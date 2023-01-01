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Казахстан - Словакия 19 Мая прямая трансляция

Стадион: Арена-Рига (Рига, Латвия), вместимость: 10300
19 Мая 2023 года в 20:20 (+03:00). ЧМ-2023, Группа B
Казахстан
Словакия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Казахстан - Словакия, которое состоится 19 Мая 2023 года в 20:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2023, оно проводится на стадионе: Арена-Рига (Рига, Латвия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Казахстан
Словакия
Главные тренеры
КазахстанГалым Баубекович Мамбеталиев
КанадаКрэйг Рэмзи
История личных встреч
20.05.2022 ЧМ-2022 Группа A Казахстан3 : 4Словакия
09.05.2012 ЧМ-2012 Группа A. 4-й тур Словакия4 : 2Казахстан
13.05.2010 ЧМ-2010 Группа A. 3-й тур Казахстан1 : 5Словакия
17.05.2023 ЧМ-2023 Группа B 5 : 1Казахстан
16.05.2023 ЧМ-2023 Группа B 5 : 0Казахстан
14.05.2023 ЧМ-2023 Группа B 5 : 1Казахстан
13.05.2023 ЧМ-2023 Группа B 3 : 4 БКазахстан
07.05.2023 1XBET Qazaqstan Hockey Open Qazaqstan Hockey Open Казахстан0 : 6
15.05.2023 ЧМ-2023 Группа B Словакия1 : 2 Б
13.05.2023 ЧМ-2023 Группа B Словакия2 : 1
12.05.2023 ЧМ-2023 Группа B Словакия2 : 3
26.05.2022 ЧМ-2022 1/4 финала 4 : 2Словакия
24.05.2022 ЧМ-2022 Группа A Словакия7 : 1
Текстовая трансляция
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У родоначальников хоккея есть мощный стимул выиграть турнир в 2023 году.Погружаемся в историю: Канадские и русские гегемоны и чемпион, о котором вы не знали. Все победители ЧМ по хоккею
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Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа чемпионата мира по хоккею: Казахстан — Словакия. Это соперники по группе B. Начало встречи запланировано на 20:20 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
1/4 финала
США412
2
1/4 финала
Швеция411
3
1/4 финала
Дания38
4
1/4 финала
Финляндия47
5 Франция44
6 Венгрия42
7 Австрия41
8
Зона вылета
Германия30
Группа B
КомандаИО
1
1/4 финала
Канада411
2
1/4 финала
Чехия410
3
1/4 финала
Швейцария39
4
1/4 финала
Латвия45
5 Словакия34
6 Норвегия44
7 Казахстан42
8
Зона вылета
Словения40

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