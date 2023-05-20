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Ахмат - Химки 20 Мая прямая трансляция

Стадион: Ахмат-Арена (Грозный, Россия), вместимость: 30597
20 Мая 2023 года в 19:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 28-й тур
Главный судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия);
Ахмат
Химки

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ахмат - Химки, которое состоится 20 Мая 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Ахмат-Арена (Грозный, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ахмат
Грозный
Химки
Химки
Главные тренеры
РоссияСергей Абуезидович Ташуев
РоссияАндрей Викторович Талалаев
История личных встреч
05.02.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Ахмат1 : 0Химки
14.08.2022 МИР Российская Премьер-лига 5-й тур Химки1 : 3Ахмат
12.12.2021 Россия - Премьер-Лига 18-й тур Ахмат4 : 1Химки
17.10.2021 Россия - Премьер-Лига 11-й тур Химки2 : 0Ахмат
17.04.2021 Россия - Премьер-Лига 26-й тур Ахмат3 : 1Химки
22.08.2020 Россия - Премьер-Лига 4-й тур Химки1 : 2Ахмат
28.10.2015 Кубок России 1/8 финала Ахмат2 : 1 ДВХимки
03.10.2009 Россия - Премьер-Лига - 2009 24-й тур Химки1 : 2Ахмат
23.05.2009 Россия - Премьер-Лига - 2009 10-й тур Ахмат2 : 0Химки
28.09.2008 Россия - Премьер-Лига - 2008 23-й тур Ахмат1 : 0Химки
14.05.2023 МИР Российская Премьер-лига 27-й тур 0 : 3Ахмат
06.05.2023 МИР Российская Премьер-лига 26-й тур 1 : 5Ахмат
29.04.2023 МИР Российская Премьер-лига 25-й тур Ахмат1 : 3
23.04.2023 МИР Российская Премьер-лига 24-й тур Ахмат1 : 0
16.04.2023 МИР Российская Премьер-лига 23-й тур 1 : 1Ахмат
13.05.2023 МИР Российская Премьер-лига 27-й тур Химки1 : 1
06.05.2023 МИР Российская Премьер-лига 26-й тур Химки0 : 1
30.04.2023 МИР Российская Премьер-лига 25-й тур 5 : 1Химки
22.04.2023 МИР Российская Премьер-лига 24-й тур Химки4 : 2
15.04.2023 МИР Российская Премьер-лига 23-й тур 0 : 0Химки
Текстовая трансляция
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27-й тур РПЛ получился богатым на яркие выступления молодых футболистов.Рассказываем обо всех подробностях: В «Краснодаре» зажигают нигерийцы, а в «Ахмате» растёт звезда. Молодые в 27-м туре РПЛ 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 28-го тура РПЛ: «Ахмат» — «Химки». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1 Зенит27 20 5 2 70-17 65 80.2
2 ЦСКА27 16 6 5 51-24 54 66.7
3 Ростов27 14 8 5 44-35 50 61.7
4 Спартак М27 14 8 5 58-36 50 61.7
5 Ахмат27 14 4 9 44-34 46 56.8
6 Краснодар27 12 7 8 57-44 43 53.1
7 Динамо М27 12 6 9 44-38 42 51.9
8 Оренбург27 12 3 12 50-52 39 48.1
9 Сочи27 11 4 12 36-48 37 45.7
10 Локомотив М27 10 6 11 46-43 36 44.4
11 Урал27 8 6 13 29-42 30 37.0
12 Факел27 5 12 10 34-45 27 33.3
13 Крылья Советов27 6 8 13 27-43 26 32.1
14 Пари Нижний Новгород27 6 5 16 27-50 23 28.4
15
Зона вылета
Химки27 4 6 17 25-59 18 22.2
16
Зона вылета
Торпедо М27 3 4 20 20-52 13 16.0

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