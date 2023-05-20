Ахмат - Химки 20 Мая прямая трансляция
Стадион: Ахмат-Арена (Грозный, Россия), вместимость: 30597
20 Мая 2023 года в 19:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 28-й тур
Главный судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ахмат - Химки, которое состоится 20 Мая 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Ахмат-Арена (Грозный, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ахмат
Грозный
Химки
Химки
Главные тренеры
|Сергей Абуезидович Ташуев
|Андрей Викторович Талалаев
История личных встреч
|05.02.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|14.08.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 3
|12.12.2021
|Россия - Премьер-Лига
|18-й тур
|4 : 1
|17.10.2021
|Россия - Премьер-Лига
|11-й тур
|2 : 0
|17.04.2021
|Россия - Премьер-Лига
|26-й тур
|3 : 1
|22.08.2020
|Россия - Премьер-Лига
|4-й тур
|1 : 2
|28.10.2015
|Кубок России
|1/8 финала
|2 : 1 ДВ
|03.10.2009
|Россия - Премьер-Лига - 2009
|24-й тур
|1 : 2
|23.05.2009
|Россия - Премьер-Лига - 2009
|10-й тур
|2 : 0
|28.09.2008
|Россия - Премьер-Лига - 2008
|23-й тур
|1 : 0
|14.05.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|27-й тур
|0 : 3
|06.05.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|26-й тур
|1 : 5
|29.04.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|25-й тур
|1 : 3
|23.04.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|24-й тур
|1 : 0
|16.04.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|23-й тур
|1 : 1
|13.05.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|27-й тур
|1 : 1
|06.05.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|26-й тур
|0 : 1
|30.04.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|25-й тур
|5 : 1
|22.04.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|24-й тур
|4 : 2
|15.04.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|23-й тур
|0 : 0
Текстовая трансляция
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27-й тур РПЛ получился богатым на яркие выступления молодых футболистов.Рассказываем обо всех подробностях: В «Краснодаре» зажигают нигерийцы, а в «Ахмате» растёт звезда. Молодые в 27-м туре РПЛ 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 28-го тура РПЛ: «Ахмат» — «Химки». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
|1
|Зенит
|27
|20
|5
|2
|70-17
|65
|80.2
|2
|ЦСКА
|27
|16
|6
|5
|51-24
|54
|66.7
|3
|Ростов
|27
|14
|8
|5
|44-35
|50
|61.7
|4
|Спартак М
|27
|14
|8
|5
|58-36
|50
|61.7
|5
|Ахмат
|27
|14
|4
|9
|44-34
|46
|56.8
|6
|Краснодар
|27
|12
|7
|8
|57-44
|43
|53.1
|7
|Динамо М
|27
|12
|6
|9
|44-38
|42
|51.9
|8
|Оренбург
|27
|12
|3
|12
|50-52
|39
|48.1
|9
|Сочи
|27
|11
|4
|12
|36-48
|37
|45.7
|10
|Локомотив М
|27
|10
|6
|11
|46-43
|36
|44.4
|11
|Урал
|27
|8
|6
|13
|29-42
|30
|37.0
|12
|Факел
|27
|5
|12
|10
|34-45
|27
|33.3
|13
|Крылья Советов
|27
|6
|8
|13
|27-43
|26
|32.1
|14
|Пари Нижний Новгород
|27
|6
|5
|16
|27-50
|23
|28.4
| 15
Зона вылета
|Химки
|27
|4
|6
|17
|25-59
|18
|22.2
| 16
Зона вылета
|Торпедо М
|27
|3
|4
|20
|20-52
|13
|16.0