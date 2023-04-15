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Борнмут - Манчестер Юнайтед 20 Мая прямая трансляция

Стадион: Виталити - Дин Корт (Борнмут, Англия), вместимость: 11700
20 Мая 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 37-й тур
Главный судья: Крис Кавана (Ланкашир, Англия);
Борнмут
Манчестер Юнайтед

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Борнмут - Манчестер Юнайтед, которое состоится 20 Мая 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 37-й тур, оно проводится на стадионе: Виталити - Дин Корт (Борнмут, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Борнмут
Борнмут
Манчестер Юнайтед
Манчестер
13Бразилиявр Нето
15АнглиязщАдам Смит
25АргентиназщМаркос Сенеси
5АнглиязщЛлойд Келли
18УругвайзщМатиас Винья
8КолумбияпзХефферсон Лерма
14АнглияпзДжозеф Ротуэлл
29ДанияпзФилип Биллинг
10ШотландияпзРайан Кристи
11Буркина-ФасонпДанго Уаттара
9АнглиянпДоминик Соланке
1ИспанияврДавид де Хеа
29АнглиязщАарон Ван-Биссака
19ФранциязщРафаэль Варан
2ШвециязщВиктор Линделёф
23АнглиязщЛюк Шоу
18Бразилияпз Каземиро
14ДанияпзКристиан Эриксен
21Бразилияпз Антони
8ПортугалияпзБруну Фернандеш
25АнглиянпДжейдон Санчо
9ФранциянпАнтони Марсьяль
Главные тренеры
ВеликобританияГари О'Нил
НидерландыЭрик тен Хаг
История личных встреч
03.01.2023 Англия - Премьер-лига 19-й тур Манчестер Юнайтед3 : 0Борнмут
04.07.2020 Англия - Премьер-лига 33-й тур Манчестер Юнайтед5 : 2Борнмут
02.11.2019 Англия - Премьер-лига 11-й тур Борнмут1 : 0Манчестер Юнайтед
30.12.2018 Англия - Премьер-лига 20-й тур Манчестер Юнайтед4 : 1Борнмут
03.11.2018 Англия - Премьер-лига 11-й тур Борнмут1 : 2Манчестер Юнайтед
18.04.2018 Англия - Премьер-лига 35-й тур Борнмут0 : 2Манчестер Юнайтед
13.12.2017 Англия - Премьер-лига 17-й тур Манчестер Юнайтед1 : 0Борнмут
04.03.2017 Англия - Премьер-лига 27-й тур Манчестер Юнайтед1 : 1Борнмут
14.08.2016 Англия - Премьер-лига 1-й тур Борнмут1 : 3Манчестер Юнайтед
17.05.2016 Англия - Премьер-лига 38-й тур Манчестер Юнайтед3 : 1Борнмут
13.05.2023 Англия - Премьер-лига 36-й тур 2 : 0Борнмут
06.05.2023 Англия - Премьер-лига 35-й тур Борнмут1 : 3
30.04.2023 Англия - Премьер-лига 34-й тур Борнмут4 : 1
27.04.2023 Англия - Премьер-лига 33-й тур 0 : 1Борнмут
23.04.2023 Англия - Премьер-лига 32-й тур Борнмут0 : 4
13.05.2023 Англия - Премьер-лига 36-й тур Манчестер Юнайтед2 : 0
07.05.2023 Англия - Премьер-лига 35-й тур 1 : 0Манчестер Юнайтед
04.05.2023 Англия - Премьер-лига 28-й тур 1 : 0Манчестер Юнайтед
30.04.2023 Англия - Премьер-лига 34-й тур Манчестер Юнайтед1 : 0
27.04.2023 Англия - Премьер-лига 33-й тур 2 : 2Манчестер Юнайтед
Текстовая трансляция
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Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Манчестер Сити35 27 4 4 92-31 85 81.0
2
Лига чемпионов
Арсенал36 25 6 5 83-42 81 75.0
3
Лига чемпионов
Ньюкасл Юнайтед36 19 12 5 67-32 69 63.9
4
Лига чемпионов
Манчестер Юнайтед35 20 6 9 51-41 66 62.9
5
Лига Европы
Ливерпуль36 19 8 9 70-42 65 60.2
6
Лига конференций
Брайтон энд Хоув Альбион35 17 7 11 67-49 58 55.2
7 Тоттенхэм Хотспур36 17 6 13 65-59 57 52.8
8 Астон Вилла36 17 6 13 48-44 57 52.8
9 Брентфорд36 13 14 9 54-45 53 49.1
10 Фулхэм36 15 6 15 52-49 51 47.2
11 Челси35 11 10 14 36-41 43 41.0
12 Кристал Пэлас36 11 10 15 37-46 43 39.8
13 Вулверхэмптон36 11 7 18 30-52 40 37.0
14 Борнмут36 11 6 19 37-69 39 36.1
15 Вест Хэм Юнайтед36 10 7 19 38-52 37 34.3
16 Ноттингем Форест36 8 10 18 36-67 34 31.5
17 Эвертон36 7 11 18 32-56 32 29.6
18
Зона вылета
Лидс Юнайтед36 7 10 19 46-71 31 28.7
19
Зона вылета
Лестер Сити36 8 6 22 49-67 30 27.8
20
Зона вылета
Саутгемптон36 6 6 24 31-66 24 22.2

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