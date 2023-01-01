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Австрия - Германия 19 Мая прямая трансляция

Стадион: Нокиа-Арена (Тампере, Финляндия), вместимость: 13455
19 Мая 2023 года в 20:20 (+03:00). ЧМ-2023, Группа A
Австрия
Германия

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Австрия - Германия, которое состоится 19 Мая 2023 года в 20:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2023, оно проводится на стадионе: Нокиа-Арена (Тампере, Финляндия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Австрия
Германия
Главные тренеры
ШвейцарияРоджер Бадер
ГерманияХарольд Крайс
История личных встреч
11.05.2015 ЧМ-2015 Группа A. 6-й тур Германия2 : 3 БАвстрия
08.05.2013 ЧМ-2013 Группа B. 4-й тур Австрия0 : 2Германия
03.05.2009 ЧМ-2009 Группа G. 2-й тур Германия0 : 1Австрия
17.05.2023 ЧМ-2023 Группа A 4 : 1Австрия
16.05.2023 ЧМ-2023 Группа A 6 : 2Австрия
14.05.2023 ЧМ-2023 Группа A 5 : 0Австрия
13.05.2023 ЧМ-2023 Группа A 2 : 1 ОТАвстрия
23.05.2022 ЧМ-2022 Группа B Австрия5 : 3
15.05.2023 ЧМ-2023 Группа A Германия2 : 3
13.05.2023 ЧМ-2023 Группа A Германия3 : 4
12.05.2023 ЧМ-2023 Группа A 1 : 0Германия
26.05.2022 ЧМ-2022 1/4 финала Германия1 : 4
24.05.2022 ЧМ-2022 Группа A Германия3 : 4 Б
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
1/4 финала
США412
2
1/4 финала
Швеция411
3
1/4 финала
Дания38
4
1/4 финала
Финляндия47
5 Франция44
6 Венгрия42
7 Австрия41
8
Зона вылета
Германия30
Группа B
КомандаИО
1
1/4 финала
Канада411
2
1/4 финала
Чехия410
3
1/4 финала
Швейцария39
4
1/4 финала
Латвия45
5 Словакия34
6 Норвегия44
7 Казахстан42
8
Зона вылета
Словения40

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