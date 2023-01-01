Казахстан - Словакия 19 Мая прямая трансляция

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У родоначальников хоккея есть мощный стимул выиграть турнир в 2023 году.Погружаемся в историю: Канадские и русские гегемоны и чемпион, о котором вы не знали. Все победители ЧМ по хоккею

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Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа чемпионата мира по хоккею: Казахстан — Словакия. Это соперники по группе B. Начало встречи запланировано на 20:20 по московскому времени.