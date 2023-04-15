Фулхэм - Кристал Пэлас 20 Мая прямая трансляция
Стадион: Крэйвен Коттедж (Лондон, Англия), вместимость: 25700
20 Мая 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 37-й тур
Главный судья: Роберт Мэдли (Йоркшир, Англия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фулхэм - Кристал Пэлас, которое состоится 20 Мая 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 37-й тур, оно проводится на стадионе: Крэйвен Коттедж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фулхэм
Лондон
Кристал Пэлас
Лондон
|17
|вр
|Бернд Лено
|2
|зщ
|Кенни Тете
|4
|зщ
|Олуватосин Адарабиойо
|31
|зщ
|Исса Диоп
|33
|зщ
|Энтони Робинсон
|6
|пз
|Харрисон Рид
|26
|пз
|Жоау Пальинья
|8
|пз
|Гарри Уилсон
|10
|пз
|Томас Кейрни
|20
|нп
|Виллиан
|30
|нп
|Карлос Винисиус
|21
|вр
|Сэм Джонстон
|2
|зщ
|Джоэл Уорд
|16
|зщ
|Йоаким Андерсен
|6
|зщ
|Марк Гехи
|3
|зщ
|Тайрик Митчелл
|10
|пз
|Эберечи Эзе
|28
|пз
|Шейк Дукур
|19
|пз
|Уилл Хьюз
|7
|пз
|Майкл Олисе
|22
|нп
|Одсонн Эдуард
|9
|нп
|Джордан Айю
Главные тренеры
|Марку Силва
|Рой Ходжсон
История личных встреч
|26.12.2022
|Англия - Премьер-лига
|17-й тур
|0 : 3
|28.02.2021
|Англия - Премьер-лига
|26-й тур
|0 : 0
|24.10.2020
|Англия - Премьер-лига
|6-й тур
|1 : 2
|02.02.2019
|Англия - Премьер-лига
|25-й тур
|2 : 0
|11.08.2018
|Англия - Премьер-лига
|1-й тур
|0 : 2
|11.05.2014
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|2 : 2
|21.10.2013
|Англия - Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 4
|13.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|0 : 2
|08.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|5 : 3
|03.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|1 : 0
|30.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|1 : 2
|25.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|1 : 0
|13.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|2 : 0
|06.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|1 : 0
|29.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|4 : 3
|25.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|2 : 0
|22.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|35
|27
|4
|4
|92-31
|85
|81.0
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|36
|25
|6
|5
|83-42
|81
|75.0
| 3
Лига чемпионов
|Ньюкасл Юнайтед
|36
|19
|12
|5
|67-32
|69
|63.9
| 4
Лига чемпионов
|Манчестер Юнайтед
|35
|20
|6
|9
|51-41
|66
|62.9
| 5
Лига Европы
|Ливерпуль
|36
|19
|8
|9
|70-42
|65
|60.2
| 6
Лига конференций
|Брайтон энд Хоув Альбион
|35
|17
|7
|11
|67-49
|58
|55.2
|7
|Тоттенхэм Хотспур
|36
|17
|6
|13
|65-59
|57
|52.8
|8
|Астон Вилла
|36
|17
|6
|13
|48-44
|57
|52.8
|9
|Брентфорд
|36
|13
|14
|9
|54-45
|53
|49.1
|10
|Фулхэм
|36
|15
|6
|15
|52-49
|51
|47.2
|11
|Челси
|35
|11
|10
|14
|36-41
|43
|41.0
|12
|Кристал Пэлас
|36
|11
|10
|15
|37-46
|43
|39.8
|13
|Вулверхэмптон
|36
|11
|7
|18
|30-52
|40
|37.0
|14
|Борнмут
|36
|11
|6
|19
|37-69
|39
|36.1
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|36
|10
|7
|19
|38-52
|37
|34.3
|16
|Ноттингем Форест
|36
|8
|10
|18
|36-67
|34
|31.5
|17
|Эвертон
|36
|7
|11
|18
|32-56
|32
|29.6
| 18
Зона вылета
|Лидс Юнайтед
|36
|7
|10
|19
|46-71
|31
|28.7
| 19
Зона вылета
|Лестер Сити
|36
|8
|6
|22
|49-67
|30
|27.8
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|36
|6
|6
|24
|31-66
|24
|22.2