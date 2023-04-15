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Фулхэм - Кристал Пэлас 20 Мая прямая трансляция

Стадион: Крэйвен Коттедж (Лондон, Англия), вместимость: 25700
20 Мая 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 37-й тур
Главный судья: Роберт Мэдли (Йоркшир, Англия);
Фулхэм
Кристал Пэлас

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фулхэм - Кристал Пэлас, которое состоится 20 Мая 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 37-й тур, оно проводится на стадионе: Крэйвен Коттедж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фулхэм
Лондон
Кристал Пэлас
Лондон
17ГерманияврБернд Лено
2НидерландызщКенни Тете
4АнглиязщОлуватосин Адарабиойо
31ФранциязщИсса Диоп
33СШАзщЭнтони Робинсон
6АнглияпзХаррисон Рид
26ПортугалияпзЖоау Пальинья
8УэльспзГарри Уилсон
10ШотландияпзТомас Кейрни
20Бразилиянп Виллиан
30БразилиянпКарлос Винисиус
21АнглияврСэм Джонстон
2АнглиязщДжоэл Уорд
16ДаниязщЙоаким Андерсен
6АнглиязщМарк Гехи
3АнглиязщТайрик Митчелл
10АнглияпзЭберечи Эзе
28МалипзШейк Дукур
19АнглияпзУилл Хьюз
7ФранцияпзМайкл Олисе
22ФранциянпОдсонн Эдуард
9ГананпДжордан Айю
Главные тренеры
ПортугалияМарку Силва
АнглияРой Ходжсон
История личных встреч
26.12.2022 Англия - Премьер-лига 17-й тур Кристал Пэлас0 : 3Фулхэм
28.02.2021 Англия - Премьер-лига 26-й тур Кристал Пэлас0 : 0Фулхэм
24.10.2020 Англия - Премьер-лига 6-й тур Фулхэм1 : 2Кристал Пэлас
02.02.2019 Англия - Премьер-лига 25-й тур Кристал Пэлас2 : 0Фулхэм
11.08.2018 Англия - Премьер-лига 1-й тур Фулхэм0 : 2Кристал Пэлас
11.05.2014 Англия - Премьер-лига 38-й тур Фулхэм2 : 2Кристал Пэлас
21.10.2013 Англия - Премьер-лига 8-й тур Кристал Пэлас1 : 4Фулхэм
13.05.2023 Англия - Премьер-лига 36-й тур 0 : 2Фулхэм
08.05.2023 Англия - Премьер-лига 35-й тур Фулхэм5 : 3
03.05.2023 Англия - Премьер-лига 28-й тур 1 : 0Фулхэм
30.04.2023 Англия - Премьер-лига 34-й тур Фулхэм1 : 2
25.04.2023 Англия - Премьер-лига 33-й тур 1 : 0Фулхэм
13.05.2023 Англия - Премьер-лига 36-й тур Кристал Пэлас2 : 0
06.05.2023 Англия - Премьер-лига 35-й тур 1 : 0Кристал Пэлас
29.04.2023 Англия - Премьер-лига 34-й тур Кристал Пэлас4 : 3
25.04.2023 Англия - Премьер-лига 33-й тур 2 : 0Кристал Пэлас
22.04.2023 Англия - Премьер-лига 32-й тур Кристал Пэлас0 : 0
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Манчестер Сити35 27 4 4 92-31 85 81.0
2
Лига чемпионов
Арсенал36 25 6 5 83-42 81 75.0
3
Лига чемпионов
Ньюкасл Юнайтед36 19 12 5 67-32 69 63.9
4
Лига чемпионов
Манчестер Юнайтед35 20 6 9 51-41 66 62.9
5
Лига Европы
Ливерпуль36 19 8 9 70-42 65 60.2
6
Лига конференций
Брайтон энд Хоув Альбион35 17 7 11 67-49 58 55.2
7 Тоттенхэм Хотспур36 17 6 13 65-59 57 52.8
8 Астон Вилла36 17 6 13 48-44 57 52.8
9 Брентфорд36 13 14 9 54-45 53 49.1
10 Фулхэм36 15 6 15 52-49 51 47.2
11 Челси35 11 10 14 36-41 43 41.0
12 Кристал Пэлас36 11 10 15 37-46 43 39.8
13 Вулверхэмптон36 11 7 18 30-52 40 37.0
14 Борнмут36 11 6 19 37-69 39 36.1
15 Вест Хэм Юнайтед36 10 7 19 38-52 37 34.3
16 Ноттингем Форест36 8 10 18 36-67 34 31.5
17 Эвертон36 7 11 18 32-56 32 29.6
18
Зона вылета
Лидс Юнайтед36 7 10 19 46-71 31 28.7
19
Зона вылета
Лестер Сити36 8 6 22 49-67 30 27.8
20
Зона вылета
Саутгемптон36 6 6 24 31-66 24 22.2

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