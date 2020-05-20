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Оренбург - Зенит 20 Мая прямая трансляция

Стадион: Газовик (Оренбург, Россия), вместимость: 7500
20 Мая 2023 года в 16:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 28-й тур
Главный судья: Алексей Сухой (Люберцы, Россия);
Оренбург
Зенит

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Оренбург - Зенит, которое состоится 20 Мая 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Газовик (Оренбург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Оренбург
Оренбург
Зенит
Санкт-Петербург
Главные тренеры
ЧехияМарцел Личка
РоссияСергей Богданович Семак
История личных встреч
11.09.2022 МИР Российская Премьер-лига 9-й тур Зенит8 : 0Оренбург
15.07.2020 Россия - Премьер-Лига 29-й тур Зенит4 : 1Оренбург
28.07.2019 Россия - Премьер-Лига 3-й тур Оренбург0 : 2Зенит
31.03.2019 Россия - Премьер-Лига 21-й тур Зенит3 : 1Оренбург
16.09.2018 Россия - Премьер-Лига 7-й тур Оренбург1 : 2Зенит
26.04.2017 Россия - Премьер-Лига 25-й тур Оренбург0 : 1Зенит
24.10.2016 Россия - Премьер-Лига 11-й тур Зенит1 : 0Оренбург
13.05.2023 МИР Российская Премьер-лига 27-й тур 2 : 1Оренбург
07.05.2023 МИР Российская Премьер-лига 26-й тур 2 : 1Оренбург
30.04.2023 МИР Российская Премьер-лига 25-й тур Оренбург1 : 0
22.04.2023 МИР Российская Премьер-лига 24-й тур 1 : 3Оренбург
16.04.2023 МИР Российская Премьер-лига 23-й тур Оренбург1 : 4
13.05.2023 МИР Российская Премьер-лига 27-й тур Зенит2 : 2
07.05.2023 МИР Российская Премьер-лига 26-й тур Зенит3 : 2
29.04.2023 МИР Российская Премьер-лига 25-й тур 1 : 5Зенит
22.04.2023 МИР Российская Премьер-лига 24-й тур Зенит3 : 1
16.04.2023 МИР Российская Премьер-лига 23-й тур 0 : 0Зенит
Текстовая трансляция
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После пятого подряд чемпионства «Зенита» запустилась обновлённая дискуссия о его гегемонии.5 пунктов, чтобы построить похожую империю: «Спартаку» и остальным топам ничего не мешает быть как «Зенит». Что для этого нужно? 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 28-го тура РПЛ: «Оренбург» — «Зенит». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1 Зенит27 20 5 2 70-17 65 80.2
2 ЦСКА27 16 6 5 51-24 54 66.7
3 Ростов27 14 8 5 44-35 50 61.7
4 Спартак М27 14 8 5 58-36 50 61.7
5 Ахмат27 14 4 9 44-34 46 56.8
6 Краснодар27 12 7 8 57-44 43 53.1
7 Динамо М27 12 6 9 44-38 42 51.9
8 Оренбург27 12 3 12 50-52 39 48.1
9 Сочи27 11 4 12 36-48 37 45.7
10 Локомотив М27 10 6 11 46-43 36 44.4
11 Урал27 8 6 13 29-42 30 37.0
12 Факел27 5 12 10 34-45 27 33.3
13 Крылья Советов27 6 8 13 27-43 26 32.1
14 Пари Нижний Новгород27 6 5 16 27-50 23 28.4
15
Зона вылета
Химки27 4 6 17 25-59 18 22.2
16
Зона вылета
Торпедо М27 3 4 20 20-52 13 16.0

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