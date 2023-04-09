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Локомотив М - Факел 20 Мая прямая трансляция

Стадион: РЖД Арена (Локомотив) (Москва, Россия), вместимость: 28800
20 Мая 2023 года в 14:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 28-й тур
Главный судья: Алексей Амелин (Тула, Россия);
Локомотив М
Факел

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Локомотив М - Факел, которое состоится 20 Мая 2023 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 28-й тур, оно проводится на стадионе: РЖД Арена (Локомотив) (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Локомотив М
Москва
Факел
Воронеж
Главные тренеры
РоссияМихаил Михайлович Галактионов
РоссияВадим Валентинович Евсеев
История личных встреч
11.09.2022 МИР Российская Премьер-лига 9-й тур Факел2 : 0Локомотив М
03.07.2022 Товарищеские матчи (клубы) - 2022 Товарищеские матчи Локомотив М4 : 2Факел
22.07.2001 Чемпионат России Высший дивизион - 2001 18-й тур Факел2 : 0Локомотив М
07.04.2001 Чемпионат России Высший дивизион - 2001 4-й тур Локомотив М1 : 0Факел
22.07.2000 Чемпионат России Высший дивизион - 2000 18-й тур Факел0 : 0Локомотив М
15.04.2000 Чемпионат России Высший дивизион - 2000 4-й тур Локомотив М1 : 0Факел
09.08.1997 Чемпионат России Высшая лига - 1997 22-й тур Локомотив М2 : 0Факел
12.04.1997 Чемпионат России Высшая лига - 1997 5-й тур Факел1 : 0Локомотив М
10.07.1992 Чемпионат России Высшая лига - 1992 13-й тур Локомотив М0 : 0Факел
25.04.1992 Чемпионат России Высшая лига - 1992 6-й тур Факел1 : 1Локомотив М
14.05.2023 МИР Российская Премьер-лига 27-й тур 1 : 1Локомотив М
08.05.2023 МИР Российская Премьер-лига 26-й тур Локомотив М3 : 0
30.04.2023 МИР Российская Премьер-лига 25-й тур Локомотив М5 : 1
23.04.2023 МИР Российская Премьер-лига 24-й тур 1 : 1Локомотив М
16.04.2023 МИР Российская Премьер-лига 23-й тур 1 : 4Локомотив М
14.05.2023 МИР Российская Премьер-лига 27-й тур Факел1 : 0
06.05.2023 МИР Российская Премьер-лига 26-й тур 0 : 2Факел
28.04.2023 МИР Российская Премьер-лига 25-й тур 0 : 2Факел
22.04.2023 МИР Российская Премьер-лига 24-й тур Факел1 : 3
16.04.2023 МИР Российская Премьер-лига 23-й тур Факел1 : 1
Текстовая трансляция
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Специально для «Чемпионата» судейство в 27-м туре РПЛ традиционно разобрал футбольный арбитр Игорь Федотов.Экспертиза Игоря Федотова:Эксклюзив «Теперь «Спартак» может снова начать звонить руководству арбитров». Судейство в туре РПЛ 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 28-го тура РПЛ: «Локомотив» — «Факел». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1 Зенит27 20 5 2 70-17 65 80.2
2 ЦСКА27 16 6 5 51-24 54 66.7
3 Ростов27 14 8 5 44-35 50 61.7
4 Спартак М27 14 8 5 58-36 50 61.7
5 Ахмат27 14 4 9 44-34 46 56.8
6 Краснодар27 12 7 8 57-44 43 53.1
7 Динамо М27 12 6 9 44-38 42 51.9
8 Оренбург27 12 3 12 50-52 39 48.1
9 Сочи27 11 4 12 36-48 37 45.7
10 Локомотив М27 10 6 11 46-43 36 44.4
11 Урал27 8 6 13 29-42 30 37.0
12 Факел27 5 12 10 34-45 27 33.3
13 Крылья Советов27 6 8 13 27-43 26 32.1
14 Пари Нижний Новгород27 6 5 16 27-50 23 28.4
15
Зона вылета
Химки27 4 6 17 25-59 18 22.2
16
Зона вылета
Торпедо М27 3 4 20 20-52 13 16.0

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