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Латвия - Словения 19 Мая прямая трансляция

Стадион: Арена-Рига (Рига, Латвия), вместимость: 10300
19 Мая 2023 года в 16:20 (+03:00). ЧМ-2023, Группа B
Латвия
Словения

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Латвия - Словения, которое состоится 19 Мая 2023 года в 16:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2023, оно проводится на стадионе: Арена-Рига (Рига, Латвия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Латвия
Словения
Главные тренеры
ЛатвияХарийс Витолиньш
СловенияМатьяж Копитар
История личных встреч
05.05.2011 ЧМ-2011 Группа G. 1-й тур Словения5 : 2Латвия
07.05.2008 ЧМ-2008 Группа B. 3-й тур Словения0 : 3Латвия
17.05.2023 ЧМ-2023 Группа B Латвия2 : 1
15.05.2023 ЧМ-2023 Группа B 3 : 4 ОТЛатвия
13.05.2023 ЧМ-2023 Группа B 2 : 1Латвия
12.05.2023 ЧМ-2023 Группа B Латвия0 : 6
24.05.2022 ЧМ-2022 Группа B 1 : 0Латвия
18.05.2023 ЧМ-2023 Группа B 6 : 2Словения
16.05.2023 ЧМ-2023 Группа B Словения0 : 1
14.05.2023 ЧМ-2023 Группа B Словения2 : 5
13.05.2023 ЧМ-2023 Группа B 7 : 0Словения
29.08.2021 Олимпийские игры (м) - квалификация Группа F. 3-й тур 4 : 1
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
1/4 финала
США412
2
1/4 финала
Швеция411
3
1/4 финала
Дания38
4
1/4 финала
Финляндия47
5 Франция44
6 Венгрия42
7 Австрия41
8
Зона вылета
Германия30
Группа B
КомандаИО
1
1/4 финала
Канада411
2
1/4 финала
Чехия410
3
1/4 финала
Швейцария39
4
1/4 финала
Латвия45
5 Словакия34
6 Норвегия44
7 Казахстан42
8
Зона вылета
Словения40

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