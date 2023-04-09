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Торпедо М - Динамо М 20 Мая прямая трансляция

Стадион: Лужники (Москва, Россия), вместимость: 84745
20 Мая 2023 года в 16:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 28-й тур
Главный судья: Василий Казарцев (Санкт-Петербург, Россия);
Торпедо М
Динамо М

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торпедо М - Динамо М, которое состоится 20 Мая 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Лужники (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Торпедо М
Москва
Динамо М
Москва
Главные тренеры
ИспанияЖозеп Клотет
СербияСлавиша Йоканович
История личных встреч
24.07.2022 МИР Российская Премьер-лига 2-й тур Динамо М4 : 0Торпедо М
26.09.2018 Кубок России 1/16 финала Торпедо М0 : 1Динамо М
10.05.2015 Россия - Премьер-Лига 27-й тур Динамо М0 : 0Торпедо М
22.09.2014 Россия - Премьер-Лига 8-й тур Торпедо М1 : 3Динамо М
26.09.2012 Кубок России 1/16 финала Торпедо М0 : 3 ТДинамо М
18.11.2006 Россия - Премьер-Лига - 2006 29-й тур Динамо М2 : 1Торпедо М
04.08.2006 Россия - Премьер-Лига - 2006 14-й тур Торпедо М3 : 0Динамо М
24.07.2005 Россия - Премьер-Лига - 2005 17-й тур Торпедо М2 : 1Динамо М
20.03.2005 Россия - Премьер-Лига - 2005 2-й тур Динамо М2 : 1Торпедо М
17.10.2004 Россия - Премьер-Лига - 2004 26-й тур Торпедо М3 : 1Динамо М
13.05.2023 МИР Российская Премьер-лига 27-й тур 3 : 0Торпедо М
06.05.2023 МИР Российская Премьер-лига 26-й тур Торпедо М1 : 5
30.04.2023 МИР Российская Премьер-лига 25-й тур 3 : 1Торпедо М
22.04.2023 МИР Российская Премьер-лига 24-й тур 4 : 2Торпедо М
15.04.2023 МИР Российская Премьер-лига 23-й тур Торпедо М1 : 2
14.05.2023 МИР Российская Премьер-лига 27-й тур Динамо М0 : 3
06.05.2023 МИР Российская Премьер-лига 26-й тур 0 : 1Динамо М
28.04.2023 МИР Российская Премьер-лига 25-й тур Динамо М0 : 2
22.04.2023 МИР Российская Премьер-лига 24-й тур 3 : 1Динамо М
15.04.2023 МИР Российская Премьер-лига 23-й тур Динамо М3 : 1
Текстовая трансляция
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Исполняющим обязанности главного тренера стал 32-летний Павел Алпатов.Алпатов работает в системе «Динамо» с 2015 года: Мыл раздевалки и работал в магазине. 7 фактов о новом тренере «Динамо» 0'Славиша Йоканович уволен. Зря тянули — расставаться нужно было ещё зимой.Йокановича нужно было увольнять ещё зимой — и вот почему: Наконец-то «Динамо» уволило Йокановича. Этот суицид всё-таки закончился 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 28-го тура РПЛ: «Торпедо» — «Динамо». Начало московского дерби запланировано на 16:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1 Зенит27 20 5 2 70-17 65 80.2
2 ЦСКА27 16 6 5 51-24 54 66.7
3 Ростов27 14 8 5 44-35 50 61.7
4 Спартак М27 14 8 5 58-36 50 61.7
5 Ахмат27 14 4 9 44-34 46 56.8
6 Краснодар27 12 7 8 57-44 43 53.1
7 Динамо М27 12 6 9 44-38 42 51.9
8 Оренбург27 12 3 12 50-52 39 48.1
9 Сочи27 11 4 12 36-48 37 45.7
10 Локомотив М27 10 6 11 46-43 36 44.4
11 Урал27 8 6 13 29-42 30 37.0
12 Факел27 5 12 10 34-45 27 33.3
13 Крылья Советов27 6 8 13 27-43 26 32.1
14 Пари Нижний Новгород27 6 5 16 27-50 23 28.4
15
Зона вылета
Химки27 4 6 17 25-59 18 22.2
16
Зона вылета
Торпедо М27 3 4 20 20-52 13 16.0

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