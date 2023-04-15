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Атлетик Б - Сельта 20 Мая прямая трансляция

Стадион: Сан-Мамес (Бильбао, Испания), вместимость: 53332
20 Мая 2023 года в 17:15 (+03:00). Испания - Примера, 35-й тур
Главный судья: Марио Мелеро Лопес (Малага, Испания);
Атлетик Б
Сельта

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетик Б - Сельта, которое состоится 20 Мая 2023 года в 17:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 35-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Мамес (Бильбао, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Атлетик Б
Бильбао
Сельта
Виго
1ИспанияврУнай Симон
18ИспаниязщОскар де Маркос
3ИспаниязщДани Вивиан
31ИспаниязщАйтор Паредес
17ИспаниязщЮри Берчиче
14ИспанияпзДани Гарсия
23ИспанияпзАндер Эррера
8ИспанияпзОйан Сансет
9ГананпИньяки Уильямс
11ИспаниянпНико Уильямс
12ИспаниянпГорка Гурусета
13ИспанияврИван Вильяр
2ИспаниязщУго Мальо
15ГаназщДжозеф Айду
4ИспаниязщУнай Нуньес
17ИспанияпзХавьер Галан
24ИспанияпзГабриэль Вейга
8ИспанияпзФран Бельтран
23СШАпзЛукас де ла Торре
7ИспаниянпКарлес Сайоль
10ИспаниянпЯго Аспас
22ШвейцариянпХарис Сеферович
Главные тренеры
ИспанияЭрнесто Вальверде
ПортугалияКарлуш Карвальял
История личных встреч
29.01.2023 Испания - Примера 19-й тур Сельта1 : 0Атлетик Б
17.04.2022 Испания - Примера 32-й тур Атлетик Б0 : 2Сельта
28.08.2021 Испания - Примера 3-й тур Сельта0 : 1Атлетик Б
14.03.2021 Испания - Примера 27-й тур Сельта0 : 0Атлетик Б
04.12.2020 Испания - Примера 12-й тур Атлетик Б0 : 2Сельта
19.01.2020 Испания - Примера 20-й тур Атлетик Б1 : 1Сельта
06.10.2019 Испания - Примера 8-й тур Сельта1 : 0Атлетик Б
12.05.2019 Испания - Примера 37-й тур Атлетик Б3 : 1Сельта
07.01.2019 Испания - Примера 18-й тур Сельта1 : 2Атлетик Б
31.03.2018 Испания - Примера 30-й тур Атлетик Б1 : 1Сельта
13.05.2023 Испания - Примера 34-й тур 5 : 1Атлетик Б
04.05.2023 Испания - Примера 33-й тур Атлетик Б0 : 1
01.05.2023 Испания - Примера 32-й тур 1 : 1Атлетик Б
27.04.2023 Испания - Примера 31-й тур Атлетик Б0 : 1
22.04.2023 Испания - Примера 30-й тур 1 : 2Атлетик Б
14.05.2023 Испания - Примера 34-й тур Сельта1 : 2
03.05.2023 Испания - Примера 33-й тур 1 : 0Сельта
30.04.2023 Испания - Примера 32-й тур 3 : 1Сельта
26.04.2023 Испания - Примера 31-й тур Сельта1 : 0
22.04.2023 Испания - Примера 30-й тур 2 : 0Сельта
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Барселона34 27 4 3 64-13 85 83.3
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид34 22 5 7 70-32 71 69.6
3
Лига чемпионов
Атлетико М34 21 6 7 60-27 69 67.6
4
Лига чемпионов
Реал Сосьедад34 18 8 8 45-31 62 60.8
5
Лига Европы
Вильярреал34 17 6 11 52-35 57 55.9
6
Квалификация Лиги конференций
Бетис34 16 7 11 43-38 55 53.9
7 Жирона34 13 9 12 54-48 48 47.1
8 Осасуна34 13 8 13 32-36 47 46.1
9 Севилья34 13 8 13 44-49 47 46.1
10 Атлетик Б34 13 8 13 44-38 47 46.1
11 Райо Вальекано34 12 10 12 41-45 46 45.1
12 Мальорка34 12 8 14 33-37 44 43.1
13 Сельта34 10 9 15 39-48 39 38.2
14 Валенсия34 10 7 17 38-41 37 36.3
15 Альмерия34 10 6 18 43-61 36 35.3
16 Кадис34 8 11 15 26-50 35 34.3
17 Вальядолид34 10 5 19 30-60 35 34.3
18
Зона вылета
Хетафе34 8 10 16 30-43 34 33.3
19
Зона вылета
Эспаньол34 7 10 17 42-60 31 30.4
20
Зона вылета
Эльче34 4 7 23 26-64 19 18.6

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