия - Германия 19 Мая прямая трансляция
Стадион: Нокиа-Арена (Тампере, Финляндия), вместимость: 13455
19 Мая 2023 года в 20:20 (+03:00). ЧМ-2023, Группа A
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Австрия - Германия, которое состоится 19 Мая 2023 года в 20:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2023, оно проводится на стадионе: Нокиа-Арена (Тампере, Финляндия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Австрия
Германия
Главные тренеры
|Роджер Бадер
|Харольд Крайс
История личных встреч
|11.05.2015
|ЧМ-2015
|Группа A. 6-й тур
|2 : 3 Б
|08.05.2013
|ЧМ-2013
|Группа B. 4-й тур
|0 : 2
|03.05.2009
|ЧМ-2009
|Группа G. 2-й тур
|0 : 1
|17.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа A
|4 : 1
|16.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа A
|6 : 2
|14.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа A
|5 : 0
|13.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа A
|2 : 1 ОТ
|23.05.2022
|ЧМ-2022
|Группа B
|5 : 3
|15.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа A
|2 : 3
|13.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа A
|3 : 4
|12.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа A
|1 : 0
|26.05.2022
|ЧМ-2022
|1/4 финала
|1 : 4
|24.05.2022
|ЧМ-2022
|Группа A
|3 : 4 Б
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|США
|4
|12
| 2
1/4 финала
|Швеция
|4
|11
| 3
1/4 финала
|Дания
|3
|8
| 4
1/4 финала
|Финляндия
|4
|7
|5
|Франция
|4
|4
|6
|Венгрия
|4
|2
|7
|Австрия
|4
|1
| 8
Зона вылета
|Германия
|3
|0
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Канада
|4
|11
| 2
1/4 финала
|Чехия
|4
|10
| 3
1/4 финала
|Швейцария
|3
|9
| 4
1/4 финала
|Латвия
|4
|5
|5
|Словакия
|3
|4
|6
|Норвегия
|4
|4
|7
|Казахстан
|4
|2
| 8
Зона вылета
|Словения
|4
|0