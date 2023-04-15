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Ноттингем Форест - Арсенал 20 Мая прямая трансляция

Стадион: Сити Граунд (Ноттингем, Англия), вместимость: 30602
20 Мая 2023 года в 19:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 37-й тур
Главный судья: Энтони Тейлор (Манчестер, Англия);
Ноттингем Форест
Арсенал

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ноттингем Форест - Арсенал, которое состоится 20 Мая 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 37-й тур, оно проводится на стадионе: Сити Граунд (Ноттингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ноттингем Форест
Ноттингем
Арсенал
Лондон
12Коста-РикаврКейлор Навас
38Бразилиязщ Фелипе
19ФранциязщМусса Ньякат
24Кот-д'ИвуарзщСерж Орье
32БразилияпзРенан Лоди
22АнглияпзРайан Йейтс
28Бразилияпз Данило
5БельгияпзОрел Мангала
10АнглияпзМорган Гиббс-Уайт
20УэльснпБреннан Джонсон
9НигериянпТайво Авонийи
1АнглияврАарон Рамсдейл
4АнглиязщБен Уайт
15ПольшазщЯкуб Кивёр
6БразилиязщГабриэл Магальянс
3ШотландиязщКиран Тирни
8НорвегияпзМартин Эдегор
20Италияпз Жоржиньо
34ШвейцарияпзГранит Джака
7АнглияпзБукайо Сака
9БразилиянпГабриэл Жезус
19БельгиянпЛеандро Троссард
Главные тренеры
УэльсСтивен Купер
ИспанияМикель Артета
История личных встреч
30.10.2022 Англия - Премьер-лига 14-й тур Арсенал5 : 0Ноттингем Форест
09.01.2022 Кубок Англии 1/32 финала Ноттингем Форест1 : 0Арсенал
24.09.2019 Англия - Кубок лиги 3-й раунд Арсенал5 : 0Ноттингем Форест
07.01.2018 Кубок Англии 1/32 финала Ноттингем Форест4 : 2Арсенал
20.09.2016 Англия - Кубок лиги 3-й раунд Ноттингем Форест0 : 4Арсенал
13.05.2023 Англия - Премьер-лига 36-й тур 2 : 2Ноттингем Форест
08.05.2023 Англия - Премьер-лига 35-й тур Ноттингем Форест4 : 3
29.04.2023 Англия - Премьер-лига 34-й тур 2 : 1Ноттингем Форест
26.04.2023 Англия - Премьер-лига 33-й тур Ноттингем Форест3 : 1
22.04.2023 Англия - Премьер-лига 32-й тур 3 : 2Ноттингем Форест
14.05.2023 Англия - Премьер-лига 36-й тур Арсенал0 : 3
07.05.2023 Англия - Премьер-лига 35-й тур 0 : 2Арсенал
02.05.2023 Англия - Премьер-лига 34-й тур Арсенал3 : 1
26.04.2023 Англия - Премьер-лига 33-й тур 4 : 1Арсенал
21.04.2023 Англия - Премьер-лига 32-й тур Арсенал3 : 3
Текстовая трансляция
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Пожалуйста, не слушайте Роя Кина. В этом чемпионате команда великолепна.Страшно подумать, когда ещё у «Арсенала» будет шанс на чемпионство: «Арсенал» уже победил в этом сезоне. Даже если уступит «Сити» 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 37-го тура АПЛ: «Ноттингем Форест» — «Арсенал». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Манчестер Сити35 27 4 4 92-31 85 81.0
2
Лига чемпионов
Арсенал36 25 6 5 83-42 81 75.0
3
Лига чемпионов
Ньюкасл Юнайтед36 19 12 5 67-32 69 63.9
4
Лига чемпионов
Манчестер Юнайтед35 20 6 9 51-41 66 62.9
5
Лига Европы
Ливерпуль36 19 8 9 70-42 65 60.2
6
Лига конференций
Брайтон энд Хоув Альбион35 17 7 11 67-49 58 55.2
7 Тоттенхэм Хотспур36 17 6 13 65-59 57 52.8
8 Астон Вилла36 17 6 13 48-44 57 52.8
9 Брентфорд36 13 14 9 54-45 53 49.1
10 Фулхэм36 15 6 15 52-49 51 47.2
11 Челси35 11 10 14 36-41 43 41.0
12 Кристал Пэлас36 11 10 15 37-46 43 39.8
13 Вулверхэмптон36 11 7 18 30-52 40 37.0
14 Борнмут36 11 6 19 37-69 39 36.1
15 Вест Хэм Юнайтед36 10 7 19 38-52 37 34.3
16 Ноттингем Форест36 8 10 18 36-67 34 31.5
17 Эвертон36 7 11 18 32-56 32 29.6
18
Зона вылета
Лидс Юнайтед36 7 10 19 46-71 31 28.7
19
Зона вылета
Лестер Сити36 8 6 22 49-67 30 27.8
20
Зона вылета
Саутгемптон36 6 6 24 31-66 24 22.2

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