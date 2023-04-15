Ливерпуль - Астон Вилла 20 Мая прямая трансляция
Стадион: Энфилд (Ливерпуль, Англия), вместимость: 54074
20 Мая 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 37-й тур
Главный судья: Джон Брукс (Лестер, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ливерпуль - Астон Вилла, которое состоится 20 Мая 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 37-й тур, оно проводится на стадионе: Энфилд (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ливерпуль
Ливерпуль
Астон Вилла
Бирмингем
|1
|вр
|Алисон Бекер
|66
|зщ
|Трент Александер-Арнольд
|5
|зщ
|Ибраима Конате
|4
|зщ
|Вирджил ван Дейк
|26
|зщ
|Эндрю Робертсон
|14
|пз
|Джордан Хендерсон
|3
|пз
|Фабиньо
|17
|пз
|Кёртис Джонс
|11
|нп
|Мохамед Салах
|18
|нп
|Коди Гакпо
|23
|нп
|Луис Диас
|1
|вр
|Эмилиано Мартинес
|18
|зщ
|Эшли Янг
|4
|зщ
|Эзри Конса
|5
|зщ
|Тайрон Мингз
|15
|зщ
|Алекс Морено
|7
|пз
|Джон Макгинн
|44
|пз
|Бубакар Камара
|10
|пз
|Эмилиано Буэндия
|6
|пз
|Дуглас Луис
|41
|пз
|Джейкоб Рэмси
|11
|нп
|Олли Уоткинс
Главные тренеры
|Юрген Клопп
|Унаи Эмери
История личных встреч
|26.12.2022
|Англия - Премьер-лига
|17-й тур
|1 : 3
|10.05.2022
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|1 : 2
|11.12.2021
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 0
|10.04.2021
|Англия - Премьер-лига
|31-й тур
|2 : 1
|08.01.2021
|Кубок Англии
|1/32 финала
|1 : 4
|04.10.2020
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|7 : 2
|05.07.2020
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|2 : 0
|17.12.2019
|Англия - Кубок лиги
|1/4 финала
|5 : 0
|02.11.2019
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|1 : 2
|14.02.2016
|Англия - Премьер-лига
|26-й тур
|0 : 6
|15.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|0 : 3
|06.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|1 : 0
|03.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|1 : 0
|30.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|4 : 3
|26.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|1 : 2
|13.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|2 : 1
|06.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|1 : 0
|30.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|1 : 0
|25.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|1 : 0
|22.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|1 : 1
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Юрген Клопп усилит свою команду с помощью одного из главных помощников Лео Месси.«Ливерпулю» необходимо освежить состав летом 2023 года: «Ливерпуль» купит у «Брайтона» героя ЧМ? От замены Милнера на Мак Аллистера выиграют все 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 37-го тура АПЛ: «Ливерпуль» — «Астон Вилла». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|35
|27
|4
|4
|92-31
|85
|81.0
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|36
|25
|6
|5
|83-42
|81
|75.0
| 3
Лига чемпионов
|Ньюкасл Юнайтед
|36
|19
|12
|5
|67-32
|69
|63.9
| 4
Лига чемпионов
|Манчестер Юнайтед
|35
|20
|6
|9
|51-41
|66
|62.9
| 5
Лига Европы
|Ливерпуль
|36
|19
|8
|9
|70-42
|65
|60.2
| 6
Лига конференций
|Брайтон энд Хоув Альбион
|35
|17
|7
|11
|67-49
|58
|55.2
|7
|Тоттенхэм Хотспур
|36
|17
|6
|13
|65-59
|57
|52.8
|8
|Астон Вилла
|36
|17
|6
|13
|48-44
|57
|52.8
|9
|Брентфорд
|36
|13
|14
|9
|54-45
|53
|49.1
|10
|Фулхэм
|36
|15
|6
|15
|52-49
|51
|47.2
|11
|Челси
|35
|11
|10
|14
|36-41
|43
|41.0
|12
|Кристал Пэлас
|36
|11
|10
|15
|37-46
|43
|39.8
|13
|Вулверхэмптон
|36
|11
|7
|18
|30-52
|40
|37.0
|14
|Борнмут
|36
|11
|6
|19
|37-69
|39
|36.1
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|36
|10
|7
|19
|38-52
|37
|34.3
|16
|Ноттингем Форест
|36
|8
|10
|18
|36-67
|34
|31.5
|17
|Эвертон
|36
|7
|11
|18
|32-56
|32
|29.6
| 18
Зона вылета
|Лидс Юнайтед
|36
|7
|10
|19
|46-71
|31
|28.7
| 19
Зона вылета
|Лестер Сити
|36
|8
|6
|22
|49-67
|30
|27.8
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|36
|6
|6
|24
|31-66
|24
|22.2