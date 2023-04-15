Ноттингем Форест - Арсенал 20 Мая прямая трансляция
Стадион: Сити Граунд (Ноттингем, Англия), вместимость: 30602
20 Мая 2023 года в 19:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 37-й тур
Главный судья: Энтони Тейлор (Манчестер, Англия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ноттингем Форест - Арсенал, которое состоится 20 Мая 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 37-й тур, оно проводится на стадионе: Сити Граунд (Ноттингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ноттингем Форест
Ноттингем
Арсенал
Лондон
|12
|вр
|Кейлор Навас
|38
|зщ
|Фелипе
|19
|зщ
|Мусса Ньякат
|24
|зщ
|Серж Орье
|32
|пз
|Ренан Лоди
|22
|пз
|Райан Йейтс
|28
|пз
|Данило
|5
|пз
|Орел Мангала
|10
|пз
|Морган Гиббс-Уайт
|20
|нп
|Бреннан Джонсон
|9
|нп
|Тайво Авонийи
|1
|вр
|Аарон Рамсдейл
|4
|зщ
|Бен Уайт
|15
|зщ
|Якуб Кивёр
|6
|зщ
|Габриэл Магальянс
|3
|зщ
|Киран Тирни
|8
|пз
|Мартин Эдегор
|20
|пз
|Жоржиньо
|34
|пз
|Гранит Джака
|7
|пз
|Букайо Сака
|9
|нп
|Габриэл Жезус
|19
|нп
|Леандро Троссард
Главные тренеры
|Стивен Купер
|Микель Артета
История личных встреч
|30.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|5 : 0
|09.01.2022
|Кубок Англии
|1/32 финала
|1 : 0
|24.09.2019
|Англия - Кубок лиги
|3-й раунд
|5 : 0
|07.01.2018
|Кубок Англии
|1/32 финала
|4 : 2
|20.09.2016
|Англия - Кубок лиги
|3-й раунд
|0 : 4
|13.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|2 : 2
|08.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|4 : 3
|29.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|2 : 1
|26.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|3 : 1
|22.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|3 : 2
|14.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|0 : 3
|07.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|0 : 2
|02.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|3 : 1
|26.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|4 : 1
|21.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|3 : 3
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Пожалуйста, не слушайте Роя Кина. В этом чемпионате команда великолепна.Страшно подумать, когда ещё у «Арсенала» будет шанс на чемпионство: «Арсенал» уже победил в этом сезоне. Даже если уступит «Сити» 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 37-го тура АПЛ: «Ноттингем Форест» — «Арсенал». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|35
|27
|4
|4
|92-31
|85
|81.0
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|36
|25
|6
|5
|83-42
|81
|75.0
| 3
Лига чемпионов
|Ньюкасл Юнайтед
|36
|19
|12
|5
|67-32
|69
|63.9
| 4
Лига чемпионов
|Манчестер Юнайтед
|35
|20
|6
|9
|51-41
|66
|62.9
| 5
Лига Европы
|Ливерпуль
|36
|19
|8
|9
|70-42
|65
|60.2
| 6
Лига конференций
|Брайтон энд Хоув Альбион
|35
|17
|7
|11
|67-49
|58
|55.2
|7
|Тоттенхэм Хотспур
|36
|17
|6
|13
|65-59
|57
|52.8
|8
|Астон Вилла
|36
|17
|6
|13
|48-44
|57
|52.8
|9
|Брентфорд
|36
|13
|14
|9
|54-45
|53
|49.1
|10
|Фулхэм
|36
|15
|6
|15
|52-49
|51
|47.2
|11
|Челси
|35
|11
|10
|14
|36-41
|43
|41.0
|12
|Кристал Пэлас
|36
|11
|10
|15
|37-46
|43
|39.8
|13
|Вулверхэмптон
|36
|11
|7
|18
|30-52
|40
|37.0
|14
|Борнмут
|36
|11
|6
|19
|37-69
|39
|36.1
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|36
|10
|7
|19
|38-52
|37
|34.3
|16
|Ноттингем Форест
|36
|8
|10
|18
|36-67
|34
|31.5
|17
|Эвертон
|36
|7
|11
|18
|32-56
|32
|29.6
| 18
Зона вылета
|Лидс Юнайтед
|36
|7
|10
|19
|46-71
|31
|28.7
| 19
Зона вылета
|Лестер Сити
|36
|8
|6
|22
|49-67
|30
|27.8
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|36
|6
|6
|24
|31-66
|24
|22.2