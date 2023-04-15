Борнмут - Манчестер Юнайтед 20 Мая прямая трансляция
Стадион: Виталити - Дин Корт (Борнмут, Англия), вместимость: 11700
20 Мая 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 37-й тур
Главный судья: Крис Кавана (Ланкашир, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Борнмут - Манчестер Юнайтед, которое состоится 20 Мая 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 37-й тур, оно проводится на стадионе: Виталити - Дин Корт (Борнмут, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Борнмут
Борнмут
Манчестер Юнайтед
Манчестер
|13
|вр
|Нето
|15
|зщ
|Адам Смит
|25
|зщ
|Маркос Сенеси
|5
|зщ
|Ллойд Келли
|18
|зщ
|Матиас Винья
|8
|пз
|Хефферсон Лерма
|14
|пз
|Джозеф Ротуэлл
|29
|пз
|Филип Биллинг
|10
|пз
|Райан Кристи
|11
|нп
|Данго Уаттара
|9
|нп
|Доминик Соланке
|1
|вр
|Давид де Хеа
|29
|зщ
|Аарон Ван-Биссака
|19
|зщ
|Рафаэль Варан
|2
|зщ
|Виктор Линделёф
|23
|зщ
|Люк Шоу
|18
|пз
|Каземиро
|14
|пз
|Кристиан Эриксен
|21
|пз
|Антони
|8
|пз
|Бруну Фернандеш
|25
|нп
|Джейдон Санчо
|9
|нп
|Антони Марсьяль
Главные тренеры
|Гари О'Нил
|Эрик тен Хаг
История личных встреч
|03.01.2023
|Англия - Премьер-лига
|19-й тур
|3 : 0
|04.07.2020
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|5 : 2
|02.11.2019
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|1 : 0
|30.12.2018
|Англия - Премьер-лига
|20-й тур
|4 : 1
|03.11.2018
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|1 : 2
|18.04.2018
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|0 : 2
|13.12.2017
|Англия - Премьер-лига
|17-й тур
|1 : 0
|04.03.2017
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|1 : 1
|14.08.2016
|Англия - Премьер-лига
|1-й тур
|1 : 3
|17.05.2016
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|3 : 1
|13.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|2 : 0
|06.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|1 : 3
|30.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|4 : 1
|27.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|0 : 1
|23.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|0 : 4
|13.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|2 : 0
|07.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|1 : 0
|04.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|1 : 0
|30.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|1 : 0
|27.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|2 : 2
Текстовая трансляция
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Великие финалы Лиги чемпионов, унижения соперников в чемпионате Англии, тренерские ходы и игры разума.Мы решили собрать рейтинг матчей сэра Алекса:Рейтинг 10 лучших матчей сэра Алекса Фергюсона как тренера. Тут не только «Манчестер Юнайтед» 0'Спустя 10 лет после завершения карьеры великого тренера вспоминаем малоизвестные факты его биографии.За 27 лет в «МЮ» Фергюсону приходилось разруливать множество сложнейших ситуаций: «Ругался и грозился сломать нос». Единственный матч Фергюсона за «МЮ» как игрока — огонь 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 37-го тура АПЛ: «Борнмут» — «Манчестер Юнайтед». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|35
|27
|4
|4
|92-31
|85
|81.0
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|36
|25
|6
|5
|83-42
|81
|75.0
| 3
Лига чемпионов
|Ньюкасл Юнайтед
|36
|19
|12
|5
|67-32
|69
|63.9
| 4
Лига чемпионов
|Манчестер Юнайтед
|35
|20
|6
|9
|51-41
|66
|62.9
| 5
Лига Европы
|Ливерпуль
|36
|19
|8
|9
|70-42
|65
|60.2
| 6
Лига конференций
|Брайтон энд Хоув Альбион
|35
|17
|7
|11
|67-49
|58
|55.2
|7
|Тоттенхэм Хотспур
|36
|17
|6
|13
|65-59
|57
|52.8
|8
|Астон Вилла
|36
|17
|6
|13
|48-44
|57
|52.8
|9
|Брентфорд
|36
|13
|14
|9
|54-45
|53
|49.1
|10
|Фулхэм
|36
|15
|6
|15
|52-49
|51
|47.2
|11
|Челси
|35
|11
|10
|14
|36-41
|43
|41.0
|12
|Кристал Пэлас
|36
|11
|10
|15
|37-46
|43
|39.8
|13
|Вулверхэмптон
|36
|11
|7
|18
|30-52
|40
|37.0
|14
|Борнмут
|36
|11
|6
|19
|37-69
|39
|36.1
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|36
|10
|7
|19
|38-52
|37
|34.3
|16
|Ноттингем Форест
|36
|8
|10
|18
|36-67
|34
|31.5
|17
|Эвертон
|36
|7
|11
|18
|32-56
|32
|29.6
| 18
Зона вылета
|Лидс Юнайтед
|36
|7
|10
|19
|46-71
|31
|28.7
| 19
Зона вылета
|Лестер Сити
|36
|8
|6
|22
|49-67
|30
|27.8
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|36
|6
|6
|24
|31-66
|24
|22.2