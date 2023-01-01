Казахстан - Словакия 19 Мая прямая трансляция
Стадион: Арена-Рига (Рига, Латвия), вместимость: 10300
19 Мая 2023 года в 20:20 (+03:00). ЧМ-2023, Группа B
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Казахстан - Словакия, которое состоится 19 Мая 2023 года в 20:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2023, оно проводится на стадионе: Арена-Рига (Рига, Латвия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Казахстан
Словакия
Главные тренеры
|Галым Баубекович Мамбеталиев
|Крэйг Рэмзи
История личных встреч
|20.05.2022
|ЧМ-2022
|Группа A
|3 : 4
|09.05.2012
|ЧМ-2012
|Группа A. 4-й тур
|4 : 2
|13.05.2010
|ЧМ-2010
|Группа A. 3-й тур
|1 : 5
|17.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа B
|5 : 1
|16.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа B
|5 : 0
|14.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа B
|5 : 1
|13.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа B
|3 : 4 Б
|07.05.2023
|1XBET Qazaqstan Hockey Open
|Qazaqstan Hockey Open
|0 : 6
|15.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа B
|1 : 2 Б
|13.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа B
|2 : 1
|12.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа B
|2 : 3
|26.05.2022
|ЧМ-2022
|1/4 финала
|4 : 2
|24.05.2022
|ЧМ-2022
|Группа A
|7 : 1
Текстовая трансляция
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У родоначальников хоккея есть мощный стимул выиграть турнир в 2023 году.Погружаемся в историю: Канадские и русские гегемоны и чемпион, о котором вы не знали. Все победители ЧМ по хоккею
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Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа чемпионата мира по хоккею: Казахстан — Словакия. Это соперники по группе B. Начало встречи запланировано на 20:20 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|США
|4
|12
| 2
1/4 финала
|Швеция
|4
|11
| 3
1/4 финала
|Дания
|3
|8
| 4
1/4 финала
|Финляндия
|4
|7
|5
|Франция
|4
|4
|6
|Венгрия
|4
|2
|7
|Австрия
|4
|1
| 8
Зона вылета
|Германия
|3
|0
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Канада
|4
|11
| 2
1/4 финала
|Чехия
|4
|10
| 3
1/4 финала
|Швейцария
|3
|9
| 4
1/4 финала
|Латвия
|4
|5
|5
|Словакия
|3
|4
|6
|Норвегия
|4
|4
|7
|Казахстан
|4
|2
| 8
Зона вылета
|Словения
|4
|0