Торпедо М - Динамо М 20 Мая прямая трансляция
Стадион: Лужники (Москва, Россия), вместимость: 84745
20 Мая 2023 года в 16:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 28-й тур
Главный судья: Василий Казарцев (Санкт-Петербург, Россия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торпедо М - Динамо М, которое состоится 20 Мая 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Лужники (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Торпедо М
Москва
Динамо М
Москва
Главные тренеры
|Жозеп Клотет
|Славиша Йоканович
История личных встреч
|24.07.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|2-й тур
|4 : 0
|26.09.2018
|Кубок России
|1/16 финала
|0 : 1
|10.05.2015
|Россия - Премьер-Лига
|27-й тур
|0 : 0
|22.09.2014
|Россия - Премьер-Лига
|8-й тур
|1 : 3
|26.09.2012
|Кубок России
|1/16 финала
|0 : 3 Т
|18.11.2006
|Россия - Премьер-Лига - 2006
|29-й тур
|2 : 1
|04.08.2006
|Россия - Премьер-Лига - 2006
|14-й тур
|3 : 0
|24.07.2005
|Россия - Премьер-Лига - 2005
|17-й тур
|2 : 1
|20.03.2005
|Россия - Премьер-Лига - 2005
|2-й тур
|2 : 1
|17.10.2004
|Россия - Премьер-Лига - 2004
|26-й тур
|3 : 1
|13.05.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|27-й тур
|3 : 0
|06.05.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|26-й тур
|1 : 5
|30.04.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|25-й тур
|3 : 1
|22.04.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|24-й тур
|4 : 2
|15.04.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|23-й тур
|1 : 2
|14.05.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|27-й тур
|0 : 3
|06.05.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|26-й тур
|0 : 1
|28.04.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|25-й тур
|0 : 2
|22.04.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|24-й тур
|3 : 1
|15.04.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|23-й тур
|3 : 1
Текстовая трансляция
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Исполняющим обязанности главного тренера стал 32-летний Павел Алпатов.Алпатов работает в системе «Динамо» с 2015 года: Мыл раздевалки и работал в магазине. 7 фактов о новом тренере «Динамо» 0'Славиша Йоканович уволен. Зря тянули — расставаться нужно было ещё зимой.Йокановича нужно было увольнять ещё зимой — и вот почему: Наконец-то «Динамо» уволило Йокановича. Этот суицид всё-таки закончился 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 28-го тура РПЛ: «Торпедо» — «Динамо». Начало московского дерби запланировано на 16:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
|1
|Зенит
|27
|20
|5
|2
|70-17
|65
|80.2
|2
|ЦСКА
|27
|16
|6
|5
|51-24
|54
|66.7
|3
|Ростов
|27
|14
|8
|5
|44-35
|50
|61.7
|4
|Спартак М
|27
|14
|8
|5
|58-36
|50
|61.7
|5
|Ахмат
|27
|14
|4
|9
|44-34
|46
|56.8
|6
|Краснодар
|27
|12
|7
|8
|57-44
|43
|53.1
|7
|Динамо М
|27
|12
|6
|9
|44-38
|42
|51.9
|8
|Оренбург
|27
|12
|3
|12
|50-52
|39
|48.1
|9
|Сочи
|27
|11
|4
|12
|36-48
|37
|45.7
|10
|Локомотив М
|27
|10
|6
|11
|46-43
|36
|44.4
|11
|Урал
|27
|8
|6
|13
|29-42
|30
|37.0
|12
|Факел
|27
|5
|12
|10
|34-45
|27
|33.3
|13
|Крылья Советов
|27
|6
|8
|13
|27-43
|26
|32.1
|14
|Пари Нижний Новгород
|27
|6
|5
|16
|27-50
|23
|28.4
| 15
Зона вылета
|Химки
|27
|4
|6
|17
|25-59
|18
|22.2
| 16
Зона вылета
|Торпедо М
|27
|3
|4
|20
|20-52
|13
|16.0