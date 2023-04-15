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Ливерпуль - Астон Вилла 20 Мая прямая трансляция

Стадион: Энфилд (Ливерпуль, Англия), вместимость: 54074
20 Мая 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 37-й тур
Главный судья: Джон Брукс (Лестер, Англия);
Ливерпуль
Астон Вилла

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ливерпуль - Астон Вилла, которое состоится 20 Мая 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 37-й тур, оно проводится на стадионе: Энфилд (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ливерпуль
Ливерпуль
Астон Вилла
Бирмингем
1БразилияврАлисон Бекер
66АнглиязщТрент Александер-Арнольд
5ФранциязщИбраима Конате
4НидерландызщВирджил ван Дейк
26ШотландиязщЭндрю Робертсон
14АнглияпзДжордан Хендерсон
3Бразилияпз Фабиньо
17АнглияпзКёртис Джонс
11ЕгипетнпМохамед Салах
18НидерландынпКоди Гакпо
23КолумбиянпЛуис Диас
1АргентинаврЭмилиано Мартинес
18АнглиязщЭшли Янг
4АнглиязщЭзри Конса
5АнглиязщТайрон Мингз
15ИспаниязщАлекс Морено
7ШотландияпзДжон Макгинн
44ФранцияпзБубакар Камара
10АргентинапзЭмилиано Буэндия
6БразилияпзДуглас Луис
41АнглияпзДжейкоб Рэмси
11АнглиянпОлли Уоткинс
Главные тренеры
ГерманияЮрген Клопп
ИспанияУнаи Эмери
История личных встреч
26.12.2022 Англия - Премьер-лига 17-й тур Астон Вилла1 : 3Ливерпуль
10.05.2022 Англия - Премьер-лига 33-й тур Астон Вилла1 : 2Ливерпуль
11.12.2021 Англия - Премьер-лига 16-й тур Ливерпуль1 : 0Астон Вилла
10.04.2021 Англия - Премьер-лига 31-й тур Ливерпуль2 : 1Астон Вилла
08.01.2021 Кубок Англии 1/32 финала Астон Вилла1 : 4Ливерпуль
04.10.2020 Англия - Премьер-лига 4-й тур Астон Вилла7 : 2Ливерпуль
05.07.2020 Англия - Премьер-лига 33-й тур Ливерпуль2 : 0Астон Вилла
17.12.2019 Англия - Кубок лиги 1/4 финала Астон Вилла5 : 0Ливерпуль
02.11.2019 Англия - Премьер-лига 11-й тур Астон Вилла1 : 2Ливерпуль
14.02.2016 Англия - Премьер-лига 26-й тур Астон Вилла0 : 6Ливерпуль
15.05.2023 Англия - Премьер-лига 36-й тур 0 : 3Ливерпуль
06.05.2023 Англия - Премьер-лига 35-й тур Ливерпуль1 : 0
03.05.2023 Англия - Премьер-лига 28-й тур Ливерпуль1 : 0
30.04.2023 Англия - Премьер-лига 34-й тур Ливерпуль4 : 3
26.04.2023 Англия - Премьер-лига 33-й тур 1 : 2Ливерпуль
13.05.2023 Англия - Премьер-лига 36-й тур Астон Вилла2 : 1
06.05.2023 Англия - Премьер-лига 35-й тур 1 : 0Астон Вилла
30.04.2023 Англия - Премьер-лига 34-й тур 1 : 0Астон Вилла
25.04.2023 Англия - Премьер-лига 33-й тур Астон Вилла1 : 0
22.04.2023 Англия - Премьер-лига 32-й тур 1 : 1Астон Вилла
Текстовая трансляция
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Юрген Клопп усилит свою команду с помощью одного из главных помощников Лео Месси.«Ливерпулю» необходимо освежить состав летом 2023 года: «Ливерпуль» купит у «Брайтона» героя ЧМ? От замены Милнера на Мак Аллистера выиграют все 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 37-го тура АПЛ: «Ливерпуль» — «Астон Вилла». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Манчестер Сити35 27 4 4 92-31 85 81.0
2
Лига чемпионов
Арсенал36 25 6 5 83-42 81 75.0
3
Лига чемпионов
Ньюкасл Юнайтед36 19 12 5 67-32 69 63.9
4
Лига чемпионов
Манчестер Юнайтед35 20 6 9 51-41 66 62.9
5
Лига Европы
Ливерпуль36 19 8 9 70-42 65 60.2
6
Лига конференций
Брайтон энд Хоув Альбион35 17 7 11 67-49 58 55.2
7 Тоттенхэм Хотспур36 17 6 13 65-59 57 52.8
8 Астон Вилла36 17 6 13 48-44 57 52.8
9 Брентфорд36 13 14 9 54-45 53 49.1
10 Фулхэм36 15 6 15 52-49 51 47.2
11 Челси35 11 10 14 36-41 43 41.0
12 Кристал Пэлас36 11 10 15 37-46 43 39.8
13 Вулверхэмптон36 11 7 18 30-52 40 37.0
14 Борнмут36 11 6 19 37-69 39 36.1
15 Вест Хэм Юнайтед36 10 7 19 38-52 37 34.3
16 Ноттингем Форест36 8 10 18 36-67 34 31.5
17 Эвертон36 7 11 18 32-56 32 29.6
18
Зона вылета
Лидс Юнайтед36 7 10 19 46-71 31 28.7
19
Зона вылета
Лестер Сити36 8 6 22 49-67 30 27.8
20
Зона вылета
Саутгемптон36 6 6 24 31-66 24 22.2

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